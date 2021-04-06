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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210406/kosmos-1604396354.html
В Роскосмосе рассказали, почему космические туристы выбирают "Союз"
В Роскосмосе рассказали, почему космические туристы выбирают "Союз"
Надежность космических кораблей "Союз" повышает спрос на них со стороны космических туристов, которым не хочется быть участниками краш-тестов при испытаниях... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:13
2021-04-06T11:08
хочу стать космонавтом
дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса")
space adventures
главкосмос
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
союз
роскосмос
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Надежность космических кораблей "Союз" повышает спрос на них со стороны космических туристов, которым не хочется быть участниками краш-тестов при испытаниях иностранных кораблей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов.По его оценке, сегодня и в ближайшие годы в пользу России будет играть не только конкурентоспособная цена, но и фактор исключительной надежности как ракеты-носителя "Союз-2", так и транспортного корабля "Союз МС", а также испытанная на практике система аварийного спасения экипажа.В то же время он отметил, что "Главкосмос" просчитывает все варианты развития рынка космического туризма и своего бизнеса, включая перспективы регулярных полетов Crew Dragon и других пилотируемых кораблей иностранного производства.Ранее сообщалось, что первый коммерческий полет корабля Crew Dragon перенесен на начало 2022 года.В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на Международную космическую станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.Читайте полный текст интервью Дмитрия Лоскутова &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/nasa-1603789124.html
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дмитрий лоскутов (директор "главкосмоса"), space adventures, главкосмос, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, союз, роскосмос

В Роскосмосе рассказали, почему космические туристы выбирают "Союз"

10:13 06.04.2021 (обновлено: 11:08 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкВывоз РН "Союз-2. 1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС -18" на стартовой комплекс космодрома Байконур
Вывоз РН Союз-2. 1а с пилотируемым кораблем Союз МС -18 на стартовой комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Надежность космических кораблей "Союз" повышает спрос на них со стороны космических туристов, которым не хочется быть участниками краш-тестов при испытаниях иностранных кораблей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов.
По его оценке, сегодня и в ближайшие годы в пользу России будет играть не только конкурентоспособная цена, но и фактор исключительной надежности как ракеты-носителя "Союз-2", так и транспортного корабля "Союз МС", а также испытанная на практике система аварийного спасения экипажа.
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"Коммерческие участники космического полета летят в космос за положительными эмоциями, бесценным опытом, возможностью последующей капитализации своего пребывания на орбите Земли, и вряд ли кто-то из них хочет ощутить себя манекеном для краш-тестов", - сказал Лоскутов.
В то же время он отметил, что "Главкосмос" просчитывает все варианты развития рынка космического туризма и своего бизнеса, включая перспективы регулярных полетов Crew Dragon и других пилотируемых кораблей иностранного производства.
Ранее сообщалось, что первый коммерческий полет корабля Crew Dragon перенесен на начало 2022 года.
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В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на Международную космическую станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Лоскутова >>>
 
Хочу стать космонавтомДмитрий Лоскутов (директор "Главкосмоса")Space AdventuresГлавкосмосМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмос
 
 
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