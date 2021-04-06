https://ria.ru/20210406/kosmos-1604396354.html

В Роскосмосе рассказали, почему космические туристы выбирают "Союз"

В Роскосмосе рассказали, почему космические туристы выбирают "Союз"

Надежность космических кораблей "Союз" повышает спрос на них со стороны космических туристов, которым не хочется быть участниками краш-тестов при испытаниях... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:13

2021-04-06T10:13

2021-04-06T11:08

хочу стать космонавтом

дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")

space adventures

главкосмос

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

союз

роскосмос

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Надежность космических кораблей "Союз" повышает спрос на них со стороны космических туристов, которым не хочется быть участниками краш-тестов при испытаниях иностранных кораблей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов.По его оценке, сегодня и в ближайшие годы в пользу России будет играть не только конкурентоспособная цена, но и фактор исключительной надежности как ракеты-носителя "Союз-2", так и транспортного корабля "Союз МС", а также испытанная на практике система аварийного спасения экипажа.В то же время он отметил, что "Главкосмос" просчитывает все варианты развития рынка космического туризма и своего бизнеса, включая перспективы регулярных полетов Crew Dragon и других пилотируемых кораблей иностранного производства.Ранее сообщалось, что первый коммерческий полет корабля Crew Dragon перенесен на начало 2022 года.В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на Международную космическую станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.Читайте полный текст интервью Дмитрия Лоскутова >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/nasa-1603789124.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/zapusk-1603564927.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса"), space adventures, главкосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, союз, роскосмос