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Филипп Киркоров заступился за Анну Нетребко - РИА Новости, 18.09.2023
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Шоубиз
 
22:04 18.09.2023 (обновлено: 22:05 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/netrebko-1897059478.html
Филипп Киркоров заступился за Анну Нетребко
Филипп Киркоров заступился за Анну Нетребко - РИА Новости, 18.09.2023
Филипп Киркоров заступился за Анну Нетребко
Певец Филипп Киркоров разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором эмоционально поздравил оперную диву Анну Нетребко с днем рождения. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:04
2023-09-18T22:05
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новости шоу-бизнеса
филипп киркоров
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором эмоционально поздравил оперную диву Анну Нетребко с днем рождения. К тексту артист приложил видеоролик, в который вошли их с Нетребко общие кадры, сделанные за годы дружбы. "С первого знакомства и всю жизнь она для меня Аннушка и в то же время всегда Анна Юрьевна", – написал Киркоров. Говоря о Нетребко, народный артист России, описал ее "золотым стандартом" и "хулиганкой, ломающей стандарты". "Ну кто еще может со сцены так элегантно и игриво разорять свои же букеты, даря мужчинам в элегантных костюмах розы, превращая их хоть на секунду, но в детей. Гладить голову первой скрипки прямо во время выступления или останавливать оркестр в обход дирижера", – вспомнил Филипп Киркоров. Король отечественной поп-сцены также упомянул текущую ситуацию и последующую за ней "культуру отмены", в которую оказалась втянута Нетребко. По мнению артиста, Анна Нетребко бросила вызов оперному сообществу. &quot;На ее пути не может быть грязи, – заявил Киркоров. – В обход безумию, охватившему мир искусства несколько лет назад, она не поддалась конъюнктуре, бросила вызов, не побоюсь этого слова, институциональный вызов оперному истеблишменту. Она не поддалась на провокации затянуть себя в политические игры, всегда оставаясь верной искусству, верной своим корням&quot;, – подытожил эстрадный артист.Именинница отреагировала на поздравление Киркорова в комментариях."Спасибо большое. Ты настоящий друг. Люблю тебя всегда", – написала Анна Нетребко. Многие поклонники и знаменитые друзья тоже присоединились к поздравлениям. Одно из них оперная артистка даже разместила на своей странице. Она загрузила большое видео, записанное ее коллегами по сцене со всей России. "После просмотра таких поздравлений жизненная сила и энергия восполнились на все 100. Огромное спасибо. Я вас всех люблю", – поблагодарила Анна Нетребко.В конце августа оперная певица сообщила о проблемах со здоровьем, вызванных частыми перелетами. Однако артистка быстро восстановилась и в первых числах сентября начала гастроли в Италии и Австрии. Одним из первых спектаклей с участием Нетребко стала "Травиата" на Арена-ди-Верона, последняя из которых завершилась аншлагом и криками "Браво". Певица продолжила получать аплодисменты уже после постановки, когда возвращалась с друзьями с ужина. Местные жители буквально бежали за звездой и кричали ей на русском языке: "Спасибо, Анна Юрьевна!". Кадрами Нетребко поделилась на своей странице в соцсети. В ближайшее время Анна Нетребко планирует дать несколько концертов в Берлине, Вене, Милане и Париже, а также выступить в Китае на оперных сценах Гуанчжоу и Шанхая. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, анна нетребко, знаменитости, опера, россия, италия, австрия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Знаменитости, Опера, Россия, Италия, Австрия
Филипп Киркоров заступился за Анну Нетребко

Филипп Киркоров в день рождения Анны Нетребко заявил, что она верна своим корням

© РИА Новости / Максим БогодвидОперная певица Анна Нетребко во время концерта
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров разместил на своей странице в Instagram* пост, в котором эмоционально поздравил оперную диву Анну Нетребко с днем рождения.
Кадр видео, опубликованного Филиппом Киркоровым в социальной сети
Кадр видео, опубликованного Филиппом Киркоровым в социальной сети
Кадр видео, опубликованного Филиппом Киркоровым в социальной сети
К тексту артист приложил видеоролик, в который вошли их с Нетребко общие кадры, сделанные за годы дружбы. "С первого знакомства и всю жизнь она для меня Аннушка и в то же время всегда Анна Юрьевна", – написал Киркоров.
Говоря о Нетребко, народный артист России, описал ее "золотым стандартом" и "хулиганкой, ломающей стандарты".
«
"Ну кто еще может со сцены так элегантно и игриво разорять свои же букеты, даря мужчинам в элегантных костюмах розы, превращая их хоть на секунду, но в детей. Гладить голову первой скрипки прямо во время выступления или останавливать оркестр в обход дирижера", – вспомнил Филипп Киркоров.
Король отечественной поп-сцены также упомянул текущую ситуацию и последующую за ней "культуру отмены", в которую оказалась втянута Нетребко. По мнению артиста, Анна Нетребко бросила вызов оперному сообществу.
«

"На ее пути не может быть грязи, – заявил Киркоров. – В обход безумию, охватившему мир искусства несколько лет назад, она не поддалась конъюнктуре, бросила вызов, не побоюсь этого слова, институциональный вызов оперному истеблишменту. Она не поддалась на провокации затянуть себя в политические игры, всегда оставаясь верной искусству, верной своим корням", – подытожил эстрадный артист.

Именинница отреагировала на поздравление Киркорова в комментариях.
«
"Спасибо большое. Ты настоящий друг. Люблю тебя всегда", – написала Анна Нетребко.
Многие поклонники и знаменитые друзья тоже присоединились к поздравлениям. Одно из них оперная артистка даже разместила на своей странице. Она загрузила большое видео, записанное ее коллегами по сцене со всей России.
Скриншот видео, опубликованного Анной Нетребко
Скриншот видео, опубликованного Анной Нетребко
Скриншот видео, опубликованного Анной Нетребко
«
"После просмотра таких поздравлений жизненная сила и энергия восполнились на все 100. Огромное спасибо. Я вас всех люблю", – поблагодарила Анна Нетребко.
В конце августа оперная певица сообщила о проблемах со здоровьем, вызванных частыми перелетами. Однако артистка быстро восстановилась и в первых числах сентября начала гастроли в Италии и Австрии.
Одним из первых спектаклей с участием Нетребко стала "Травиата" на Арена-ди-Верона, последняя из которых завершилась аншлагом и криками "Браво".
Певица продолжила получать аплодисменты уже после постановки, когда возвращалась с друзьями с ужина. Местные жители буквально бежали за звездой и кричали ей на русском языке: "Спасибо, Анна Юрьевна!". Кадрами Нетребко поделилась на своей странице в соцсети.
В ближайшее время Анна Нетребко планирует дать несколько концертов в Берлине, Вене, Милане и Париже, а также выступить в Китае на оперных сценах Гуанчжоу и Шанхая.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Оперная певица Анна Нетребко выступает на концерте Россия миру к 75-летию окончания Второй мировой войны на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаФилипп КиркоровАнна НетребкоЗнаменитостиОпераРоссияИталияАвстрия
 
 
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