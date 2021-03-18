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Во Франции умер раненный при стрельбе выходец из Чечни, сообщили СМИ
Во Франции умер раненный при стрельбе выходец из Чечни, сообщили СМИ
Выходец из Чечни, который получил огнестрельные ранения во французском городе Ренн, скончался в больнице, сообщает портал Actu. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T23:13
2021-03-18T23:13
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выходец из Чечни, который получил огнестрельные ранения во французском городе Ренн, скончался в больнице, сообщает портал Actu.Стрельба в Ренне, в результате которой были ранены два выходца из Чечни, произошла в среду. Сообщалось, что один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти.Как отмечает портал, оба раненых были братьями.По делу о стрельбе уже спустя несколько минут после инцидента был задержан 21-летний подозреваемый с криминальным прошлым. Второй подозреваемый разыскивается. По данным прокуратуры, речь идет о выходцах из Африки.По предварительной версии, в Ренне происходило сведение счетов между наркоторговцами.В июне 2020 года в другом французском городе Дижоне произошли масштабные беспорядки с участием выходцев из Чечни. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения, ряд людей были задержаны. В сентябре правоохранительные органы Франции задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне, их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами.
https://ria.ru/20210317/strelba-1601569414.html
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