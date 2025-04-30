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В Братиславе прошла акция против концерта Нетребко
В Братиславе прошла акция против концерта Нетребко - РИА Новости, 30.04.2025
В Братиславе прошла акция против концерта Нетребко
Несколько десятков человек пришли в среду на акцию, чтобы выступить против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:47:00+03:00
2025-04-30T20:47:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 30 апр - РИА Новости. Несколько десятков человек пришли в среду на акцию, чтобы выступить против концерта российской оперной певицы Анны Нетребко в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости. Концерт Нетребко состоится в среду в Словацком национальном театре, за час до его начала несколько десятков человек собрались на площади перед театром. Активисты со сцены критиковали Нетребко за то, что она открыто не осудила действия РФ и не поддержала Украину. Звучала также критика планов словацкого премьер-министра Роберта Фицо посетить Москву по случаю Дня победы. Собравшиеся скандировали "Позор зрителям!", "Нам не нужна Нетребко!" и освистывали людей, которые заходили в здание театра. Организатором митинга выступило движение Otvorená kultúra (Открытая культура). Ранее телеканал Markíza сообщал, что подготовка к концерту началась еще в сентябре. Само мероприятие, по данным телеканала, обойдется Словацкому национальному театру в 230 тысяч евро без учета налогов. Как отмечало словацкое издание SME, Нетребко уже выступала в Братиславе в 2011 году.
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россия, украина, москва, анна нетребко, роберт фицо
Культура, Россия, Украина, Москва, Анна Нетребко, Роберт Фицо
В Братиславе прошла акция против концерта Нетребко
Несколько десятков человек пришли на акцию против концерта Нетребко в Братиславе