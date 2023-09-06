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Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину* - РИА Новости, 06.09.2023
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Культура
 
15:01 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/akter-1894538439.html
Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину*
Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину* - РИА Новости, 06.09.2023
Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину*
Посольство Эстонии в России окажет консульское содействие Алексею Панину, если это потребуется. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:01
2023-09-06T15:01
культура
эстония
в мире
россия
таллин
алексей панин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Посольство Эстонии в России окажет консульское содействие Алексею Панину, если это потребуется. &quot;Сотрудники Ида-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили посольству, что Алексей Панин был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие&quot;, — заявили &quot;Пятому каналу&quot; в посольстве.Панина задержали в Таллине за дебош. По данным СМИ, артист ломился в дома местных жителей, "будучи уверенным, что находится в отеле". Однако в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что актер устроил беспорядок в публичном доме эстонской столицы. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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эстония, в мире, россия, таллин, алексей панин
Культура, Эстония, В мире, Россия, Таллин, Алексей Панин
Посольство Эстонии пообещало "оказать содействие" задержанному Панину*

Посольство Эстонии в России пообещало "оказать содействие" задержанному Панину*

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Посольство Эстонии в России окажет консульское содействие Алексею Панину, если это потребуется.
«

"Сотрудники Ида-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили посольству, что Алексей Панин был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие", заявили "Пятому каналу" в посольстве.

Панина задержали в Таллине за дебош. По данным СМИ, артист ломился в дома местных жителей, "будучи уверенным, что находится в отеле". Однако в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что актер устроил беспорядок в публичном доме эстонской столицы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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КультураЭстонияВ миреРоссияТаллинАлексей Панин
 
 
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