https://ria.ru/20210210/keldysh-1596522564.html

Биография Мстислава Келдыша

Биография Мстислава Келдыша

Выдающийся советский ученый в области прикладной математики, механики и космической техники, академик АН СССР Мстислав Всеволодович Келдыш родился 10 февраля... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T05:01

2021-02-10T05:01

2021-02-10T05:01

мстислав келдыш

рига

ссср

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596523326_0:229:2047:1380_1920x0_80_0_0_0e9ffaedbe1c85ab35a254ce3764832c.jpg

Выдающийся советский ученый в области прикладной математики, механики и космической техники, академик АН СССР Мстислав Всеволодович Келдыш родился 10 февраля (29 января по старому стилю) 1911 года в Риге в семье адъюнкт-профессора Рижского политехнического института, крупного инженера-строителя (впоследствии академика архитектуры) Всеволода Келдыша (1878-1965). В 1915 году его семья переехала из Риги в Москву. В 1919-1923 годах Келдыши жили в Иваново-Вознесенске (ныне Иваново) – отец преподавал в политехническом институте, организованном по инициативе видного деятеля революционного движения Михаила Фрунзе. В Иваново Мстислав Келдыш начал обучение в средней школе, получив необходимую начальную подготовку в домашних условиях. По возвращении семьи в 1923 году в Москву учился в школе со строительным уклоном, летом ездил с отцом на стройки, работал разнорабочим. Склонность к математике у Келдыша-младшего проявилась в седьмом-восьмом классах, учителя отличали его незаурядные способности к точным наукам. В 1927 году Мстислав Келдыш окончил школу. 16-летнего юношу не приняли в инженерно-строительный институт по возрасту, и он поступил на физико-математический факультет Московского университета. С весны 1930 года одновременно с учебой начал работать ассистентом в Электромашиностроительном, а затем и в Станкоинструментальном институте.В 1931 году Келдыш окончил МГУ и был направлен в Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), где проработал до 1946 года сначала инженером, затем – старшим инженером, начальником группы, а с 1941 года – начальником отдела динамической прочности. С 1932 года читал лекции в МГУ.Продолжая работать в ЦАГИ, Келдыш в 1934 году поступил в аспирантуру (дополненную затем двухлетней докторантурой) Математического института имени В.А. Стеклова АН СССР, где занимался вопросами теории приближений функций, тесно связанными с прикладной тематикой его работы (гидро-, аэродинамикой). В 1935 году ему без защиты была присвоена ученая степень кандидата физико-математических наук, в 1937 году – степень кандидата технических наук и звание профессора по специальности "аэродинамика". 26 января 1938 года Келдыш защитил докторскую диссертацию "О представлении рядами полиномов функций комплексного переменного и гармонических функций". В том же году был создан Научно-технический совет ЦАГИ, куда вошел Мстислав Келдыш; затем он стал членом Ученого совета ЦАГИ. В октябре 1941 года Мстислав Келдыш в числе других сотрудников ЦАГИ был эвакуирован в Казань. В годы Великой Отечественной войны он работал на авиационных заводах и как начальник отдела динамической прочности ЦАГИ курировал проблему вибраций в самолетостроении, разрабатывая технологии, предупреждающие разрушение самолетов на определенных скоростях.В 1942-1953 годах Мстислав Келдыш – профессор Московского университета. На физико-техническом факультете МГУ он заведовал кафедрой термодинамики и вел курс математической физики, а на механико-математическом – читал лекции и руководил научно-исследовательским семинаром по теории функций комплексного переменного.В 1943 году Келдыш был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению физико-математических наук.В 1944-1953 годах он был заведующим отделом механики в Математическом институте имени В.А. Стеклова АН СССР, в 1945-1947 и в 1949-1952 годах – заместителем директора института. В конце 1946 года ученый был избран действительным членом Академии наук по Отделению технических наук по специальности "математика, механика".В 1946 году он был назначен начальником Реактивного научно-исследовательского института (НИИ-1, ныне Исследовательский центр (ИЦ) имени М.В. Келдыша), занимавшегося прикладными задачами ракетостроения. С августа 1950 года по 1961 год Келдыш был научным руководителем НИИ-1. Основное направление его деятельности было связано с ракетной техникой. Мстислав Келдыш принимал непосредственное участие в реализации советского атомного проекта. К осени 1946 года он организовал расчетное бюро, занимавшееся построением физико-математических моделей и последующим их воспроизведением в расчетах. Эта работа во всей полноте развернулась в Отделении прикладной математики Математического института АН СССР, которое Келдыш основал в 1953 году (после 1966 года – Институт прикладной математики) и возглавлял до конца своей жизни.Под его руководством было проведено моделирование двухступенчатого термоядерного заряда РДС-37, который послужил прототипом для разработки и создания будущего термоядерного арсенала СССР. РДС-37 был испытан 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане.В 1954 году Мстислав Келдыш, Сергей Королев и Михаил Тихонравов представили в правительство письмо с предложением о создании искусственного спутника Земли (ИСЗ). 30 января 1956 года Келдыш был назначен председателем специальной комиссии Академии наук по ИСЗ.Ученый сыграл решающую роль в создании ракеты-носителя для выведения на орбиту спутников по научным программам (аппараты серии "Космос"). Руководил лунной программой, включавшей полеты автоматических станций семейства "Луна". Также участвовал в программе исследования Венеры автоматическими станциями семейства "Венера".Келдыш находил эффективные решения самых сложных задач в космонавтике, разработав, в частности, схему разгона космических аппаратов с выходом на промежуточную орбиту искусственного спутника или использования гравитационного поля планеты для целенаправленного изменения траектории движения. Эти расчеты стали универсальными при проектировании космических аппаратов. Именно они сделали академика Келдыша главным теоретиком космонавтики. В 1960 году Келдыш был назначен председателем образованного при Академии наук Межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям.Имя Мстислава Келдыша связано и с эпохальным полетом Юрия Гагарина в 1961 году (вместе с членами Государственной комиссии он поставил свою подпись под полетным заданием первого космонавта), и с первым выходом человека в открытый космос в 1965 году (полет Павла Беляева и Алексея Леонова Келдыш охарактеризовал как начало качественно нового этапа в исследовании Вселенной).С 1961 года по 1975 год Мстислав Келдыш занимал должность президента Академии наук СССР. Возглавляя академию, он оказывал всемерную поддержку развитию в стране математики и механики, а также таких направлений науки, как кибернетика, квантовая электроника, молекулярная биология и генетика.С 1961 года руководил Комитетом по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техники.Мстислав Келдыш входил в различные комиссии по космическим проблемам, был председателем экспертных комиссий, комиссий по разбору причин аварий, в частности аварийной комиссии по выяснению причин гибели экипажа космического корабля "Союз-11".Он внес весомый вклад в осуществление совместного советско-американского космического полета по программе "Союз-Аполлон" (1975) и организацию полетов международных экипажей по программе "Интеркосмос".Келдыш был одним из инициаторов создания в 1951 году Московского физико-технического института (МФТИ), где читал лекции и заведовал кафедрой.В последние годы жизни академик интересовался вопросами создания солнечных электростанций на космической орбите.Заслуги академика Мстислава Келдыша высоко оценены государством. Он трижды Герой Социалистического Труда (1956, 1961, 1971), лауреат Ленинской (1957), двух Сталинских (1942, 1946) и Государственных (1942, 1946) премий, награжден семью орденами Ленина (в 1945, дважды в 1954, 1956, 1961, 1967, 1975 годах), тремя орденами Трудового Красного Знамени (1943, 1945, 1953), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств.Советский математик был избран иностранным членом шестнадцати научных академий мира, почетным доктором шести университетов.Мстислав Келдыш скончался 24 июня 1978 года. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.Памятники Мстиславу Келдышу установлены в Москве и Риге. На зданиях, где он жил (Воробьевское шоссе в Москве) и работал (МГУ и ИПМ) открыты мемориальные доски. Память об ученом увековечена в названиях институтов (ИПМ и ИЦ), научно-исследовательского судна, площади в Москве, кратера на Луне и малой планеты Солнечной системы.Российская академия наук вручает золотую медаль имени М.В. Келдыша за выдающиеся научные работы в области прикладной математики и механики, а также теоретические исследования по освоению космического пространства. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

рига

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мстислав келдыш, рига, ссср, справки