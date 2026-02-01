Нетребко закрывает бизнес в России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Нетребко, согласно данным, зарегистрировала ИП в 2021 году. Основной вид его деятельности — в области исполнительских искусств.

Как следует из документов в распоряжении агентства, в конце января певица направила в налоговую службу в Петербурге заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.