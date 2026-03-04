В Венской опере зрители освистали певицу, вышедшую на замену Нетребко

"Обычно к артистам, выходящим на срочную замену, относятся с пониманием и уважением, учитывая сложность такой задачи. Однако в этот раз, как сообщается, из зала раздавались свист, выкрики и насмешки, в том числе ехидный смех. В итоге публика смогла выдавить из себя лишь вежливые аплодисменты, при этом Вайсова не потеряла самообладания", — пишет издание.