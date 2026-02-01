https://ria.ru/20260201/netrebko-2071525840.html
Нетребко закрывает бизнес в России
Российская оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Нетребко, согласно данным, зарегистрировала ИП в 2021 году. Основной вид его деятельности — в области исполнительских искусств.
Как следует из документов в распоряжении агентства, в конце января певица направила в налоговую службу в Петербурге заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.