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"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 29.08.2023
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Шоубиз
 
15:29 29.08.2023 (обновлено: 17:30 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/netrebko-1892917714.html
"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем
"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 29.08.2023
"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем
Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на своей странице в соцсети на плохое самочувствие, которое спровоцировали частые поездки. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:29
2023-08-29T17:30
шоубиз
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анна нетребко
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австрия
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на своей странице в соцсети на плохое самочувствие, которое спровоцировали частые поездки. "Перелеты, смена поясов и времени года из лета в зиму и наоборот меня слегка подкосили, – написала знаменитость. – Но я снова в строю и совсем скоро вернусь к любимой партии Травиаты". Анна Нетребко не уточнила, что именно с ней случилось. Но в ответ одной из подписчиц, которая поинтересовалась самочувствием исполнительницы, сказала: "Я просто "рухнула". Несмотря на это, народная артистка России сообщила, что уже в перых числах сентября собирается выступить в Австрии и Италии.В комментариях поклонники пожелали звезде оперной сцены здоровья, сил и энергии. "Не болейте, дорогая", "Поправляйтесь", "Берегите себя", "Скорейшего выздоровления! Сил и вдохновения", "Восстанавливайтесь скорее", – написали пользователи.
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новости шоу-бизнеса, анна нетребко, знаменитости, россия, австрия, италия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Анна Нетребко, Знаменитости, Россия, Австрия, Италия
"Просто рухнула": Нетребко сообщила о проблемах со здоровьем

Певица Анна Нетребко пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за частых поездок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России
Оперная певица Анна Нетребко выступает на юбилейном вечере народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой на сцене Большого театра России - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на своей странице в соцсети на плохое самочувствие, которое спровоцировали частые поездки.
«
"Перелеты, смена поясов и времени года из лета в зиму и наоборот меня слегка подкосили, – написала знаменитость. – Но я снова в строю и совсем скоро вернусь к любимой партии Травиаты".
Анна Нетребко не уточнила, что именно с ней случилось. Но в ответ одной из подписчиц, которая поинтересовалась самочувствием исполнительницы, сказала: "Я просто "рухнула".
Несмотря на это, народная артистка России сообщила, что уже в перых числах сентября собирается выступить в Австрии и Италии.
В комментариях поклонники пожелали звезде оперной сцены здоровья, сил и энергии.
«
"Не болейте, дорогая", "Поправляйтесь", "Берегите себя", "Скорейшего выздоровления! Сил и вдохновения", "Восстанавливайтесь скорее", – написали пользователи.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаАнна НетребкоЗнаменитостиРоссияАвстрияИталия
 
 
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