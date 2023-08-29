https://ria.ru/20230829/netrebko-1892917714.html

"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем

"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 29.08.2023

"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем

Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на своей странице в соцсети на плохое самочувствие, которое спровоцировали частые поездки. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:29

2023-08-29T15:29

2023-08-29T17:30

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на своей странице в соцсети на плохое самочувствие, которое спровоцировали частые поездки. "Перелеты, смена поясов и времени года из лета в зиму и наоборот меня слегка подкосили, – написала знаменитость. – Но я снова в строю и совсем скоро вернусь к любимой партии Травиаты". Анна Нетребко не уточнила, что именно с ней случилось. Но в ответ одной из подписчиц, которая поинтересовалась самочувствием исполнительницы, сказала: "Я просто "рухнула". Несмотря на это, народная артистка России сообщила, что уже в перых числах сентября собирается выступить в Австрии и Италии.В комментариях поклонники пожелали звезде оперной сцены здоровья, сил и энергии. "Не болейте, дорогая", "Поправляйтесь", "Берегите себя", "Скорейшего выздоровления! Сил и вдохновения", "Восстанавливайтесь скорее", – написали пользователи.

https://ria.ru/20230821/lolita-1891242254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, анна нетребко, знаменитости, россия, австрия, италия