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Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
Подданный Японии может стать космическим туристом, который в декабре 2021 года отправится на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T03:27
2021-03-06T03:27
юсаку маэдзава
space adventures
луна
александр мисуркин
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
spacex
япония
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подданный Японии может стать космическим туристом, который в декабре 2021 года отправится на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле "Союз", сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли."Представитель Японии", - сказал один из собеседников.Второй и третий также сообщили, что речь идет о гражданине Страны восходящего солнца. А четвертый источник рассказал, что для космического туриста заказывается космическое питание из блюд японской кухни.В то же время британский космический эксперт Тони Куин (Tony Quine) в соцсетях распространил сообщение, что речь идет о японской певице Юми Мацутое (Yumi Matsutoya).В компании-операторе космического туризма Space Adventures РИА Новости не прокомментировали эту информацию.Американская Space Adventures - единственный до недавнего времени туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.Космический туризм и ЯпонияРанее сообщалось, что в конце 2021 года на МКС на одном корабле "Союз" отправятся сразу два туриста. Также сообщалось, что их представят в начале 2021 года. По предварительной программе полетов, старт назначен на 8 декабря 2021 года, а пребывание на станции продлится 12 суток. Кроме того сообщалось, что тренировки по управлению кораблем "Союз" для такого полета проходят российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев.Помимо полета 2021 года, в 2023 году планируется еще один запуск "Союза" с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.Японец в свое время стал первым космическим туристом: в 1990 году журналист телерадиокомпании TBS Тоёхиро Акияма (Toyohiro Akiyama) совершил космический полет на советском корабле "Союз ТМ-11" на орбитальную станцию "Мир". В свое время певица Мацутоя написала тематическую песню к полету Акиямы.Кроме того, в разные годы в качестве космических туристов для полетов на МКС на российских "Союзах" готовились японцы Дайсукэ Эномото и Сатоси Такамацу.Также японский турист может стать первым туристом, который отправится в облет Луны. Сообщалось, что японский бизнесмен Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) объявил набор команды из 8 человек, которые готовы отправиться с ним в путешествие вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship SpaceX.
https://radiosputnik.ria.ru/20210107/kosmos-1590760028.html
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юсаку маэдзава, space adventures, луна, александр мисуркин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, spacex, япония

Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС

03:27 06.03.2021
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подданный Японии может стать космическим туристом, который в декабре 2021 года отправится на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле "Союз", сообщили РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
"Представитель Японии", - сказал один из собеседников.
Второй и третий также сообщили, что речь идет о гражданине Страны восходящего солнца. А четвертый источник рассказал, что для космического туриста заказывается космическое питание из блюд японской кухни.
В то же время британский космический эксперт Тони Куин (Tony Quine) в соцсетях распространил сообщение, что речь идет о японской певице Юми Мацутое (Yumi Matsutoya).
В компании-операторе космического туризма Space Adventures РИА Новости не прокомментировали эту информацию.
Американская Space Adventures - единственный до недавнего времени туроператор, который занимается полетами в космос. В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам со Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды американец Чарльз Симони. За десятисуточный полет с них в разные годы просили от 20 до 50 миллионов долларов. Официально стоимость полета не разглашается.
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Космический туризм и Япония

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года на МКС на одном корабле "Союз" отправятся сразу два туриста. Также сообщалось, что их представят в начале 2021 года. По предварительной программе полетов, старт назначен на 8 декабря 2021 года, а пребывание на станции продлится 12 суток. Кроме того сообщалось, что тренировки по управлению кораблем "Союз" для такого полета проходят российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев.
Помимо полета 2021 года, в 2023 году планируется еще один запуск "Союза" с двумя туристами, один из которых может совершить первый в истории выход в открытый космос с борта МКС вместе с российским космонавтом.
Японец в свое время стал первым космическим туристом: в 1990 году журналист телерадиокомпании TBS Тоёхиро Акияма (Toyohiro Akiyama) совершил космический полет на советском корабле "Союз ТМ-11" на орбитальную станцию "Мир". В свое время певица Мацутоя написала тематическую песню к полету Акиямы.
Кроме того, в разные годы в качестве космических туристов для полетов на МКС на российских "Союзах" готовились японцы Дайсукэ Эномото и Сатоси Такамацу.
Также японский турист может стать первым туристом, который отправится в облет Луны. Сообщалось, что японский бизнесмен Юсаку Маэдзава (Yusaku Maezawa) объявил набор команды из 8 человек, которые готовы отправиться с ним в путешествие вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship SpaceX.
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Юсаку МаэдзаваSpace AdventuresЛунаАлександр МисуркинМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаSpaceXЯпония
 
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