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Панина* задержали в Эстонии - РИА Новости, 05.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:30 05.09.2023 (обновлено: 15:13 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/estoniya-1894297613.html
Панина* задержали в Эстонии
Панина* задержали в Эстонии - РИА Новости, 05.09.2023
Панина* задержали в Эстонии
В Таллине задержали актера Алексея Панина*, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:30
2023-09-05T15:13
эстония
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алексей панин
культура
в мире
культура
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Таллине задержали актера Алексея Панина*, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на местные СМИ.На опубликованных кадрах видно, как дебошира в наручниках ведут к полицейской машине.По данным издания, артист ломился в дома местных жителей, "будучи уверенным, что находится в отеле".Как сообщил портал Delfi со ссылкой на анонимный источник, актера доставили в вытрезвитель.В конце мая МВД России объявило Панина* в розыск. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. Артист неоднократно негативно высказывался о России и спецоперации. Кроме того, он не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Санкт-Петербурге.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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эстония, россия, алексей панин, в мире, культура
Эстония, Россия, Алексей Панин, Культура, В мире, Культура
Панина* задержали в Эстонии

Алексея Панина задержали в Эстонии за попытку вломиться в чужие дома

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин*
Актер Алексей Панин* - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Актер Алексей Панин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Таллине задержали актера Алексея Панина*, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на местные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как дебошира в наручниках ведут к полицейской машине.
По данным издания, артист ломился в дома местных жителей, "будучи уверенным, что находится в отеле".
Как сообщил портал Delfi со ссылкой на анонимный источник, актера доставили в вытрезвитель.
В конце мая МВД России объявило Панина* в розыск. Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело за оправдание терроризма после поста о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.
Артист неоднократно негативно высказывался о России и спецоперации. Кроме того, он не раз попадал в скандалы: пьяный дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Санкт-Петербурге.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным*
2 августа, 16:23
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
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