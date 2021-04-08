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Биография Алексея Русских
Биография Алексея Русских
Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T18:39
2021-04-08T18:39
отставки и назначения - новости
алексей русских
справки
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Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. В 1991 году окончил машиностроительный факультет Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности "инженер-электромеханик". В 2002 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2005). По окончанию университета работал преподавателем на кафедре "Робототехнические системы и комплексы" МГТУ им. Н.Э. Баумана. С 1992 по 2002 год занимал руководящие должности на предприятиях с различной формой собственности, в том числе должность заместителя директора по снабжению и сбыту Новосибирского металлургического комбината им. Кузьмина. Был заместителем руководителя ГУП Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования "Дорпрогресс". В декабре 2007 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям. В декабре 2011 года Алексей Русских был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, был председателем Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству членом Комиссии Госдумы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения Парламентского центра. В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы седьмого созыва, являлся первым заместителем Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству.17 сентября 2018 года губернатором Московской области Андреем Воробьевым назначен сенатором Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти региона. Занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. 8 апреля 2021 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. Алексей Русских награжден Почетным знаком Государственной Думы "За заслуги в развитии парламентаризма", Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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96
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60
отставки и назначения - новости, алексей русских, справки

Биография Алексея Русских

18:39 08.04.2021
 
© Фото : Совет Федерации РФАлексей Русских
Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : Совет Федерации РФ
Читать ria.ru в
Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске.
В 1991 году окончил машиностроительный факультет Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности "инженер-электромеханик". В 2002 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2005).
По окончанию университета работал преподавателем на кафедре "Робототехнические системы и комплексы" МГТУ им. Н.Э. Баумана.
С 1992 по 2002 год занимал руководящие должности на предприятиях с различной формой собственности, в том числе должность заместителя директора по снабжению и сбыту Новосибирского металлургического комбината им. Кузьмина.
Был заместителем руководителя ГУП Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования "Дорпрогресс".
В декабре 2007 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям.
В декабре 2011 года Алексей Русских был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, был председателем Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству членом Комиссии Госдумы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения Парламентского центра.
В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы седьмого созыва, являлся первым заместителем Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству.
17 сентября 2018 года губернатором Московской области Андреем Воробьевым назначен сенатором Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти региона. Занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике.
8 апреля 2021 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области.
Алексей Русских награжден Почетным знаком Государственной Думы "За заслуги в развитии парламентаризма", Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Отставки и назначения - НовостиАлексей РусскихСправки
 
 
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