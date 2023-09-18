https://ria.ru/20230918/netrebko-1897059478.html

Филипп Киркоров заступился за Анну Нетребко

Филипп Киркоров заступился за Анну Нетребко - РИА Новости, 18.09.2023

Филипп Киркоров заступился за Анну Нетребко

Певец Филипп Киркоров разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором эмоционально поздравил оперную диву Анну Нетребко с днем рождения. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:04

2023-09-18T22:04

2023-09-18T22:05

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором эмоционально поздравил оперную диву Анну Нетребко с днем рождения. К тексту артист приложил видеоролик, в который вошли их с Нетребко общие кадры, сделанные за годы дружбы. "С первого знакомства и всю жизнь она для меня Аннушка и в то же время всегда Анна Юрьевна", – написал Киркоров. Говоря о Нетребко, народный артист России, описал ее "золотым стандартом" и "хулиганкой, ломающей стандарты". "Ну кто еще может со сцены так элегантно и игриво разорять свои же букеты, даря мужчинам в элегантных костюмах розы, превращая их хоть на секунду, но в детей. Гладить голову первой скрипки прямо во время выступления или останавливать оркестр в обход дирижера", – вспомнил Филипп Киркоров. Король отечественной поп-сцены также упомянул текущую ситуацию и последующую за ней "культуру отмены", в которую оказалась втянута Нетребко. По мнению артиста, Анна Нетребко бросила вызов оперному сообществу. "На ее пути не может быть грязи, – заявил Киркоров. – В обход безумию, охватившему мир искусства несколько лет назад, она не поддалась конъюнктуре, бросила вызов, не побоюсь этого слова, институциональный вызов оперному истеблишменту. Она не поддалась на провокации затянуть себя в политические игры, всегда оставаясь верной искусству, верной своим корням", – подытожил эстрадный артист.Именинница отреагировала на поздравление Киркорова в комментариях."Спасибо большое. Ты настоящий друг. Люблю тебя всегда", – написала Анна Нетребко. Многие поклонники и знаменитые друзья тоже присоединились к поздравлениям. Одно из них оперная артистка даже разместила на своей странице. Она загрузила большое видео, записанное ее коллегами по сцене со всей России. "После просмотра таких поздравлений жизненная сила и энергия восполнились на все 100. Огромное спасибо. Я вас всех люблю", – поблагодарила Анна Нетребко.В конце августа оперная певица сообщила о проблемах со здоровьем, вызванных частыми перелетами. Однако артистка быстро восстановилась и в первых числах сентября начала гастроли в Италии и Австрии. Одним из первых спектаклей с участием Нетребко стала "Травиата" на Арена-ди-Верона, последняя из которых завершилась аншлагом и криками "Браво". Певица продолжила получать аплодисменты уже после постановки, когда возвращалась с друзьями с ужина. Местные жители буквально бежали за звездой и кричали ей на русском языке: "Спасибо, Анна Юрьевна!". Кадрами Нетребко поделилась на своей странице в соцсети. В ближайшее время Анна Нетребко планирует дать несколько концертов в Берлине, Вене, Милане и Париже, а также выступить в Китае на оперных сценах Гуанчжоу и Шанхая. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230901/teatr-1893583867.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, анна нетребко, знаменитости, опера, россия, италия, австрия