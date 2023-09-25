https://ria.ru/20230925/artisty-1895595951.html

Не тонут? Как сейчас живут уехавшие из России артисты

Не тонут? Как сейчас живут уехавшие из России артисты - РИА Новости, 25.09.2023

Не тонут? Как сейчас живут уехавшие из России артисты

Алексей Панин*, Максим Галкин*, Анатолий Белый, некоторые другие актеры, шоумены, исполнители покинули страну. И упорно критикуют Россию. У них же самих дела... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:00

2023-09-25T08:00

2023-09-25T08:10

культура

эстония

россия

израиль

алексей панин

анна нетребко

максим галкин

ленком

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. Алексей Панин*, Максим Галкин*, Анатолий Белый, некоторые другие актеры, шоумены, исполнители покинули страну. И упорно критикуют Россию. У них же самих дела идут не очень гладко. О том, как российским артистам живется за рубежом, — в материале РИА Новости.Алексей Панин*: пьяный дебош в ЭстонииАлексей Панин*, объявленный в конце мая в розыск МВД России, часто попадает в скандалы. На днях его задержали в Эстонии за пьяный дебош: актер в неадекватном состоянии пытался ворваться в дома местных жителей. При этом он думал, что "находится в отеле". Полиция сдала его в вытрезвитель."Сотрудники Ида-Харьюского отделения департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили, что Алексей Панин* был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие", — заявили в российском посольстве.Актер пытался все опровергнуть. Показал в социальных сетях видео из аэропорта и попросил незнакомую девушку подтвердить, что с ним все хорошо."Вы знаете, кто я такой? Можно вас на секундочку? Я не подговаривал девушку. Мы находимся в аэропорту Таллина. Просто пресса пишет, что меня задержали в полицию какую-то…" — говорит он в ролике, опубликованном в его телеграм-канале.К разборкам Панину* не привыкать: до этого он уже устраивал пьяный дебош в самолете, неоднозначно высказывался по поводу СВО и о победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорблял полицейского в Санкт-Петербурге.При этом ролей в кино и театре у него нет. Только интервью украинским артистам и сбежавшим из России журналистам. Анатолий Белый: сорванные гастроли "Ленкома" в ИзраилеБывший актер МХТ имени А. П. Чехова Анатолий Белый призвал отменить гастроли "Ленкома" в Израиле. В национальном театре "Габима" в конце октября должны были показать легендарный спектакль Марка Захарова "Поминальная молитва". Актер возмутился."Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое? <…> И самое главное — как сделать так, чтобы этот позор не состоялся? Я правда жду конструктивных ответов и соответствующих действий", — написал актер на своей странице в социальной сети.Билеты на спектакли в Тель-Авиве раскупили за несколько дней, но директор "Ленкома" Марк Варшавер, несмотря на зрительский ажиотаж, решил отложить гастроли."Дело в том, что кучка хулиганов во главе с актером Анатолием Белым, который хорошо известен в России, угрожают и собираются не допустить гастроли "Ленкома". Нам не надо проблем. Мне, как руководителю театра, гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников — а мы должны были поехать туда большим коллективом в сто человек, — чем гастроли. Я позволить себе рисковать не могу и не буду", — заявил он.При этом сам Белый также сталкивался с отменой собственных спектаклей. Так, в Турции в мае не состоялись показы его проекта "Я здесь" из-за "нестабильной политической обстановки перед выборами".Анна Нетребко: судебные разбирательства в Нью-ЙоркеОперной певице Анне Нетребко за границей регулярно отказывали в выступлениях из-за неоднозначного общественного мнения и "политических соображений". В марте отменили ее концерт на Тайване, в Праге артистка планировала выйти на сцену в октябре, но этого также не произойдет. Организаторы объяснили это решение "негативным отношением со стороны пражских политических кругов" и эмоционально напряженной атмосферой.В прошлом году сотрудничество с певицей прекратили Баварская государственная опера и нью-йоркская "Метрополитен-опера". На последнюю Нетребко подала в суд за дискриминацию по национальному признаку, нарушение контракта и клевету, требуя возместить ущерб в размере около 360 тысяч долларов США. Дело в том, что она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки Владимира Путина на фоне событий на Украине.Тем не менее какие-то выступления артистки в Европе все же состоятся. В числе первых был "Макбет" в Берлинской государственной опере 15 сентября. По словам представителя певицы, в России Нетребко выходить на сцену пока не собирается.Максим Галкин*: борьба за концерты в КазахстанеВ сентябре шоумен, уехавший с супругой Аллой Пугачевой в Израиль, должен был выступить в Эстонии, однако концерт по непонятным причинам отменили. То же самое произошло в Казахстане, после чего артист эмоционально высказался в социальных сетях, пожаловавшись на некие "кулуарные запреты"."Где действительно у меня есть проблемы — это, как ни странно, Казахстан, причем на государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алма-Ате. И мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, мы бьемся за проведение этих концертов", — сообщил Галкин*.При этом представитель площадки утверждает, что менеджмент артиста не заключил договор, но уже продавал билеты. Однако позднее организаторы передумали и все-таки позволили комику выступить в Астане.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230518/teatr-1872388437.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

эстония, россия, израиль, алексей панин, анна нетребко, максим галкин, ленком, метрополитен-опера