В Венской опере зрители освистали певицу, вышедшую на замену Нетребко

ВЕНА, 4 мар — РИА Новости.
Зрители в Венской государственной опере освистали певицу, вышедшую на замену российской оперной исполнительницы Анны Нетребко, которая отменила выступление по состоянию здоровья, сообщает австрийская газета Der Standard
.
По данным издания, в минувшую пятницу Нетребко
исполняла партию Абигайль в опере Джузеппе Верди
"Набукко", однако в понедельник ее выступление было отменено в последний момент. О замене зрителям объявили непосредственно перед началом спектакля. На сцену срочно пригласили чешскую сопрано Элишку Вайсову, которая в срочном порядке в тот же день прибыла из Праги
. Тем не менее часть публики осталась недовольна сменой состава.
"Обычно к артистам, выходящим на срочную замену, относятся с пониманием и уважением, учитывая сложность такой задачи. Однако в этот раз, как сообщается, из зала раздавались свист, выкрики и насмешки, в том числе ехидный смех. В итоге публика смогла выдавить из себя лишь вежливые аплодисменты, при этом Вайсова не потеряла самообладания", — пишет издание.
Отмечается, что зрители массово покидали оперу уже во время антракта.
В афише следующих показов оперы "Набукко" 5 и 8 марта Нетребко по-прежнему заявлена в основном составе.
Опера "Набукко" Джузеппе Верди идет в Венской государственной опере
с 27 февраля по 8 марта текущего года. Всего запланировано четыре показа: 27 февраля, 2, 5 и 8 марта.