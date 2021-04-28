https://ria.ru/20210428/kosmoturizm-1730029412.html

История космического туризма

История космического туризма

Под космическим туризмом понимается оплачивающиеся из частных средств полеты в космос или на околоземную орбиту в развлекательных или научно-исследовательских... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T00:13

2021-04-28T00:13

2021-04-28T00:13

космос

справки

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Под космическим туризмом понимается оплачивающиеся из частных средств полеты в космос или на околоземную орбиту в развлекательных или научно-исследовательских целях. По мнению специалистов, космический туризм правильнее называть выполнением коммерческой космической программы непрофессиональным участником космического полета, а вместо термина "космический турист" необходимо использовать термин "непрофессиональный участник космического полета". Организацией полетов туристов в космос с 2001 года занимаются Роскосмос и компания Space Adventures, которая предоставляет маркетинговые услуги. Подготовка космических туристов пока проводится только в Звездном городке под Москвой. Пока единственной целью космического туризма является российский сегмент Международной космической станции.Чтобы стать космическим туристом, претенденты проходят несколько медицинских комиссий, но требования к ним чуть помягче, чем к профессиональным космонавтам. Возраст не играет роли, главное физическая подготовка и здоровье. Затем полгода упорных тренировок в Звездном городке в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В программе обучения: ориентация и поведение в невесомости, изучение конструкции космического корабля, основы пилотирования, отработка всевозможных аварийных ситуаций, выживание в космосе и на земле. Все эти знания оценивает комиссия на экзамене и допускает к полету. И только после этого будущий турист может покупать тур в космос. Пока только семь человек смогли воспользоваться такой возможностью и стать "космическими туристами". Они были доставлены на МКС в 2001-2009 годах на российских космических кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures. Несколько кандидатов сошли с дистанции по разным (медицинским и финансовым) причинам. На МКС космические туристы занимались собственными исследованиями или помогали команде. Они проводили научные и медицинские эксперименты, прямые телемосты с Землей, вели фото- и видеосъемки, врачебные конференции, писали блоги и другое. Первым официальным непрофессиональным участником космического полета стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. Он полетел на МКС на борту российского корабля "Союз ТМА-32" 28 апреля 2001 года. В состав экипажа "Союза" также входили российские космонавты Талгат Мусабаев и Юрий Батурин. Полет Тито обошелся в 20 миллионов долларов, он провел на орбите семь дней (завершился полет 6 мая) и облетел Землю 128 раз.Денис Тито был первым космическим туристом, но не первым космонавтом, отправленным на орбиту на коммерческой основе. Еще в 1990 году японский журналист Тоехиро Акияма посетил орбитальную станцию "Мир" в качестве космонавта-исследователя. Он вел ежедневные теле- и радиотрансляции с космической станции, а также выполнял научные эксперименты для российских и японских компаний. За его подготовку и полет заплатила токийская телерадиокомпания Tokyo Broadcasting System (TBS) – в рекламных целях. Так как стоимость полета была оплачена его работодателем, японского журналиста можно считать деловым путешественником, а не туристом. Кроме того, в США отправляли непрофессионалов в космос на шаттлах (в составе миссии их называли специалистами по полезной нагрузке), но за них платили сторонние организации. Основными заказчиками полетов выступали всевозможные исследовательские институты. Отобранные ими люди проводили на орбите опыты, а в некоторых случаях и сами становились объектами экспериментов, поэтому назвать их пребывание в космосе отдыхом никак нельзя. Деннис Тито считается первым туристом в классическом понимании этого слова. Он полетел на МКС для того чтобы отдохнуть, провести время с удовольствием, поснимать Землю из иллюминатора. Вторым космическим туристом стал бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, полетевший на МКС 25 апреля 2002 года (полет завершился 5 мая). Третий космический турист, американский мультимиллионер Грегори Олсен побывал на МКС 1-11 октября 2005 года. Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Аноуше Ансари, побывавшая 18-29 сентября 2006 года на борту МКС. Сначала она была дублером японского космического туриста Дайсукэ Эномото, но того не допустили к полету по состоянию здоровья. Шаттлворт, Олсен и Ансари заплатили за полеты около 20 миллионов долларов каждый. Пятым космическим туристом стал один из основателей компании Microsoft, американец венгерского происхождения Чарльз Симони, побывавший на МКС дважды. Первый полет он совершил в составе 12-й экспедиции 7-21 апреля 2007 года. На МКС он выполнял эксперименты по заказу Европейского космического агентства (исследования влияния невесомости на кровь), а также по его собственной научной программе (влияние радиации). За полет Симони заплатил больше своих предшественников – 25 миллионов долларов. Второй раз он летал с 26 марта по 8 апреля 2009 года в составе 16-й экспедиции посещения. Стоимость его повторного полета из-за инфляции и удорожания услуг возросла до 35 миллионов долларов. Шестым космическим туристом стал американский миллионер Ричард Гэрриот. Полет проходил с 12 октября по 24 октября 2008 года. Гэрриот стал первым космическим туристом, который выполнял научные эксперименты по заказам коммерческих организаций, в частности, по выращиванию белковых кристаллов. За путешествие в космос он заплатил около 30 миллионов долларов. Седьмым космическим туристом стал бывший цирковой артист, владелец Cirque du Soleil (Цирк Солнца) канадец Ги Лалиберте, совершивший полет 30 сентября – 11 октября 2009 года. По неофициальной информации, он заплатил за свой полет около 35 миллионов долларов, по другим источникам 40 миллионов долларов. В условиях прекращения в 2011 году полетов шаттлов (завершения программы Space Shuttle) и увеличения нагрузки на российские корабли по доставке грузов, космонавтов и астронавтов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на МКС, Россия вынуждена была свернуть программу космического туризма. В связи с тем, что в план по эксплуатации МКС на 2015 год был включен годовой полет космонавта Роскосмоса и астронавта НАСА (обычно длительность пребывания экспедиций на МКС составляла около шести месяцев), появилась возможность сэкономить одно место в "Союзе" для космического туриста. Поэтому был отобран кандидат для полета.Восьмым космическим туристом собиралась стать британская певица Сара Брайтман. Ее полет планировался на сентябрь 2015 года, он должен был продлиться десять дней. Певица прошла подготовку в Центре подготовки космонавтов в российском Звездном городке. Однако в середине мая 2015 года Сара Брайтман объявила, что не может совершить запланированный полет по семейным обстоятельствам. Вместо нее в сентябре 2015 года на МКС полетел казахстанский космонавт Айдын Аимбетов. С 2011 года в США для доставки астронавтов на станцию разрабатывались новые пилотируемые корабли: Crew Dragon – компанией SpaceX, Starliner – компанией Boeing. Корабль Crew Dragon впервые слетал на МКС в беспилотном режиме в марте 2019 года. Пилотируемый пуск состоялся в мае 2020 года, а в ноябре того же года Crew Dragon совершил первый штатный полет на МКС. Boeing регулярно откладывает сроки начала полетов своего космического корабля. Первый беспилотный полет Starliner в декабре 2019 года прошел неудачно, аппарат не смог выйти на необходимую для стыковки с МКС орбиту.В связи с успешными испытаниями Crew Dragon "Роскосмос" и американская компания Space Adventures в 2019 году подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года. Появились сообщения, что одним из них может стать подданный Японии. Помимо этого, в 2023 году планируется еще один запуск "Союза" с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.Кроме того, компания "Главкосмос" – оператор "Роскосмоса" по внешнеэкономической деятельности, отвечающая за коммерческие полеты космических путешественников, будет осуществлять первые в истории съемки художественного фильма на МКС для привлечения внимания к космическому туризму на российских кораблях "Союз". Старт космического корабля, на котором полетят актриса и режиссер, запланирован на октябрь 2021 года. По словам генерального директора компании "Главкосмос" Дмитрия Лоскутова, Россия предлагает космическим туристам полеты на МКС по увеличенной до 30 дней (вместо стандартных 10 дней) программе, а подготовка туриста к полету займет четыре месяца. Космические путешественники смогут проводить на орбите биологические эксперименты, вести онлайн-уроки, а также фотографировать виды Земли и делиться ими с подписчиками.В тоже время, по словам заместителя директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Котова, МКС плохо подходит для космического туриста, на ней много оборудования и мало окон, плохой интернет. Станция построена так, чтобы профессиональные космонавты решали научные задачи.На рынке космического туризма появилась новая американская компания – Axiom Space, которая предоставляет услуги полета туристов на кораблях Илона Маска Crew Dragon. Сообщалось, что первые туристы уже подписали контракты с компанией на полет не ранее конца 2021 года. Илон Маск заявил о семи туристах, трое из которых поживут несколько дней на МКС, остальные четверо – совершат орбитальный полет, который будет длиться всего несколько часов. Позже стало известно, что полет туристического рейса Crew Dragon на низкую околоземную орбиту состоится не раньше четвертого квартала 2021 года и будет продолжаться около 90 минут, а первый коммерческий полет на МКС корабля Crew Dragon состоится в начале 2022 года. Наряду с орбитальными коммерческими полетами в космос планируется развитие и "суборбитального туризма". Во время такого полета космический корабль преодолевает границу космоса, но не выходит на околоземную орбиту. Ряд американских компаний, прежде всего Blue Origin и Virgin Galactic, не первый год анонсируют суборбитальные полеты туристов. По последним сообщениям, они планируют запустить первого туриста в 2021 году. В России пыталась заниматься разработкой ракетно-космической техники и предоставлением услуг туристических суборбитальных полетов созданная в 2014 году компания "КосмоКурс", но в 2021 году было объявлено о ее закрытии. Причиной этого стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома, который компания планировала создать под Нижним Новгородом для проведения пусков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, справки