В Британии узнали об истерике Залужного из-за певицы Нетребко
10:54 08.09.2025
В Британии узнали об истерике Залужного из-за певицы Нетребко
анна нетребко
валерий залужный
лондон
в мире
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне предательством, об этом пишет Daily Mail."Посол невероятно разочарован, он пытался обсудить этот вопрос как с правительством, так и с Королевским оперным театром, но, похоже, его никто не слушает", — говорится в статье. Концерт в Королевском оперном театре он назвал "проверкой" ближайшего союзника Киева — Великобритании.Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.
анна нетребко, валерий залужный, лондон, в мире
Анна Нетребко, Валерий Залужный, Лондон, В мире
Валерий Залужный
Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне предательством, об этом пишет Daily Mail.
"Посол невероятно разочарован, он пытался обсудить этот вопрос как с правительством, так и с Королевским оперным театром, но, похоже, его никто не слушает", — говорится в статье.
Концерт в Королевском оперном театре он назвал "проверкой" ближайшего союзника Киева — Великобритании.
Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Украина обезглавлена: Зеленского и Залужного теперь закопают вместе
29 августа, 08:00
29 августа, 08:00
 
