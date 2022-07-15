https://ria.ru/20220715/akter-1802640366.html

Актер Анатолий Белый решил взять паузу в своей работе

Актер Анатолий Белый решил взять паузу в своей работе - РИА Новости, 15.07.2022

Актер Анатолий Белый решил взять паузу в своей работе

Актер Анатолий Белый решил взять паузу в своей работе в Московском художественном театре имени Чехова, говорится в сообщении в Telegram-канале театра. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:22

2022-07-15T11:22

2022-07-15T11:22

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Актер Анатолий Белый решил взять паузу в своей работе в Московском художественном театре имени Чехова, говорится в сообщении в Telegram-канале театра.Ранее ряд СМИ сообщил, что Белый уволился из театра и покинул страну."Анатолий Белый решил взять паузу в своей работе в МХТ им. Чехова", – сказано в сообщении.Белый – актер театра и кино, продюсер, заслуженный артист РФ. Снимался в сериалах "Бригада", "Оптимисты", "Садовое кольцо", фильмах "Параграф 78", "Волкодав из рода Серых Псов", "Братья Карамазовы", "1812: Уланская баллада", "Метро" и многих других.

https://ria.ru/20220713/petrfomenko-1802067623.html

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Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, россия