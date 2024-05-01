https://ria.ru/20240501/netrebko-1943339566.html

В Швейцарии отменили выступление Нетребко по просьбе властей

В Швейцарии отменили выступление Нетребко по просьбе властей - РИА Новости, 01.05.2024

В Швейцарии отменили выступление Нетребко по просьбе властей

Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которое должно было пройти 1 июня в швейцарском Люцерне, отменено по просьбе местных властей с учетом... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:12

2024-05-01T17:12

2024-05-01T17:31

культура

новости культуры

люцерн (кантон)

украина

анна нетребко

швейцария

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко, которое должно было пройти 1 июня в швейцарском Люцерне, отменено по просьбе местных властей с учетом географической и временной близости к мирной конференции по Украине, сообщил Центре культуры и конгрессов Люцерна (KKL), где должен был пройти концерт."KKL Люцерна не предоставит площадку для концерта Анны Нетребко 1 июня 2024 года. Общественное восприятие солистки остается противоречивым. Ввиду географической и временной близости выступления госпожи Нетребко к мирной конференции по Украине следовало ожидать угрозы общественному порядку. По этой причине кантональные и городские власти попросили KKL Люцерна отменить концерт", - говорится в заявлении площадки.В начале марта 2022 года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20230915/muzyka-1896497229.html

https://ria.ru/20230805/netrebko-1888304832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, люцерн (кантон), украина, анна нетребко, швейцария, россия, владимир путин