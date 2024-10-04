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День начала космической эры человечества

День начала космической эры человечества - РИА Новости, 04.10.2024

День начала космической эры человечества

4 октября отмечается День начала космической эры человечества, провозглашенный Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. В этот день, 4... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T01:14

2024-10-04T01:14

2024-10-04T01:14

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4 октября отмечается День начала космической эры человечества, провозглашенный Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. В этот день, 4 октября 1957 года в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.Над его созданием во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым работали ученые Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Николай Лидоренко, Владимир Лапко, Борис Чекунов и многие другие. Занимаясь созданием баллистических ракет дальнего действия и особенно межконтинентальной ракеты Р-7, Сергей Королев постоянно возвращался к идее практического освоения космоса. 27 мая 1954 года он обратился к министру оборонной промышленности СССР Дмитрию Устинову с предложением о разработке искусственного спутника Земли (ИСЗ). В июне 1955 года была подготовлена докладная записка по организации работ над космическими объектами, а в августе того же года – данные о параметрах космического аппарата для полета к Луне.Постановление о работах по ИСЗ было принято 30 января 1956 года. Первоначально предполагалось, что он будет более сложным и тяжелым. Однако работы затягивались, и было решено разработать максимально простой аппарат, чтобы не уступить первенство занимавшимися аналогичным проектом США. В январе 1957 года Королев направил докладную записку в Совет Министров СССР. В ней он сообщил, что в апреле-июне 1957 года могут быть подготовлены две ракеты в спутниковом варианте "и запущены сразу же после первых удачных пусков межконтинентальной ракеты". Первая советская межконтинентальная баллистическая ракета успешно стартовала 21 августа 1957 года.Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем Р-7 с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур.Запущенный космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков. Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 километров и перигее 288 километров. На 315 секунде после старта искусственный спутник Земли отделился от второй ступени ракеты-носителя, и сразу его позывные услышал весь мир.Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта. Запуск искусственного спутника Земли имел огромное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы. Анализ полученных сигналов со спутника дал ученым возможность изучить верхние слои ионосферы, что до этого не представлялось возможным. Кроме того, были получены полезные для дальнейших запусков, сведения об условиях работы аппаратуры, проведена проверка всех расчетов, а также определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника.Запуск первого искусственного спутника Земли получил огромный мировой резонанс. Его полет увидел весь мир. Практически вся мировая пресса говорила об этом событии.В ознаменование достижений советского народа в освоении космического пространства 4 октября 1964 года в Москве на проспекте Мира был открыт монумент "Покорителям космоса". Он представляет собой 107-метровый обелиск, изображающий шлейф, который оставляет за собой ракета, находящаяся на его вершине. Подножие монумента окружено горельефными фигурами людей – ученых, инженеров, рабочих, создающих космическую технику. Позже перед монументом была открыта Аллея Героев космоса. У основания обелиска установлен памятник великому русскому ученому, основоположнику космонавтики Константину Циолковскому. США смогли повторить успех СССР лишь 1 февраля 1958 года (по Гринвичу или 31 января по времени восточного побережья США), запустив спутник "Эксплорер-1" (Explorer 1). Вслед за Советским Союзом и США на космические трассы самостоятельно вышли и другие страны (указаны самостоятельные запуски без помощи других государств): в 1965 году – Франция, в 1970 году – Япония и Китай, в 1971 году – Великобритания, в 1980 году – Индия, в 1988 году – Израиль, в 2009 году – Иран, в 2012 году – Северная Корея, в 2022 году – Южная Корея.Сейчас космическая отрасль является наиболее быстро развивающейся. Мировой устойчивый тренд на сегодняшний день – резкое увеличение спроса на космические услуги. Такие технологии проникают во все сферы – интернет, связь, сервисы для бизнеса и для граждан, дистанционное зондирование Земли, навигацию. Они крайне востребованы при реализации масштабных инфраструктурных инновационных проектов.За прошедшие десятилетия благодаря неустанному творческому труду талантливых ученых, конструкторов, специалистов, военных были воплощены в жизнь передовые, по-настоящему прорывные проекты, построены современные космодромы, научные центры, созданы мощные, конкурентоспособные космические системы и стратегические ракетные комплексы.В 2013 году президентом РФ были утверждены "Основные положения Основ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу", которые определяют государственные интересы, принципы, главные цели, приоритеты и задачи государственной политики Российской Федерации в области исследования, освоения и использования космического пространства.Для реализации этих положений в 2017 году была утверждена федеральная целевая программа "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", которая направлена на создание на территории России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов в интересах социально-экономического развития, научных исследований, обеспечения обороны и безопасности государства, реализации международных и коммерческих проектов. В 2024 году государственной корпорацией "Роскосмос" вместе с заинтересованными ведомствами подготовлен национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года". Целями проекта станут наращивание состава орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит существенно повысить качество услуг для государства, граждан и бизнеса; налаживание конвейерного производства до 250 единиц в год, что позволит снизить себестоимость спутников, отработать целый ряд технологий, поддержать внутренний выпуск комплектующих, обеспечить высокий уровень космических сервисов для потребителей; создание перспективных средств выведения на орбиту, переход на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо, развитие проектов фундаментального научного назначения и совершенствование кадрового потенциала отрасли.Также подготовлен федеральный проект "Развитие космической ядерной энергетики России". Он будет нацелен на изготовление средств для организации перспективных миссий, в том числе при исследовании и освоении Луны. Также проект призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей независимо от региона и обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований.Отмечая большое значение изучения космического пространства, 6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 54/68) провозгласила период с 4 по 10 октября Всемирной неделей космоса. Цель недели – отметить вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека.Неделя приурочена к памятной дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием в мире, посвященным вопросам изучения космического пространства.Ежегодно Совет директоров Ассоциации Всемирной недели космоса выбирает тему, которая отражает суть и цели предстоящей Всемирной недели космоса. Тема Всемирной недели космоса 2024 года – "Космос и изменение климата". Она посвящена преобразующему влиянию космических технологий на продолжающуюся борьбу с изменением климата, подчеркивает активную роль, которую играют исследования космоса в улучшении понимания климата Земли и управления им. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, земля, ссср, сша, сергей королев, мстислав келдыш, дмитрий устинов, роскосмос, оон, космос, космос - риа наука, день начала космической эры человечества