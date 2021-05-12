https://ria.ru/20210512/metro-1731970013.html

В метро Софии произошла стрельба, один человек погиб и один ранен

В метро Софии произошла стрельба, один человек погиб и один ранен

Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в метро болгарской столицы Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:28

2021-05-12T15:28

2021-05-12T15:30

софия (город)

происшествия

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в метро болгарской столицы Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Инцидент произошел на станции "Аэропорт София". В одном из вагонов мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил с собой.Состояние женщины оценивается как тяжелое. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Станция оцеплена полицией.Портал NOVA со ссылкой на прокуратуру сообщает, что речь идет о бытовом инциденте, не связанном с терроризмом. Известно, что стрелявшего и пострадавшую женщину связывали любовные отношения.

https://ria.ru/20210506/bolgariya-1731314386.html

софия (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия (город), происшествия, в мире