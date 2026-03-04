Рейтинг@Mail.ru
В Венской опере зрители освистали певицу, вышедшую на замену Нетребко
18:47 04.03.2026 (обновлено: 23:18 04.03.2026)
В Венской опере зрители освистали певицу, вышедшую на замену Нетребко
Зрители в Венской государственной опере освистали певицу, вышедшую на замену российской оперной исполнительницы Анны Нетребко, которая отменила выступление по... РИА Новости, 04.03.2026
прага, анна нетребко, джузеппе верди, венская государственная опера
Прага, Анна Нетребко, Джузеппе Верди, Венская государственная опера, В мире
В Венской опере зрители освистали певицу, вышедшую на замену Нетребко

Der Standard: зрители в Венской опере освистали замену Нетребко

© РИА Новости / Максим БогодвидОперная певица Анна Нетребко во время концерта
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта. Архивное фото
ВЕНА, 4 мар — РИА Новости. Зрители в Венской государственной опере освистали певицу, вышедшую на замену российской оперной исполнительницы Анны Нетребко, которая отменила выступление по состоянию здоровья, сообщает австрийская газета Der Standard.
По данным издания, в минувшую пятницу Нетребко исполняла партию Абигайль в опере Джузеппе Верди "Набукко", однако в понедельник ее выступление было отменено в последний момент. О замене зрителям объявили непосредственно перед началом спектакля. На сцену срочно пригласили чешскую сопрано Элишку Вайсову, которая в срочном порядке в тот же день прибыла из Праги. Тем не менее часть публики осталась недовольна сменой состава.
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Нетребко закрывает бизнес в России
1 февраля, 10:58
"Обычно к артистам, выходящим на срочную замену, относятся с пониманием и уважением, учитывая сложность такой задачи. Однако в этот раз, как сообщается, из зала раздавались свист, выкрики и насмешки, в том числе ехидный смех. В итоге публика смогла выдавить из себя лишь вежливые аплодисменты, при этом Вайсова не потеряла самообладания", — пишет издание.
Отмечается, что зрители массово покидали оперу уже во время антракта.
В афише следующих показов оперы "Набукко" 5 и 8 марта Нетребко по-прежнему заявлена в основном составе.
Опера "Набукко" Джузеппе Верди идет в Венской государственной опере с 27 февраля по 8 марта текущего года. Всего запланировано четыре показа: 27 февраля, 2, 5 и 8 марта.
Милош Бикович на премьере фильма Красный шелк - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Их отговаривали, но они не послушали. Артисты, которые влюбились в Россию
23 января, 08:00
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала