https://ria.ru/20230805/netrebko-1888304832.html

Нетребко подала в суд на оперу в США за отмененные выступления

Нетребко подала в суд на оперу в США за отмененные выступления - РИА Новости, 05.08.2023

Нетребко подала в суд на оперу в США за отмененные выступления

Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на "Метрополитен-оперу" в Нью-Йорке и ее генерального менеджера Питера Гелба и потребовала выплатить... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T04:05

2023-08-05T04:05

2023-08-05T05:32

культура

нью-йорк (город)

сша

анна нетребко

метрополитен-опера

культура

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на "Метрополитен-оперу" в Нью-Йорке и ее генерального менеджера Питера Гелба и потребовала выплатить компенсацию в размере 360 тысяч долларов за отмененные выступления, пишет Washington Post. Как отмечает издание, иск подали в суд Южного округа Нью-Йорка в пятницу. "В иске... содержатся обвинения в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете. Нетребко требует возмещения ущерба в размере не менее 360 000 долларов США, ссылаясь на потерю гонораров за выступления и репетиции", — говорится в материале.Руководство Нетребко заявило газете, что "Метрополитен-опера" использовала оперную певицу "в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины".По данным газеты, "Метрополитен-опера" опубликовала заявление, в котором утверждается, что иск Нетребко "не имеет под собой никаких оснований".Как сообщала в марте New York Times, суд постановил, что "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке должна выплатить российской оперной певице Анне Нетребко более 200 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные в 2022 году выступления.В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не станет участвовать в предстоящих постановках, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее артистка в социальных сетях заявила, что возобновит выступления.

https://ria.ru/20230408/eyvazov-1863947581.html

https://ria.ru/20230413/dirizher-1864967006.html

https://ria.ru/20230318/netrebko-1858746205.html

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нью-йорк (город), сша, анна нетребко, метрополитен-опера, культура