https://ria.ru/20230829/teatr-1892956726.html

Гастроли "Ленкома" в Израиле отложили из-за угроз

Гастроли "Ленкома" в Израиле отложили из-за угроз - РИА Новости, 29.08.2023

Гастроли "Ленкома" в Израиле отложили из-за угроз

Гастроли "Ленкома Марка Захарова" в Израиле со спектаклем "Поминальная молитва" откладываются из-за поступающих театру угроз, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:44

2023-08-29T16:44

2023-08-29T16:44

культура

израиль

россия

тель-авив

марк варшавер

марк захаров

ленком

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Гастроли "Ленкома Марка Захарова" в Израиле со спектаклем "Поминальная молитва" откладываются из-за поступающих театру угроз, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. Они планировались с 29 октября на сцене театра "Габима". "Дело в том, что кучка хулиганов во главе с актером Анатолием Белым, который хорошо известен в России, угрожают и собираются не допустить гастроли "Ленкома". Нам не надо проблем. Мне как руководителю театра гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников, – а мы должны были поехать туда большим коллективом в сто человек, – чем гастроли. Я позволить себе рисковать не могу и не буду. Поэтому мы поставили в известность руководство театра "Габима" о нашем решении отложить гастроли до лучших времен, когда можно будет приехать без всяких опасений. Жалко только публику, которая уже приобрела билеты, а они в Тель-Авиве были раскуплены за несколько дней", – сказал Варшавер.Он добавил, что проблем с гастролями у театра нет. В ноябре "Ленком" отправится в Санкт-Петербург, где на сцене БДТ имени Товстоногова представит несколько спектаклей, в числе которых премьера прошлого сезона "Бег" по Булгакову. В июле 2022 года в Московском художественном театре имени Чехова сообщили, что Белый решил взять паузу в своей работе в МХТ. СМИ сообщали, что он покинул страну. Актер снимался в сериалах "Бригада", "Оптимисты", "Садовое кольцо", фильмах "Параграф 78", "Волкодав из рода Серых Псов", "Братья Карамазовы", "Метро" и других.

https://ria.ru/20230426/serial-1867815334.html

израиль

россия

тель-авив

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

израиль, россия, тель-авив, марк варшавер, марк захаров, ленком