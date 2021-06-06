https://ria.ru/20210606/korfu-1735872821.html
На Корфу в результате стрельбы погибли три человека
На Корфу в результате стрельбы погибли три человека - РИА Новости, 06.06.2021
На Корфу в результате стрельбы погибли три человека
Стрельба произошла в районе Дасиа на острове Корфу (Греция), погибли трое - французская супружеская пара, проживающая в этом районе, а также преступник,... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T14:22
2021-06-06T14:22
2021-06-06T14:22
корфу
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АФИНЫ, 6 июн - РИА Новости. Стрельба произошла в районе Дасиа на острове Корфу (Греция), погибли трое - французская супружеская пара, проживающая в этом районе, а также преступник, сообщает общественное греческое телевидение ERT.Стрельба произошла примерно в 11.30. ЧП произошло рядом с большим гостиничным комплексом. Ведется расследование. Вероятно, причиной произошедшего стали финансовые или имущественные споры, сообщает телевидение.Согласно источникам в полиции, преступнику 55-60 лет, он отец полицейского. Сообщается, что стрельбу он открыл из охотничьего карабина.Телевидение Корфу сообщает, что, возможно, ранен ещё один человек. На месте находятся большие силы полиции.
https://ria.ru/20210528/nant-1734600783.html
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корфу, греция, в мире