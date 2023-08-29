https://ria.ru/20230829/netrebko-1892917714.html
"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем
"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 29.08.2023
"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем
Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на своей странице в соцсети на плохое самочувствие, которое спровоцировали частые поездки. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:29
2023-08-29T15:29
2023-08-29T17:30
шоубиз
новости шоу-бизнеса
анна нетребко
знаменитости
россия
австрия
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749909101_0:208:2772:1767_1920x0_80_0_0_a21d3248f9f8ee67092ace993d6f880f.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на своей странице в соцсети на плохое самочувствие, которое спровоцировали частые поездки. "Перелеты, смена поясов и времени года из лета в зиму и наоборот меня слегка подкосили, – написала знаменитость. – Но я снова в строю и совсем скоро вернусь к любимой партии Травиаты". Анна Нетребко не уточнила, что именно с ней случилось. Но в ответ одной из подписчиц, которая поинтересовалась самочувствием исполнительницы, сказала: "Я просто "рухнула". Несмотря на это, народная артистка России сообщила, что уже в перых числах сентября собирается выступить в Австрии и Италии.В комментариях поклонники пожелали звезде оперной сцены здоровья, сил и энергии. "Не болейте, дорогая", "Поправляйтесь", "Берегите себя", "Скорейшего выздоровления! Сил и вдохновения", "Восстанавливайтесь скорее", – написали пользователи.
https://ria.ru/20230821/lolita-1891242254.html
россия
австрия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749909101_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_5ea0c5c9e5dd56efcbdda1bedd60cf70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, анна нетребко, знаменитости, россия, австрия, италия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Анна Нетребко, Знаменитости, Россия, Австрия, Италия
"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем
Певица Анна Нетребко пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за частых поездок
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на своей странице в соцсети на плохое самочувствие, которое спровоцировали частые поездки.
«
"Перелеты, смена поясов и времени года из лета в зиму и наоборот меня слегка подкосили, – написала знаменитость. – Но я снова в строю и совсем скоро вернусь к любимой партии Травиаты".
Анна Нетребко не уточнила, что именно с ней случилось. Но в ответ одной из подписчиц, которая поинтересовалась самочувствием исполнительницы, сказала: "Я просто "рухнула".
Несмотря на это, народная артистка России сообщила, что уже в перых числах сентября собирается выступить в Австрии и Италии.
В комментариях поклонники пожелали звезде оперной сцены здоровья, сил и энергии.
«
"Не болейте, дорогая", "Поправляйтесь", "Берегите себя", "Скорейшего выздоровления! Сил и вдохновения", "Восстанавливайтесь скорее", – написали пользователи.
Лолита рассказала о проблемах со здоровьем