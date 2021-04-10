https://ria.ru/20210410/baykonur-1727646635.html
Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне
Пилотируемый корабль "Союз МС-20", которому в декабре предстоит доставить на Международную космическую станцию (МКС) российского космонавта и двух космических... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T03:04
2021-04-10T03:04
2021-04-10T03:04
хочу стать космонавтом
россия
байконур (космодром)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-20", которому в декабре предстоит доставить на Международную космическую станцию (МКС) российского космонавта и двух космических туристов, прибудет на космодром Байконур в начале лета, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Корабль "Союз МС-20" планируется привезти на Байконур в начале июня", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в конце 2021 года на МКС на одном корабле "Союз" отправятся сразу два туриста, которых, как ожидается, представят в мае. Как рассказывали РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли, одним из туристов может стать подданный Японии, а британский космический эксперт Тони Куин в соцсетях распространил сообщение, что речь идет о японской певице Юми Мацутое.Запуск "Союза МС-20" намечается на 8 декабря, пребывание туристов на станции продлится 12 суток. Тренировки по управлению кораблем "Союз" для такого полета проходили российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев.В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони.
https://ria.ru/20210409/baykonur-1727474611.html
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россия, байконур (космодром), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука