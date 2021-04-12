https://ria.ru/20210412/parizh-1727918568.html

В результате стрельбы около больницы в Париже погиб один человек

В результате стрельбы около больницы в Париже погиб один человек

В результате стрельбы около больницы Henry Dunant в Париже погиб один из пострадавших, сообщил РИА Новости источник в полиции. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:32

2021-04-12T15:32

2021-04-12T16:29

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ПАРИЖ, 12 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. В результате стрельбы около больницы Henry Dunant в Париже погиб один из пострадавших, сообщил РИА Новости источник в полиции."Два человека, которые получили ранения, были взяты под наблюдение медиков. Один из них скончался", — отметил собеседник агентства.По его словам, стрелок скрылся с места преступления. Сотрудников правоохранительных органов мобилизовали на поиски преступника.Ранее сообщалось, что во время происшествия женщина и мужчина получили ранения.

https://ria.ru/20210318/strelba-1601901070.html

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Кадры с места стрельбы в Париже Неизвестный открыл стрельбу у больницы в Париже, 2 человека ранены, нападавший скрылся. Один из раненных при нападении погиб. 2021-04-12T15:32 true PT0M33S

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франция, париж, в мире