https://ria.ru/20210408/russkikh-1727426313.html

Биография Алексея Русских

Биография Алексея Русских

Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T18:39

2021-04-08T18:39

2021-04-08T18:39

отставки и назначения - новости

алексей русских

справки

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Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске. В 1991 году окончил машиностроительный факультет Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности "инженер-электромеханик". В 2002 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "финансы и кредит". Кандидат экономических наук (2005). По окончанию университета работал преподавателем на кафедре "Робототехнические системы и комплексы" МГТУ им. Н.Э. Баумана. С 1992 по 2002 год занимал руководящие должности на предприятиях с различной формой собственности, в том числе должность заместителя директора по снабжению и сбыту Новосибирского металлургического комбината им. Кузьмина. Был заместителем руководителя ГУП Московской области по внедрению новых технологий, материалов и оборудования "Дорпрогресс". В декабре 2007 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям. В декабре 2011 года Алексей Русских был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, был председателем Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству членом Комиссии Госдумы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размещения Парламентского центра. В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы седьмого созыва, являлся первым заместителем Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству.17 сентября 2018 года губернатором Московской области Андреем Воробьевым назначен сенатором Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти региона. Занимал должность заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. 8 апреля 2021 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. Алексей Русских награжден Почетным знаком Государственной Думы "За заслуги в развитии парламентаризма", Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставки и назначения - новости, алексей русских, справки