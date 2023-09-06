https://ria.ru/20230906/akter-1894538439.html

Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину*

Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину* - РИА Новости, 06.09.2023

Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину*

Посольство Эстонии в России окажет консульское содействие Алексею Панину, если это потребуется. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:01

2023-09-06T15:01

2023-09-06T15:01

культура

эстония

в мире

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таллин

алексей панин

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Посольство Эстонии в России окажет консульское содействие Алексею Панину, если это потребуется. "Сотрудники Ида-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили посольству, что Алексей Панин был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие", — заявили "Пятому каналу" в посольстве.Панина задержали в Таллине за дебош. По данным СМИ, артист ломился в дома местных жителей, "будучи уверенным, что находится в отеле". Однако в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что актер устроил беспорядок в публичном доме эстонской столицы. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230802/intervyu-1887854748.html

эстония

россия

таллин

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

эстония, в мире, россия, таллин, алексей панин