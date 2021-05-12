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В метро Софии произошла стрельба, один человек погиб и один ранен
В метро Софии произошла стрельба, один человек погиб и один ранен
Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в метро болгарской столицы Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:28
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софия (город)
происшествия
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в метро болгарской столицы Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Инцидент произошел на станции "Аэропорт София". В одном из вагонов мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил с собой.Состояние женщины оценивается как тяжелое. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Станция оцеплена полицией.Портал NOVA со ссылкой на прокуратуру сообщает, что речь идет о бытовом инциденте, не связанном с терроризмом. Известно, что стрелявшего и пострадавшую женщину связывали любовные отношения.
https://ria.ru/20210506/bolgariya-1731314386.html
софия (город)
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софия (город), происшествия, в мире

В метро Софии произошла стрельба, один человек погиб и один ранен

15:28 12.05.2021 (обновлено: 15:30 12.05.2021)
 
© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Fotolia / Astrug
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в метро болгарской столицы Софии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Инцидент произошел на станции "Аэропорт София". В одном из вагонов мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил с собой.
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Состояние женщины оценивается как тяжелое. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Станция оцеплена полицией.
Портал NOVA со ссылкой на прокуратуру сообщает, что речь идет о бытовом инциденте, не связанном с терроризмом. Известно, что стрелявшего и пострадавшую женщину связывали любовные отношения.
 
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