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На Корфу в результате стрельбы погибли три человека
На Корфу в результате стрельбы погибли три человека - РИА Новости, 06.06.2021
На Корфу в результате стрельбы погибли три человека
Стрельба произошла в районе Дасиа на острове Корфу (Греция), погибли трое - французская супружеская пара, проживающая в этом районе, а также преступник,... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T14:22
2021-06-06T14:22
корфу
греция
в мире
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АФИНЫ, 6 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в районе Дасиа на острове Корфу (Греция), погибли трое - французская супружеская пара, проживающая в этом районе, а также преступник, сообщает общественное греческое телевидение ERT.Стрельба произошла примерно в 11.30. ЧП произошло рядом с большим гостиничным комплексом. Ведется расследование. Вероятно, причиной произошедшего стали финансовые или имущественные споры, сообщает телевидение.Согласно источникам в полиции, преступнику 55-60 лет, он отец полицейского. Сообщается, что стрельбу он открыл из охотничьего карабина.Телевидение Корфу сообщает, что, возможно, ранен ещё один человек. На месте находятся большие силы полиции.
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корфу, греция, в мире

На Корфу в результате стрельбы погибли три человека

14:22 06.06.2021
 
© Pixabay / Pixabay/jeffntt126Вид на остов Корфу
Вид на остов Корфу - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Pixabay / Pixabay/jeffntt126
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 6 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в районе Дасиа на острове Корфу (Греция), погибли трое - французская супружеская пара, проживающая в этом районе, а также преступник, сообщает общественное греческое телевидение ERT.
Стрельба произошла примерно в 11.30. ЧП произошло рядом с большим гостиничным комплексом. Ведется расследование. Вероятно, причиной произошедшего стали финансовые или имущественные споры, сообщает телевидение.
Согласно источникам в полиции, преступнику 55-60 лет, он отец полицейского. Сообщается, что стрельбу он открыл из охотничьего карабина.
Телевидение Корфу сообщает, что, возможно, ранен ещё один человек. На месте находятся большие силы полиции.
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейскую в городе Нант, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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