https://ria.ru/20230906/akter-1894538439.html
Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину*
Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину* - РИА Новости, 06.09.2023
Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину*
Посольство Эстонии в России окажет консульское содействие Алексею Панину, если это потребуется. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:01
2023-09-06T15:01
2023-09-06T15:01
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таллин
алексей панин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Посольство Эстонии в России окажет консульское содействие Алексею Панину, если это потребуется. "Сотрудники Ида-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили посольству, что Алексей Панин был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие", — заявили "Пятому каналу" в посольстве.Панина задержали в Таллине за дебош. По данным СМИ, артист ломился в дома местных жителей, "будучи уверенным, что находится в отеле". Однако в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что актер устроил беспорядок в публичном доме эстонской столицы. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230802/intervyu-1887854748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, в мире, россия, таллин, алексей панин
Культура, Эстония, В мире, Россия, Таллин, Алексей Панин
Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину*
Посольство Эстонии в России пообещало "оказать содействие" задержанному Панину*