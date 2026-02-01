Рейтинг@Mail.ru
10:58 01.02.2026 (обновлено: 15:22 01.02.2026)
Нетребко закрывает бизнес в России
Нетребко закрывает бизнес в России
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России, следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Нетребко, согласно данным, зарегистрировала ИП в 2021 году. Основной вид его деятельности — в области исполнительских искусств.
Как следует из документов в распоряжении агентства, в конце января певица направила в налоговую службу в Петербурге заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Культура
 
 
