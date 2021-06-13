https://ria.ru/20210613/ubiystvo-1736877775.html

Итальянец, убивший трех человек под Римом, покончил с собой

Итальянец, убивший трех человек под Римом, покончил с собой - РИА Новости, 13.06.2021

Итальянец, убивший трех человек под Римом, покончил с собой

Итальянец, который в воскресенье около полудня застрелил троих человек, в том числе двух маленьких детей, в городе Ардеа под Римом, покончил с собой, сообщил... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T18:35

2021-06-13T18:35

2021-06-13T18:35

рим

в мире

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РИМ, 13 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянец, который в воскресенье около полудня застрелил троих человек, в том числе двух маленьких детей, в городе Ардеа под Римом, покончил с собой, сообщил новостной телеканал Tgcom24.Ранее сообщалось, что 35-летний мужчина неожиданно открыл огонь на улице Ардеа. В результате был убит пожилой человек, а двое его внуков в возрасте три года и восемь лет были тяжело ранены. Дети на санитарном вертолете были немедленно доставлены в одну из больниц Рима, но, несмотря на все усилия врачей, скончались.Открывший огонь мужчина скрылся с места преступления, но быстро был обнаружен карабинерами. Он забаррикадировался в собственном доме и не хотел вступать в переговоры с правоохранителями. В итоге карабинеры ворвались в помещение и обнаружили, что он покончил жизнь самоубийством. По свидетельствам соседей, мужчина страдал психическим расстройством.

https://ria.ru/20210613/strelba-1736847236.html

рим

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рим, в мире