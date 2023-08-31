https://ria.ru/20230831/kontsert-1893294246.html
Галкин* пожаловался на власти Казахстана из-за отмены концертов
Галкин* пожаловался на власти Казахстана из-за отмены концертов - РИА Новости, 31.08.2023
Галкин* пожаловался на власти Казахстана из-за отмены концертов
Шоумен Максим Галкин* (включен в реестр физлиц-иностранных агентов) на своей странице в Instagram** (соцсеть запрещена в России как экстремистская) пожаловался... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T02:38
2023-08-31T02:38
2023-08-31T05:13
шоубиз
максим галкин
алла пугачева
казахстан
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* (включен в реестр физлиц-иностранных агентов) на своей странице в Instagram** (соцсеть запрещена в России как экстремистская) пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов."Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан, причем на государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алма-Ате. И мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, мы бьемся за проведение этих концертов. Было все поначалу прекрасно — и начали продаваться билеты и все замечательно, а потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. В общем, то останавливалась продажа, то нет", - сказал в видеообращении Галкин*.Он предположил, что якобы "страшен так властям Казахстана", что те "испугались" его концертов. Шоумен утверждает, что на данный момент на уровне государства есть негласный запрет на проведение его мероприятий. "Я обязательно приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись", - добавил Галкин*. В июне представитель шоумена в Казахстане Алексей Пучков заявлял о проблемах с организацией концерта в Алма-Ате, который запланирован на 6-7 октября этого года. По его словам, организаторы шоу начали реализацию билетов. Однако позже из прессы он узнал, что продажа билетов является незаконной.Минюст России включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой сейчас проживает в Израиле. В июне Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Галкина* статус иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230830/galkin-1893141224.html
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максим галкин, алла пугачева, казахстан, россия, алма-ата
Шоубиз, Максим Галкин, Алла Пугачева, Казахстан, Россия, Алма-Ата
Галкин* пожаловался на власти Казахстана из-за отмены концертов
Галкин посетовал на отмену его концертов в Казахстане на государственном уровне
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* (включен в реестр физлиц-иностранных агентов) на своей странице в Instagram** (соцсеть запрещена в России как экстремистская) пожаловался на власти Казахстана из-за отмены его концертов.
«
"Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов — это, как ни странно, Казахстан, причем на государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алма-Ате. И мы уже несколько месяцев, я и мои организаторы, мы бьемся за проведение этих концертов. Было все поначалу прекрасно — и начали продаваться билеты и все замечательно, а потом пошло-поехало, какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты. В общем, то останавливалась продажа, то нет", - сказал в видеообращении Галкин*.
Он предположил, что якобы "страшен так властям Казахстана", что те "испугались" его концертов. Шоумен утверждает, что на данный момент на уровне государства есть негласный запрет на проведение его мероприятий.
"Я обязательно приеду в Казахстан, но, видимо, не в этот раз, потому что власти делают все, чтобы эти концерты не состоялись", - добавил Галкин*.
В июне представитель шоумена в Казахстане Алексей Пучков заявлял о проблемах с организацией концерта в Алма-Ате, который запланирован на 6-7 октября этого года. По его словам, организаторы шоу начали реализацию билетов. Однако позже из прессы он узнал, что продажа билетов является незаконной.
Минюст России включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* — Украина
, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой
сейчас проживает в Израиле
. В июне Замоскворецкий суд Москвы
отказался снять с Галкина* статус иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Никому не нужен": Галкин* отреагировал на отмену концерта в Эстонии