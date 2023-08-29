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Гастроли "Ленкома" в Израиле отложили из-за угроз - РИА Новости, 29.08.2023
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Культура
 
16:44 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/teatr-1892956726.html
Гастроли "Ленкома" в Израиле отложили из-за угроз
Гастроли "Ленкома" в Израиле отложили из-за угроз - РИА Новости, 29.08.2023
Гастроли "Ленкома" в Израиле отложили из-за угроз
Гастроли "Ленкома Марка Захарова" в Израиле со спектаклем "Поминальная молитва" откладываются из-за поступающих театру угроз, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:44
2023-08-29T16:44
культура
израиль
россия
тель-авив
марк варшавер
марк захаров
ленком
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Гастроли "Ленкома Марка Захарова" в Израиле со спектаклем "Поминальная молитва" откладываются из-за поступающих театру угроз, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. Они планировались с 29 октября на сцене театра "Габима". &quot;Дело в том, что кучка хулиганов во главе с актером Анатолием Белым, который хорошо известен в России, угрожают и собираются не допустить гастроли &quot;Ленкома&quot;. Нам не надо проблем. Мне как руководителю театра гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников, – а мы должны были поехать туда большим коллективом в сто человек, – чем гастроли. Я позволить себе рисковать не могу и не буду. Поэтому мы поставили в известность руководство театра &quot;Габима&quot; о нашем решении отложить гастроли до лучших времен, когда можно будет приехать без всяких опасений. Жалко только публику, которая уже приобрела билеты, а они в Тель-Авиве были раскуплены за несколько дней&quot;, – сказал Варшавер.Он добавил, что проблем с гастролями у театра нет. В ноябре "Ленком" отправится в Санкт-Петербург, где на сцене БДТ имени Товстоногова представит несколько спектаклей, в числе которых премьера прошлого сезона "Бег" по Булгакову. В июле 2022 года в Московском художественном театре имени Чехова сообщили, что Белый решил взять паузу в своей работе в МХТ. СМИ сообщали, что он покинул страну. Актер снимался в сериалах "Бригада", "Оптимисты", "Садовое кольцо", фильмах "Параграф 78", "Волкодав из рода Серых Псов", "Братья Карамазовы", "Метро" и других.
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израиль, россия, тель-авив, марк варшавер, марк захаров, ленком
Культура, Израиль, Россия, Тель-Авив, Марк Варшавер, Марк Захаров, Ленком
Гастроли "Ленкома" в Израиле отложили из-за угроз

Гастроли "Ленкома" в Израиле отложили из-за угроз от актера Белого

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВиды театров Москвы. Театр "Ленком"
Виды театров Москвы. Театр Ленком - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Гастроли "Ленкома Марка Захарова" в Израиле со спектаклем "Поминальная молитва" откладываются из-за поступающих театру угроз, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер. Они планировались с 29 октября на сцене театра "Габима".
«

"Дело в том, что кучка хулиганов во главе с актером Анатолием Белым, который хорошо известен в России, угрожают и собираются не допустить гастроли "Ленкома". Нам не надо проблем. Мне как руководителю театра гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников, – а мы должны были поехать туда большим коллективом в сто человек, – чем гастроли. Я позволить себе рисковать не могу и не буду. Поэтому мы поставили в известность руководство театра "Габима" о нашем решении отложить гастроли до лучших времен, когда можно будет приехать без всяких опасений. Жалко только публику, которая уже приобрела билеты, а они в Тель-Авиве были раскуплены за несколько дней", – сказал Варшавер.

Он добавил, что проблем с гастролями у театра нет. В ноябре "Ленком" отправится в Санкт-Петербург, где на сцене БДТ имени Товстоногова представит несколько спектаклей, в числе которых премьера прошлого сезона "Бег" по Булгакову.
В июле 2022 года в Московском художественном театре имени Чехова сообщили, что Белый решил взять паузу в своей работе в МХТ. СМИ сообщали, что он покинул страну. Актер снимался в сериалах "Бригада", "Оптимисты", "Садовое кольцо", фильмах "Параграф 78", "Волкодав из рода Серых Псов", "Братья Карамазовы", "Метро" и других.
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КультураИзраильРоссияТель-АвивМарк ВаршаверМарк ЗахаровЛенком
 
 
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