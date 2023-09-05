https://ria.ru/20230905/estoniya-1894297613.html

Панина* задержали в Эстонии

Панина* задержали в Эстонии - РИА Новости, 05.09.2023

Панина* задержали в Эстонии

В Таллине задержали актера Алексея Панина*, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:30

2023-09-05T14:30

2023-09-05T15:13

эстония

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культура

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культура

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Таллине задержали актера Алексея Панина*, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на местные СМИ.На опубликованных кадрах видно, как дебошира в наручниках ведут к полицейской машине.По данным издания, артист ломился в дома местных жителей, "будучи уверенным, что находится в отеле".Как сообщил портал Delfi со ссылкой на анонимный источник, актера доставили в вытрезвитель.В конце мая МВД России объявило Панина* в розыск. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Артист неоднократно негативно высказывался о России и спецоперации. Кроме того, он не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Санкт-Петербурге.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230802/sobchak-1887815481.html

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эстония, россия, алексей панин, в мире, культура