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Нетребко подала в суд на оперу в США за отмененные выступления - РИА Новости, 05.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:05 05.08.2023 (обновлено: 05:32 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/netrebko-1888304832.html
Нетребко подала в суд на оперу в США за отмененные выступления
Нетребко подала в суд на оперу в США за отмененные выступления - РИА Новости, 05.08.2023
Нетребко подала в суд на оперу в США за отмененные выступления
Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на "Метрополитен-оперу" в Нью-Йорке и ее генерального менеджера Питера Гелба и потребовала выплатить... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T04:05
2023-08-05T05:32
культура
нью-йорк (город)
сша
анна нетребко
метрополитен-опера
культура
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на "Метрополитен-оперу" в Нью-Йорке и ее генерального менеджера Питера Гелба и потребовала выплатить компенсацию в размере 360 тысяч долларов за отмененные выступления, пишет Washington Post. Как отмечает издание, иск подали в суд Южного округа Нью-Йорка в пятницу. "В иске... содержатся обвинения в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете. Нетребко требует возмещения ущерба в размере не менее 360 000 долларов США, ссылаясь на потерю гонораров за выступления и репетиции", — говорится в материале.Руководство Нетребко заявило газете, что "Метрополитен-опера" использовала оперную певицу "в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины".По данным газеты, "Метрополитен-опера" опубликовала заявление, в котором утверждается, что иск Нетребко "не имеет под собой никаких оснований".Как сообщала в марте New York Times, суд постановил, что "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке должна выплатить российской оперной певице Анне Нетребко более 200 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные в 2022 году выступления.В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не станет участвовать в предстоящих постановках, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее артистка в социальных сетях заявила, что возобновит выступления.
https://ria.ru/20230408/eyvazov-1863947581.html
https://ria.ru/20230413/dirizher-1864967006.html
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нью-йорк (город), сша, анна нетребко, метрополитен-опера, культура
Культура, Нью-Йорк (город), США, Анна Нетребко, Метрополитен-опера, Культура
Нетребко подала в суд на оперу в США за отмененные выступления

WP: Нетребко подала в суд на оперу в США и требует 360 тысяч долларов

© РИА Новости / Максим БогодвидОперная певица Анна Нетребко во время концерта
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на "Метрополитен-оперу" в Нью-Йорке и ее генерального менеджера Питера Гелба и потребовала выплатить компенсацию в размере 360 тысяч долларов за отмененные выступления, пишет Washington Post.
Как отмечает издание, иск подали в суд Южного округа Нью-Йорка в пятницу.
Оперные певцы Юсиф Эйвазов (тенор) и Анна Нетребко (сопрано) после выступления на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
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"В иске... содержатся обвинения в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете. Нетребко требует возмещения ущерба в размере не менее 360 000 долларов США, ссылаясь на потерю гонораров за выступления и репетиции", — говорится в материале.
Руководство Нетребко заявило газете, что "Метрополитен-опера" использовала оперную певицу "в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины".
По данным газеты, "Метрополитен-опера" опубликовала заявление, в котором утверждается, что иск Нетребко "не имеет под собой никаких оснований".
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13 апреля, 09:45
Как сообщала в марте New York Times, суд постановил, что "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке должна выплатить российской оперной певице Анне Нетребко более 200 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные в 2022 году выступления.
В начале марта прошлого года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не станет участвовать в предстоящих постановках, поскольку она не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее артистка в социальных сетях заявила, что возобновит выступления.
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
СМИ: оперу в Нью-Йорке обязали компенсировать Нетребко 200 тысяч долларов
18 марта, 05:57
 
КультураНью-Йорк (город)СШААнна НетребкоМетрополитен-операКультура
 
 
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