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Панина* задержали в Эстонии
Панина* задержали в Эстонии - РИА Новости, 05.09.2023
Панина* задержали в Эстонии
В Таллине задержали актера Алексея Панина*, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:30
2023-09-05T14:30
2023-09-05T15:13
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Таллине задержали актера Алексея Панина*, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на местные СМИ.На опубликованных кадрах видно, как дебошира в наручниках ведут к полицейской машине.По данным издания, артист ломился в дома местных жителей, "будучи уверенным, что находится в отеле".Как сообщил портал Delfi со ссылкой на анонимный источник, актера доставили в вытрезвитель.В конце мая МВД России объявило Панина* в розыск. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Артист неоднократно негативно высказывался о России и спецоперации. Кроме того, он не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Санкт-Петербурге.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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эстония, россия, алексей панин, в мире, культура
Эстония, Россия, Алексей Панин, Культура, В мире, Культура
Панина* задержали в Эстонии
Алексея Панина задержали в Эстонии за попытку вломиться в чужие дома
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
В Таллине задержали актера Алексея Панина*, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье
со ссылкой на местные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как дебошира в наручниках ведут к полицейской машине.
По данным издания, артист ломился в дома местных жителей, "будучи уверенным, что находится в отеле".
Как сообщил портал Delfi со ссылкой на анонимный источник, актера доставили в вытрезвитель.
В конце мая МВД России объявило Панина* в розыск. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.
Артист неоднократно негативно высказывался о России и спецоперации. Кроме того, он не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР
в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Санкт-Петербурге.
Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным*
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.