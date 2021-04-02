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В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина после просьбы надеть маску
В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина после просьбы надеть маску
Правоохранители задержали мужчину, который стрелял в охранника магазина в Киеве из-за замечания об отсутствии маски, сообщила в пятницу пресс-служба киевской... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T16:04
2021-04-02T16:04
2021-04-02T16:04
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КИЕВ, 2 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, который стрелял в охранника магазина в Киеве из-за замечания об отсутствии маски, сообщила в пятницу пресс-служба киевской прокуратуры."Инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы. Установлено, что мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинные мероприятия, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и сделал два выстрела в охранника. В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища", - говорится в сообщении.Мужчину задержали на месте происшествия, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой грозит до семи лет лишения свободы.На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную зону" на данный момент входят Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
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