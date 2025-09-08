https://ria.ru/20250908/netrebko-2040374912.html

В Британии узнали об истерике Залужного из-за певицы Нетребко

В Британии узнали об истерике Залужного из-за певицы Нетребко

Посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне предательством, об этом пишет Daily...

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал разрешение российской оперной певице Анне Нетребко выступить в Лондоне предательством, об этом пишет Daily Mail."Посол невероятно разочарован, он пытался обсудить этот вопрос как с правительством, так и с Королевским оперным театром, но, похоже, его никто не слушает", — говорится в статье. Концерт в Королевском оперном театре он назвал "проверкой" ближайшего союзника Киева — Великобритании.Выступление российской певицы должно пройти в Королевском оперном театре 11 сентября.

