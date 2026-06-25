Краткий пересказ от РИА ИИ Сольный концерт российской оперной певицы Анны Нетребко с аншлагом прошел в Лондоне, несмотря на возмущение Киева.

Концерт прошел под аккомпанемент фортепиано Павла Небольсина, билеты были полностью распроданы.

Посетители концерта выразили восхищение певицей в социальных сетях, отметив, что вечер прошел хорошо, несмотря на жару.

ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Сольный концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в среду вечером с аншлагом прошел в Лондоне, несмотря на возмущение Киева, передает корреспондент РИА Новости.

В сентябре 2025 года Нетребко впервые после начала конфликта на Украине выступила в Лондоне. Издание Daily Mail сообщало, что посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал разрешение Нетребко выступить в Лондоне предательством. В Королевском оперном театре заявили РИА Новости, что Ковент-Гарден настаивает на своем решении о возвращении Нетребко на свою сцену.

Сольный концерт прошел на главной сцене Королевской оперы. Он состоялся под аккомпанемент фортепиано еще одного россиянина, концертмейстера оперной труппы Большого театра Павла Небольсина. Билеты были полностью распроданы еще в феврале как на крупнейших билетных агрегаторах, так и на сайте Ковент-Гардена.

Как убедился корреспондент РИА Новости, обстановка возле здания оперы перед началом концерта была спокойной. Провокаций, в отличие от осеннего выступления Нетребко в Лондоне, не было. В сентябре перед концертом певицы возле Ковент-Гардена собралось несколько человек с украинскими флагами и антироссийскими лозунгами.

На мероприятие в среду пришли британцы, россияне и другие русскоговорящие жители Лондона, а также зрители из Китая, Индии, Японии и многих других стран мира. Некоторые посетители выразили восхищение певицей в соцсетях.

"Только что приехала в Королевскую оперу Ковент-Гарден на концерт Анны Нетребко. Как мне кажется, она лучшая сопрано своего поколения", - пишет в Instagram (запрещена в РФ как экстремистская) Дженни Ньюман.

Некоторые также выкладывают в соцсетях фотографии с мероприятия и отмечают, что вечер прошел хорошо, несмотря на рекордную жару в Лондоне.

"Прекрасный концерт Анны Нетребко с фортепиано Павла Небольсина в сопровождении меццо-сопрано Елены Максимовой и скрипки Курта Миттерфельнера на главной сцене Королевского театра оперы и балета. Незабываемый и радостный вечер, несмотря на жару", - пишет в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) Омар Правин Кумар Ваджа.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Сама Нетребко выложила в Instagram фрагменты своего выступления.

"Я так счастлива, Лондон прекрасен. Я люблю здешнюю публику. Это был потрясающий концерт", - заявила она в одном из выложенных видео.

В начале марта 2022 года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого певица взяла паузу в концертной деятельности.