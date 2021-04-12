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Космических туристов привлекут к экспериментам, заявили в "Главкосмосе"
Космических туристов привлекут к экспериментам, заявили в "Главкосмосе"
Космические туристы смогут проводить на орбите биологические эксперименты, вести онлайн-уроки, а также фотографировать виды Земли и делиться ими с подписчиками, РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T12:50
2021-04-12T12:50
дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")
россия
земля
главкосмос
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Космические туристы смогут проводить на орбите биологические эксперименты, вести онлайн-уроки, а также фотографировать виды Земли и делиться ими с подписчиками, рассказал генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов."В первую очередь, это космические эксперименты. Турист может делать много работы, связанной с космической биологией, с вопросами здоровья, а также с экспериментами по физике. Он может вести онлайн-уроки для детей на Земле, он был бы очень популярен", - сказал Лоскутов на онлайн-конференции Space tourism. How soon?Кроме того, по его словам, космический турист мог бы по возвращении делиться своим опытом пребывания на орбите, а во время полета - снимать виды Земли из космоса, выкладывать их в Instagram и привлекать множество новых подписчиков.Говоря о цене на полета в космос, Лоскутов отметил, что сейчас она составляет десятки миллионов долларов, но в будущем снизится, в том числе за счет того, что появится больше кораблей, рассчитанных на туристов. Кроме того, он отметил, что цена на полет на российском корабле будет ниже, чем "у партнеров за океаном".Ранее Лоскутов рассказал, что Россия предлагает космическим туристам полеты на МКС по увеличенной до 30 дней (вместо стандартных 10 дней) программе, а подготовка туриста к полету займет четыре месяца.
https://ria.ru/20210406/kosmos-1604319420.html
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дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса"), россия, земля, главкосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Космических туристов привлекут к экспериментам, заявили в "Главкосмосе"

12:50 12.04.2021
 
CC BY 4.0 / ESA / Астронавт Лука Пармитано помещает реакторы биоразработки в центрифугу на борту МКС
Астронавт Лука Пармитано помещает реакторы биоразработки в центрифугу на борту МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
CC BY 4.0 / ESA /
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Космические туристы смогут проводить на орбите биологические эксперименты, вести онлайн-уроки, а также фотографировать виды Земли и делиться ими с подписчиками, рассказал генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.
"В первую очередь, это космические эксперименты. Турист может делать много работы, связанной с космической биологией, с вопросами здоровья, а также с экспериментами по физике. Он может вести онлайн-уроки для детей на Земле, он был бы очень популярен", - сказал Лоскутов на онлайн-конференции Space tourism. How soon?
Генеральный директор главкосмоса Дмитрий Лоскутов - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 11:00
Дмитрий Лоскутов: туристы летают в космос за положительными эмоциями
Кроме того, по его словам, космический турист мог бы по возвращении делиться своим опытом пребывания на орбите, а во время полета - снимать виды Земли из космоса, выкладывать их в Instagram и привлекать множество новых подписчиков.
Говоря о цене на полета в космос, Лоскутов отметил, что сейчас она составляет десятки миллионов долларов, но в будущем снизится, в том числе за счет того, что появится больше кораблей, рассчитанных на туристов. Кроме того, он отметил, что цена на полет на российском корабле будет ниже, чем "у партнеров за океаном".
Ранее Лоскутов рассказал, что Россия предлагает космическим туристам полеты на МКС по увеличенной до 30 дней (вместо стандартных 10 дней) программе, а подготовка туриста к полету займет четыре месяца.
Вывоз РН Союз-2. 1а с пилотируемым кораблем Союз МС -18 на стартовой комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Дмитрий Лоскутов (директор "Главкосмоса")РоссияЗемляГлавкосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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