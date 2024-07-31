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Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США - РИА Новости, 31.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:39 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/netrebko-1963251939.html
Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США
Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США - РИА Новости, 31.07.2024
Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США
Российская оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США, концерт во Флориде на площадке Palm Beach Opera запланирован на 3 февраля 2025 года, РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T17:39
2024-07-31T17:39
культура
сша
флорида
америка
анна нетребко
джузеппе верди
лучано паваротти
метрополитен-опера
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США, концерт во Флориде на площадке Palm Beach Opera запланирован на 3 февраля 2025 года, сообщается на сайте организаторов. Ежегодный оперный гала-концерт пройдет вечером 3 февраля.&quot;Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу на площадке Palm Beach Opera&quot;, - сообщили организаторы. Palm Beach Opera расположен на площадке одного их самых фешенебельных комплексных отелей Америки, в разные годы в рамках организуемых там оперных концертов выступали ведущие оперные исполнители прошлых лет и современности - Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Рене Флеминг, Брин Терфель, Изабель Леонард, Петр Бечала и Надин Сьерра. Продажа билетов на предстоящий концерт на сайте организаторов пока не открыта, об их возможной стоимости также не сообщается, но выступление анонсируется и в афише на сайте самой Анны Нетребко. "Для меня честь отдать свой голос для ежегодного гала-концерта Palm Beach Opera. Стать частью впечатляющего списка исполнителей, которые принимали участие в этих концертах на протяжении многих лет, - для меня значит очень многое", - цитирует заявление певицы Ассошиэйтед Пресс. Последнее выступление Нетребко в США состоялось в 2019 году - она выступала в Нью-Йоркской "Метрополитен-опера", где исполняла оперу Джузеппе Верди "Макбет". Однако в 2022 году руководство этой площадки заявило, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. Всемирно известная певица подала в суд с требованием компенсации. Вслед за "Метрополитен-опера" с Нетребко разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров. В 2023 году Нетребко вернулась на сцену - в сентябре 2023 года она выступила в "Берлинской опере", в декабре - с оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" она открыла сезон миланского театра "Ла Скала", ее выступления прошли на ведущих сценах европейских столиц.
https://ria.ru/20240730/pianistka-1962837213.html
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сша, флорида, америка, анна нетребко, джузеппе верди, лучано паваротти, метрополитен-опера, ла скала
Культура, США, Флорида, Америка, Анна Нетребко, Джузеппе Верди, Лучано Паваротти, Метрополитен-опера, Ла Скала
Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США

Российская оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США

© РИА Новости / Максим БогодвидОперная певица Анна Нетребко во время концерта
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Оперная певица Анна Нетребко во время концерта. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США, концерт во Флориде на площадке Palm Beach Opera запланирован на 3 февраля 2025 года, сообщается на сайте организаторов. Ежегодный оперный гала-концерт пройдет вечером 3 февраля.
«

"Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу на площадке Palm Beach Opera", - сообщили организаторы.

Palm Beach Opera расположен на площадке одного их самых фешенебельных комплексных отелей Америки, в разные годы в рамках организуемых там оперных концертов выступали ведущие оперные исполнители прошлых лет и современности - Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Рене Флеминг, Брин Терфель, Изабель Леонард, Петр Бечала и Надин Сьерра. Продажа билетов на предстоящий концерт на сайте организаторов пока не открыта, об их возможной стоимости также не сообщается, но выступление анонсируется и в афише на сайте самой Анны Нетребко.
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"Для меня честь отдать свой голос для ежегодного гала-концерта Palm Beach Opera. Стать частью впечатляющего списка исполнителей, которые принимали участие в этих концертах на протяжении многих лет, - для меня значит очень многое", - цитирует заявление певицы Ассошиэйтед Пресс.
Последнее выступление Нетребко в США состоялось в 2019 году - она выступала в Нью-Йоркской "Метрополитен-опера", где исполняла оперу Джузеппе Верди "Макбет". Однако в 2022 году руководство этой площадки заявило, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. Всемирно известная певица подала в суд с требованием компенсации. Вслед за "Метрополитен-опера" с Нетребко разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления, сначала в Европе. Она также заявила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.
В 2023 году Нетребко вернулась на сцену - в сентябре 2023 года она выступила в "Берлинской опере", в декабре - с оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" она открыла сезон миланского театра "Ла Скала", ее выступления прошли на ведущих сценах европейских столиц.
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КультураСШАФлоридаАмерикаАнна НетребкоДжузеппе ВердиЛучано ПавароттиМетрополитен-операЛа Скала
 
 
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