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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в Европе в 2021 году

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в Европе в 2021 году - РИА Новости, 17.06.2021

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в Европе в 2021 году

в небольшом городе Эспелькамп на западе Германии неизвестный открыл стрельбу. В результате происшествия погибли два человека. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:46

2021-06-17T16:46

2021-06-17T16:46

европа

стрельба

справки

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17 июня в небольшом городе Эспелькамп на западе Германии неизвестный открыл стрельбу. В результате происшествия погибли два человека. 13 июня на улице города Ардеа под Римом (Италия) мужчина открыл огонь по людям. Погибли три человека, в том числе двое детей. По данным итальянского новостного телеканала Rai News 24, пожилой мужчина умер на месте. Двоих детей – в возрасте трех и восьми лет – экстренно доставили в одну из римских больниц, однако врачи не смогли их спасти. Стрелок скрылся с места преступления и забаррикадировался в доме, однако карабинеры вскоре его нашли. Убийца был обнаружен в доме мертвым, он покончил жизнь самоубийством. По свидетельствам соседей, мужчина страдал психическим расстройством. 6 июня в районе Дасиа на острове Корфу (Греция), произошла стрельба рядом с большим гостиничным комплексом. Преступник открыл стрельбу из охотничьего карабина. Погибли три человека. 24 мая в Королеве Московской области на нерегулируемом пешеходном переходе произошел дорожный конфликт между водителем автомобиля и двумя местными жителями. Водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении этих людей, которые с травмами были госпитализированы в больницу. Также телесные повреждения получил водитель автомашины. 22 мая в Волгограде возле торгового центра "Европа" инструктор спортивного клуба устроил стрельбу, в результате которой три человека были госпитализированы. Полиции удалось задержать стрелявшего, который сообщил, что стрелял из травматического пистолета из-за конфликта в баре. 22 мая неизвестный преступник открыл стрельбу на еврейском кладбище в городе Умань Черкасской области Украины. Стрелявший скрылся с места преступления. В результате происшествия получили ранения двое израильтян. 12 мая в Софии (Болгария) в вагоне метро мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил с собой. Пострадавшая была госпитализирована. 11 мая в Казани 19-летний студент открыл огонь в школе, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 24 человека, из них 20 детей. Нападавшего задержали. 7 мая в Волгограде в салоне маршрутки произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и двумя молодыми людьми. Пассажиры потребовали высадить из транспорта всех скандалистов, но, выйдя на улицу, пьяный зачинщик ссоры выстрелил из травматического пистолета и ранил молодого человека. Злоумышленник произвел также несколько выстрелов по отъезжающий маршрутке и сбежал до приезда полиции. В ночь на 30 апреля в Петербурге в полицию обратился молодой человек, сообщивший о конфликте на улице. Неизвестный выстрелил ему в лицо из газового устройства. Потерпевшего с ранением щеки доставили в больницу. По информации МВД, конфликт возник из-за крыши, которую не смогли поделить между собой гиды-организаторы нелегальных экскурсий по крышам. 26 апреля в городе Кроули на юге Англии произошла стрельба возле колледжа. Сотрудники и студенты заведения были эвакуированы, а подозреваемый был задержан на месте происшествия. Два человека получили незначительные ранения. Вечером 23 апреля в Туле мужчина открыл стрельбу по группе подростков металлическими шариками из страйкбольного автомата, двое подростков получили легкие травмы. При задержании приятель стрелявшего оказал сопротивление и ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Оба задержанных в момент инцидента были пьяны. Ранее они были судимы. 16 апреля в Дзержинске Нижегородской области мужчина из окна своей квартиры обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших в футбол на площадке. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Мужчина сообщил следователям, что подростки, играя в футбол, шумели. Из-за этого он и совершил преступление. 13 апреля в подмосковных Мытищах на улице подросток стрелял в прохожих из пневматического пистолета. Один из выстрелов попал в ногу девушке, находящейся на тот момент на пешеходном переходе. 12 апреля на юго-западе Парижа (Франция) произошла стрельба возле больницы. Открывший огонь скрылся на скутере без номеров. В результате ЧП один человек погиб, еще один получил ранения. 6 апреля в Стамбуле (Турция) произошло вооруженное нападение на адвокатскую контору. После стрельбы мужчина скрылся с места преступления, однако позже был задержан полицией. Погибли три человека, еще двое получили ранения. 4 апреля в городе Кингисепп Ленинградской области мужчина открыл стрельбу в сторону детской площадки. Десятилетний мальчик получил ранение в шею и был отправлен в больницу. 2 апреля в Киеве (Украина) мужчина открыл стрельбу в магазине. По данным следствия, подозреваемый зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные мероприятия, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал два выстрела в охранника. В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища. 26 марта в поселке Шушары в Петербурге произошла стрельба у кафе, между посетителями заведения. В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение. 17 марта во французском городе Ренн произошла стрельба. Спустя несколько минут после инцидента был задержан 21-летний подозреваемый с криминальным прошлым. Были ранены два человека, один из которых позже скончался в больнице. 21 февраля в поселке Романовка (Ленинградская область) на Дороге жизни возле одного из магазинов, его хозяин, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в мужчину, занимающегося уборкой. Потерпевший получил ранение в ногу. 2 февраля в поликлинике Феодосии (Крым) произошла драка с применением травматического оружия. Во время происшествия 40-летний местный житель нанес своему оппоненту удар в лицо. Выйдя на улицу, мужчины продолжили выяснять отношения, где второй участник достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика. У одного мужчины был зафиксирован закрытый перелом нижней челюсти, а у второго - повреждения мягких тканей от выстрелов пистолета. Участники драки отказались от медицинской помощи и госпитализации. 28 января в Москве мужчина открыл огонь из травматического пистолета по посетителям кафе, после чего скрылся. В результате происшествия пострадали трое, один из жертв был доставлен в больницу. Позднее стрелка задержали на улице. Вечером 16 января в центре Краснодара водитель службы такси приехал на вызов двух пьяных мужчин. Оценив состояние пассажиров, таксист отказал им в оказании транспортных услуг, что привело к словесному конфликту, переросшему в драку. Во время потасовки автомобилист достал травматический пистолет и открыл стрельбу по нападавшим. В результате оба мужчины получили травмы, один из них был отправлен в больницу. Вечером 15 января на улице в Калининграде произошел конфликт между водителями легковых автомобилей, который перерос в драку с участием не менее десяти человек. Один из участников несколько раз выстрелил в воздух, повредил машину и причинил вред здоровью одного из мужчин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, стрельба, справки