https://ria.ru/20210410/baykonur-1727646635.html

Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне

Источник: туристический корабль "Союз" доставят на Байконур в июне

Пилотируемый корабль "Союз МС-20", которому в декабре предстоит доставить на Международную космическую станцию (МКС) российского космонавта и двух космических... РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T03:04

2021-04-10T03:04

2021-04-10T03:04

хочу стать космонавтом

россия

байконур (космодром)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577584868_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_63a0386d0cd4b9aa14b49c77ca91cd8d.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-20", которому в декабре предстоит доставить на Международную космическую станцию (МКС) российского космонавта и двух космических туристов, прибудет на космодром Байконур в начале лета, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Корабль "Союз МС-20" планируется привезти на Байконур в начале июня", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в конце 2021 года на МКС на одном корабле "Союз" отправятся сразу два туриста, которых, как ожидается, представят в мае. Как рассказывали РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли, одним из туристов может стать подданный Японии, а британский космический эксперт Тони Куин в соцсетях распространил сообщение, что речь идет о японской певице Юми Мацутое.Запуск "Союза МС-20" намечается на 8 декабря, пребывание туристов на станции продлится 12 суток. Тренировки по управлению кораблем "Союз" для такого полета проходили российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев.В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией-оператором Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони.

https://ria.ru/20210409/baykonur-1727474611.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, байконур (космодром), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука