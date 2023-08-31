https://ria.ru/20230831/kontsert-1893294246.html

Галкин* пожаловался на власти Казахстана из-за отмены концертов

Галкин* пожаловался на власти Казахстана из-за отмены концертов - РИА Новости, 31.08.2023

Галкин* пожаловался на власти Казахстана из-за отмены концертов

Шоумен Максим Галкин* (включен в реестр физлиц-иностранных агентов) на своей странице в Instagram** (соцсеть запрещена в России как экстремистская) пожаловался... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T02:38

2023-08-31T02:38

2023-08-31T05:13

шоубиз

максим галкин

алла пугачева

казахстан

россия

алма-ата

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* (включен в реестр физлиц-иностранных агентов) на своей странице в Instagram** (соцсеть запрещена в России как экстремистская) пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов."Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан, причем на государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алма-Ате. И мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, мы бьемся за проведение этих концертов. Было все поначалу прекрасно — и начали продаваться билеты и все замечательно, а потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. В общем, то останавливалась продажа, то нет", - сказал в видеообращении Галкин*.Он предположил, что якобы "страшен так властям Казахстана", что те "испугались" его концертов. Шоумен утверждает, что на данный момент на уровне государства есть негласный запрет на проведение его мероприятий. "Я обязательно приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись", - добавил Галкин*. В июне представитель шоумена в Казахстане Алексей Пучков заявлял о проблемах с организацией концерта в Алма-Ате, который запланирован на 6-7 октября этого года. По его словам, организаторы шоу начали реализацию билетов. Однако позже из прессы он узнал, что продажа билетов является незаконной.Минюст России включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой сейчас проживает в Израиле. В июне Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Галкина* статус иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230830/galkin-1893141224.html

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максим галкин, алла пугачева, казахстан, россия, алма-ата