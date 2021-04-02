Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/strelba-1603980386.html
В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина после просьбы надеть маску
В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина после просьбы надеть маску
Правоохранители задержали мужчину, который стрелял в охранника магазина в Киеве из-за замечания об отсутствии маски, сообщила в пятницу пресс-служба киевской... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:04
2021-04-02T16:04
черниговская область
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598666179_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_8fb50f41884303a15658ecf781958e52.jpg
КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который стрелял в охранника магазина в Киеве из-за замечания об отсутствии маски, сообщила в пятницу пресс-служба киевской прокуратуры."Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы. Установлено, что мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные мероприятия, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал два выстрела в охранника. В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища", - говорится в сообщении.Мужчину задержали на месте происшествия, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой грозит до семи лет лишения свободы.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
https://ria.ru/20210212/perchatki-1597146564.html
https://ria.ru/20210331/ukraina-1603643237.html
черниговская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598666179_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_791a6a61149386a88b3b5f7ff4d857c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черниговская область, киев, украина, в мире

В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина после просьбы надеть маску

16:04 02.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который стрелял в охранника магазина в Киеве из-за замечания об отсутствии маски, сообщила в пятницу пресс-служба киевской прокуратуры.
"Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы. Установлено, что мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные мероприятия, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал два выстрела в охранника. В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища", - говорится в сообщении.
Прохожие в защитных масках на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 09:18Распространение коронавируса
В ВОЗ оценили необходимость носить перчатки в общественных местах
Мужчину задержали на месте происшествия, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой грозит до семи лет лишения свободы.
На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 15:31Распространение коронавируса
Украинцам посоветовали готовиться "умирать дома"
 
Черниговская областьКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Мехико феминистки напали полицейских во время марша против насилия
04:50В России разрабатывают новую систему контроля шахт с ядерными ракетами
04:23Назван худший способ употребления яиц
04:09В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
03:40Российские специалисты подтвердили окупаемость проекта Маска
03:19Президент РАН объяснил, почему пожилым людям важно привиться от COVID-19
03:18Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
03:07Минюст США обвинил экс-дипломата в сокрытии финансовых связей с китайцами
03:06Bloomberg оценило восстановление экономики России
03:05Вильфанд спрогнозировал потепление в европейской части России
03:02Диетолог рассказала, можно ли пропускать завтрак
02:36Смертность от COVID-19 в России в феврале сократилась
02:32CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР
02:11"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры
02:09Эксперты: пандемия COVID-19 стала новым вызовом для людей с аутизмом
01:57Раскрыта опасность поедания апельсинов
01:57Объявлена дата открытия после реконструкции кинотеатра "Художественный"
01:48Пушков высмеял переговоры Байдена и Зеленского
01:25Состояние офицера, пострадавшего при инциденте у Капитолия, стабильно
01:20Юрист предупредил о незаконных требованиях инспекторов ГИБДД
Лента новостейМолния