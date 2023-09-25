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Не тонут? Как сейчас живут уехавшие из России артисты - РИА Новости, 25.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 25.09.2023 (обновлено: 08:10 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/artisty-1895595951.html
Не тонут? Как сейчас живут уехавшие из России артисты
Не тонут? Как сейчас живут уехавшие из России артисты - РИА Новости, 25.09.2023
Не тонут? Как сейчас живут уехавшие из России артисты
Алексей Панин*, Максим Галкин*, Анатолий Белый, некоторые другие актеры, шоумены, исполнители покинули страну. И упорно критикуют Россию. У них же самих дела... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:00
2023-09-25T08:10
культура
эстония
россия
израиль
алексей панин
анна нетребко
максим галкин
ленком
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. Алексей Панин*, Максим Галкин*, Анатолий Белый, некоторые другие актеры, шоумены, исполнители покинули страну. И упорно критикуют Россию. У них же самих дела идут не очень гладко. О том, как российским артистам живется за рубежом, — в материале РИА Новости.Алексей Панин*: пьяный дебош в ЭстонииАлексей Панин*, объявленный в конце мая в розыск МВД России, часто попадает в скандалы. На днях его задержали в Эстонии за пьяный дебош: актер в неадекватном состоянии пытался ворваться в дома местных жителей. При этом он думал, что "находится в отеле". Полиция сдала его в вытрезвитель.&quot;Сотрудники Ида-Харьюского отделения департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили, что Алексей Панин* был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие&quot;, — заявили в российском посольстве.Актер пытался все опровергнуть. Показал в социальных сетях видео из аэропорта и попросил незнакомую девушку подтвердить, что с ним все хорошо.&quot;Вы знаете, кто я такой? Можно вас на секундочку? Я не подговаривал девушку. Мы находимся в аэропорту Таллина. Просто пресса пишет, что меня задержали в полицию какую-то…&quot; — говорит он в ролике, опубликованном в его телеграм-канале.К разборкам Панину* не привыкать: до этого он уже устраивал пьяный дебош в самолете, неоднозначно высказывался по поводу СВО и о победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорблял полицейского в Санкт-Петербурге.При этом ролей в кино и театре у него нет. Только интервью украинским артистам и сбежавшим из России журналистам. Анатолий Белый: сорванные гастроли "Ленкома" в ИзраилеБывший актер МХТ имени А. П. Чехова Анатолий Белый призвал отменить гастроли "Ленкома" в Израиле. В национальном театре "Габима" в конце октября должны были показать легендарный спектакль Марка Захарова "Поминальная молитва". Актер возмутился.&quot;Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое? &lt;…&gt; И самое главное — как сделать так, чтобы этот позор не состоялся? Я правда жду конструктивных ответов и соответствующих действий&quot;, — написал актер на своей странице в социальной сети.Билеты на спектакли в Тель-Авиве раскупили за несколько дней, но директор "Ленкома" Марк Варшавер, несмотря на зрительский ажиотаж, решил отложить гастроли.&quot;Дело в том, что кучка хулиганов во главе с актером Анатолием Белым, который хорошо известен в России, угрожают и собираются не допустить гастроли &quot;Ленкома&quot;. Нам не надо проблем. Мне, как руководителю театра, гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников — а мы должны были поехать туда большим коллективом в сто человек, — чем гастроли. Я позволить себе рисковать не могу и не буду&quot;, — заявил он.При этом сам Белый также сталкивался с отменой собственных спектаклей. Так, в Турции в мае не состоялись показы его проекта "Я здесь" из-за "нестабильной политической обстановки перед выборами".Анна Нетребко: судебные разбирательства в Нью-ЙоркеОперной певице Анне Нетребко за границей регулярно отказывали в выступлениях из-за неоднозначного общественного мнения и "политических соображений". В марте отменили ее концерт на Тайване, в Праге артистка планировала выйти на сцену в октябре, но этого также не произойдет. Организаторы объяснили это решение "негативным отношением со стороны пражских политических кругов" и эмоционально напряженной атмосферой.В прошлом году сотрудничество с певицей прекратили Баварская государственная опера и нью-йоркская "Метрополитен-опера". На последнюю Нетребко подала в суд за дискриминацию по национальному признаку, нарушение контракта и клевету, требуя возместить ущерб в размере около 360 тысяч долларов США. Дело в том, что она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки Владимира Путина на фоне событий на Украине.Тем не менее какие-то выступления артистки в Европе все же состоятся. В числе первых был "Макбет" в Берлинской государственной опере 15 сентября. По словам представителя певицы, в России Нетребко выходить на сцену пока не собирается.Максим Галкин*: борьба за концерты в КазахстанеВ сентябре шоумен, уехавший с супругой Аллой Пугачевой в Израиль, должен был выступить в Эстонии, однако концерт по непонятным причинам отменили. То же самое произошло в Казахстане, после чего артист эмоционально высказался в социальных сетях, пожаловавшись на некие "кулуарные запреты".&quot;Где действительно у меня есть проблемы — это, как ни странно, Казахстан, причем на государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алма-Ате. И мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, мы бьемся за проведение этих концертов&quot;, — сообщил Галкин*.При этом представитель площадки утверждает, что менеджмент артиста не заключил договор, но уже продавал билеты. Однако позднее организаторы передумали и все-таки позволили комику выступить в Астане.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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РИА Новости
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эстония, россия, израиль, алексей панин, анна нетребко, максим галкин, ленком, метрополитен-опера
Культура, Эстония, Россия, Израиль, Алексей Панин, Анна Нетребко, Максим Галкин, Ленком, Метрополитен-опера

Не тонут? Как сейчас живут уехавшие из России артисты

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. Алексей Панин*, Максим Галкин*, Анатолий Белый, некоторые другие актеры, шоумены, исполнители покинули страну. И упорно критикуют Россию. У них же самих дела идут не очень гладко. О том, как российским артистам живется за рубежом, — в материале РИА Новости.

Алексей Панин*: пьяный дебош в Эстонии

Алексей Панин*, объявленный в конце мая в розыск МВД России, часто попадает в скандалы. На днях его задержали в Эстонии за пьяный дебош: актер в неадекватном состоянии пытался ворваться в дома местных жителей.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Актер Алексей Панин
При этом он думал, что "находится в отеле". Полиция сдала его в вытрезвитель.
«

"Сотрудники Ида-Харьюского отделения департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили, что Алексей Панин* был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие", — заявили в российском посольстве.

Актер пытался все опровергнуть. Показал в социальных сетях видео из аэропорта и попросил незнакомую девушку подтвердить, что с ним все хорошо.
«

"Вы знаете, кто я такой? Можно вас на секундочку? Я не подговаривал девушку. Мы находимся в аэропорту Таллина. Просто пресса пишет, что меня задержали в полицию какую-то…" — говорит он в ролике, опубликованном в его телеграм-канале.

К разборкам Панину* не привыкать: до этого он уже устраивал пьяный дебош в самолете, неоднозначно высказывался по поводу СВО и о победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорблял полицейского в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Алексей Панин
При этом ролей в кино и театре у него нет. Только интервью украинским артистам и сбежавшим из России журналистам.

Анатолий Белый: сорванные гастроли "Ленкома" в Израиле

Бывший актер МХТ имени А. П. Чехова Анатолий Белый призвал отменить гастроли "Ленкома" в Израиле. В национальном театре "Габима" в конце октября должны были показать легендарный спектакль Марка Захарова "Поминальная молитва". Актер возмутился.
«

"Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое? <…> И самое главное — как сделать так, чтобы этот позор не состоялся? Я правда жду конструктивных ответов и соответствующих действий", — написал актер на своей странице в социальной сети.

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктер Анатолий Белый
Актер Анатолий Белый - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Актер Анатолий Белый
Билеты на спектакли в Тель-Авиве раскупили за несколько дней, но директор "Ленкома" Марк Варшавер, несмотря на зрительский ажиотаж, решил отложить гастроли.
«

"Дело в том, что кучка хулиганов во главе с актером Анатолием Белым, который хорошо известен в России, угрожают и собираются не допустить гастроли "Ленкома". Нам не надо проблем. Мне, как руководителю театра, гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников — а мы должны были поехать туда большим коллективом в сто человек, — чем гастроли. Я позволить себе рисковать не могу и не буду", — заявил он.

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"Анатолий Белый
Анатолий Белый - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Энергия открытий"
Анатолий Белый
При этом сам Белый также сталкивался с отменой собственных спектаклей. Так, в Турции в мае не состоялись показы его проекта "Я здесь" из-за "нестабильной политической обстановки перед выборами".

Анна Нетребко: судебные разбирательства в Нью-Йорке

Оперной певице Анне Нетребко за границей регулярно отказывали в выступлениях из-за неоднозначного общественного мнения и "политических соображений". В марте отменили ее концерт на Тайване, в Праге артистка планировала выйти на сцену в октябре, но этого также не произойдет.
Организаторы объяснили это решение "негативным отношением со стороны пражских политических кругов" и эмоционально напряженной атмосферой.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОперная певица Анна Нетребко выступает на концерте "Россия — миру" к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве
Оперная певица Анна Нетребко выступает на концерте Россия миру к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оперная певица Анна Нетребко выступает на концерте "Россия — миру" к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве
В прошлом году сотрудничество с певицей прекратили Баварская государственная опера и нью-йоркская "Метрополитен-опера". На последнюю Нетребко подала в суд за дискриминацию по национальному признаку, нарушение контракта и клевету, требуя возместить ущерб в размере около 360 тысяч долларов США.
Дело в том, что она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки Владимира Путина на фоне событий на Украине.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско", в Москве
Оперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини Манон Леско, в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Оперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско", в Москве
Тем не менее какие-то выступления артистки в Европе все же состоятся. В числе первых был "Макбет" в Берлинской государственной опере 15 сентября. По словам представителя певицы, в России Нетребко выходить на сцену пока не собирается.

Максим Галкин*: борьба за концерты в Казахстане

В сентябре шоумен, уехавший с супругой Аллой Пугачевой в Израиль, должен был выступить в Эстонии, однако концерт по непонятным причинам отменили. То же самое произошло в Казахстане, после чего артист эмоционально высказался в социальных сетях, пожаловавшись на некие "кулуарные запреты".
«

"Где действительно у меня есть проблемы — это, как ни странно, Казахстан, причем на государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алма-Ате. И мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, мы бьемся за проведение этих концертов", — сообщил Галкин*.

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Максим Галкин (признан иноагентом)
При этом представитель площадки утверждает, что менеджмент артиста не заключил договор, но уже продавал билеты.
Однако позднее организаторы передумали и все-таки позволили комику выступить в Астане.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Сбор труппы театра имени Е. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Евгений Князев: "СВО переориентировала людей на другие ценности"
18 мая, 08:00
 
КультураЭстонияРоссияИзраильАлексей ПанинАнна НетребкоМаксим ГалкинЛенкомМетрополитен-опера
 
 
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