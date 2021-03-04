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Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
Строительству первого в России частного космодрома мешает бюрократия, заявил РИА Новости генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T03:12
2021-03-04T08:53
космос - риа наука
нижегородская область
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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Строительству первого в России частного космодрома мешает бюрократия, заявил РИА Новости генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.Космодром и многоразовый суборбитальный космический комплекс планировалось построить в Нижегородской области, но, по словам Пушкина, проект приостановлен.Он рассказал, что год назад компания договорилась с властями Нижегородской области о том, что прежде всего будут согласованы санитарно-защитные зоны космодрома. Соответствующий проект направили в нижегородский институт Роспотребнадзора, оттуда — в ФМБА, а после — в федеральный Роспотребнадзор, но ответа пока не последовало.По словам Пушкина, областные министерства отказываются помогать, а "Роскосмос" ничего сделать не может, потому что согласование экологических норм космодрома — не его специализация.Власти Нижегородской области в свою очередь рассказали РИА Новости, что ничего не знают об отказе инвестора от проекта. Как пояснили в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений, пока что прорабатываются варианты с участком, а проект оценки воздействия на окружающую среду, направленный на доработку, в Минэкологии еще не поступал.Пушкин рассказал также, что "КосмоКурс" уже два года не может получить от Минобороны нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты.Из-за таких задержек, по его мнению, Россия может выбыть из борьбы за рынок суборбитального туризма."В этом году компания Blue Origin должна запустить первого туриста, Virgin Galactic тоже. А у нас в стране до сих пор не верят в техническую возможность таких полетов, мы на уровне папуасов. Сейчас американцы полетят, а мы этот потенциальный рынок потеряем", — опасается глава "КосмоКурса".Чтобы коллектив из 50 специалистов не простаивал, компания решила сосредоточиться на создании сверхлегкой ракеты грузоподъемностью до 500 килограммов. Пушкин надеется, что этот проект пойдет легче."Ищем потенциального заказчика на ее разработку — либо коммерческого, либо федерального", — сказал он.Но пока, добавил гендиректор, такого заказчика найти не удалось, хотя многие федеральные ведомства проявляют заинтересованность и даже подписали положительные заключения на создание носителя.Компания "КосмоКурс" создана для разработки ракетно-космической техники и организации туристических суборбитальных полетов. Для этого она планировала построить космодром под Нижним Новгородом и получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность.Для полетов на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывал одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Первый полет планировался на 2025 год — он должен продлиться 15 минут, из которых около пяти туристы будут находиться в невесомости.Билет ориентировочно оценивался в 200-250 тысяч долларов. Компания рассчитывала проводить до 115 пусков в год — в путешествие могли бы отправиться до 700 человек. Ожидалось, что в основном это будут иностранцы.
https://ria.ru/20201106/kosmodrom-1583300726.html
https://ria.ru/20200702/1573791155.html
https://ria.ru/20201220/kosmos-1590100251.html
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космос - риа наука, нижегородская область

Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию

03:12 04.03.2021 (обновлено: 08:53 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома
Вывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Строительству первого в России частного космодрома мешает бюрократия, заявил РИА Новости генеральный директор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин.
Космодром и многоразовый суборбитальный космический комплекс планировалось построить в Нижегородской области, но, по словам Пушкина, проект приостановлен.

"По космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы", — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что год назад компания договорилась с властями Нижегородской области о том, что прежде всего будут согласованы санитарно-защитные зоны космодрома. Соответствующий проект направили в нижегородский институт Роспотребнадзора, оттуда — в ФМБА, а после — в федеральный Роспотребнадзор, но ответа пока не последовало.
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По словам Пушкина, областные министерства отказываются помогать, а "Роскосмос" ничего сделать не может, потому что согласование экологических норм космодрома — не его специализация.
Власти Нижегородской области в свою очередь рассказали РИА Новости, что ничего не знают об отказе инвестора от проекта. Как пояснили в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений, пока что прорабатываются варианты с участком, а проект оценки воздействия на окружающую среду, направленный на доработку, в Минэкологии еще не поступал.
Пушкин рассказал также, что "КосмоКурс" уже два года не может получить от Минобороны нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты.
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"Эту документацию ведомство готово давать исполнителю только в случае, если они являются заказчиком. По нашему проекту, естественно, они не являются заказчиком. То есть они все правильно говорят с юридической точки зрения", — сказал собеседник агентства.

Из-за таких задержек, по его мнению, Россия может выбыть из борьбы за рынок суборбитального туризма.
"В этом году компания Blue Origin должна запустить первого туриста, Virgin Galactic тоже. А у нас в стране до сих пор не верят в техническую возможность таких полетов, мы на уровне папуасов. Сейчас американцы полетят, а мы этот потенциальный рынок потеряем", — опасается глава "КосмоКурса".
Чтобы коллектив из 50 специалистов не простаивал, компания решила сосредоточиться на создании сверхлегкой ракеты грузоподъемностью до 500 килограммов. Пушкин надеется, что этот проект пойдет легче.
"Ищем потенциального заказчика на ее разработку — либо коммерческого, либо федерального", — сказал он.
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Но пока, добавил гендиректор, такого заказчика найти не удалось, хотя многие федеральные ведомства проявляют заинтересованность и даже подписали положительные заключения на создание носителя.
Компания "КосмоКурс" создана для разработки ракетно-космической техники и организации туристических суборбитальных полетов. Для этого она планировала построить космодром под Нижним Новгородом и получила лицензию "Роскосмоса" на космическую деятельность.
Для полетов на высоту 200 километров "КосмоКурс" разрабатывал одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Первый полет планировался на 2025 год — он должен продлиться 15 минут, из которых около пяти туристы будут находиться в невесомости.
Билет ориентировочно оценивался в 200-250 тысяч долларов. Компания рассчитывала проводить до 115 пусков в год — в путешествие могли бы отправиться до 700 человек. Ожидалось, что в основном это будут иностранцы.
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