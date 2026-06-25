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В Лондоне прошел концерт Нетребко, несмотря на возмущение Киева - РИА Новости, 25.06.2026
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11:09 25.06.2026
В Лондоне прошел концерт Нетребко, несмотря на возмущение Киева

В Лондоне с аншлагом прошел концерт Нетребко, несмотря на возмущение Киева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОперная певица Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Оперная певица Анна Нетребко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сольный концерт российской оперной певицы Анны Нетребко с аншлагом прошел в Лондоне, несмотря на возмущение Киева.
  • Концерт прошел под аккомпанемент фортепиано Павла Небольсина, билеты были полностью распроданы.
  • Посетители концерта выразили восхищение певицей в социальных сетях, отметив, что вечер прошел хорошо, несмотря на жару.
ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Сольный концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в среду вечером с аншлагом прошел в Лондоне, несмотря на возмущение Киева, передает корреспондент РИА Новости.
В сентябре 2025 года Нетребко впервые после начала конфликта на Украине выступила в Лондоне. Издание Daily Mail сообщало, что посол Украины в Британии Валерий Залужный назвал разрешение Нетребко выступить в Лондоне предательством. В Королевском оперном театре заявили РИА Новости, что Ковент-Гарден настаивает на своем решении о возвращении Нетребко на свою сцену.
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Сольный концерт прошел на главной сцене Королевской оперы. Он состоялся под аккомпанемент фортепиано еще одного россиянина, концертмейстера оперной труппы Большого театра Павла Небольсина. Билеты были полностью распроданы еще в феврале как на крупнейших билетных агрегаторах, так и на сайте Ковент-Гардена.
Как убедился корреспондент РИА Новости, обстановка возле здания оперы перед началом концерта была спокойной. Провокаций, в отличие от осеннего выступления Нетребко в Лондоне, не было. В сентябре перед концертом певицы возле Ковент-Гардена собралось несколько человек с украинскими флагами и антироссийскими лозунгами.
На мероприятие в среду пришли британцы, россияне и другие русскоговорящие жители Лондона, а также зрители из Китая, Индии, Японии и многих других стран мира. Некоторые посетители выразили восхищение певицей в соцсетях.
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"Только что приехала в Королевскую оперу Ковент-Гарден на концерт Анны Нетребко. Как мне кажется, она лучшая сопрано своего поколения", - пишет в Instagram (запрещена в РФ как экстремистская) Дженни Ньюман.
Некоторые также выкладывают в соцсетях фотографии с мероприятия и отмечают, что вечер прошел хорошо, несмотря на рекордную жару в Лондоне.
"Прекрасный концерт Анны Нетребко с фортепиано Павла Небольсина в сопровождении меццо-сопрано Елены Максимовой и скрипки Курта Миттерфельнера на главной сцене Королевского театра оперы и балета. Незабываемый и радостный вечер, несмотря на жару", - пишет в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) Омар Правин Кумар Ваджа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Сама Нетребко выложила в Instagram фрагменты своего выступления.
"Я так счастлива, Лондон прекрасен. Я люблю здешнюю публику. Это был потрясающий концерт", - заявила она в одном из выложенных видео.
В начале марта 2022 года Нью-Йоркская "Метрополитен-опера" заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого певица взяла паузу в концертной деятельности.
В 2023 году Нетребко вернулась на сцену - в сентябре 2023 года она выступила в Берлинской опере, в декабре 2023 года - с оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" она открыла сезон миланского театра Ла Скала, ее выступления прошли на ведущих сценах европейских столиц.
 
В миреЛондонУкраинаРоссияАнна НетребкоВалерий ЗалужныйЕлена МаксимоваКовент-ГарденБольшой театрFacebook
 
 
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