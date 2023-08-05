Нетребко подала в суд на оперу в США за отмененные выступления
WP: Нетребко подала в суд на оперу в США и требует 360 тысяч долларов
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на "Метрополитен-оперу" в Нью-Йорке и ее генерального менеджера Питера Гелба и потребовала выплатить компенсацию в размере 360 тысяч долларов за отмененные выступления, пишет Washington Post.
Как отмечает издание, иск подали в суд Южного округа Нью-Йорка в пятницу.
"В иске... содержатся обвинения в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете. Нетребко требует возмещения ущерба в размере не менее 360 000 долларов США, ссылаясь на потерю гонораров за выступления и репетиции", — говорится в материале.
Руководство Нетребко заявило газете, что "Метрополитен-опера" использовала оперную певицу "в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины".
По данным газеты, "Метрополитен-опера" опубликовала заявление, в котором утверждается, что иск Нетребко "не имеет под собой никаких оснований".
Как сообщала в марте New York Times, суд постановил, что "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке должна выплатить российской оперной певице Анне Нетребко более 200 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные в 2022 году выступления.
В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не станет участвовать в предстоящих постановках, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее артистка в социальных сетях заявила, что возобновит выступления.