Мог ли спастись Джек: неизвестные факты о съемках "Титаника"

Мог ли спастись Джек: неизвестные факты о съемках "Титаника" - РИА Новости, 14.02.2023

Мог ли спастись Джек: неизвестные факты о съемках "Титаника"

Красивая, но мимолетная история любви на фоне катастрофы — "Титаник" Джеймса Кэмерона смотрят и пересматривают даже спустя четверть века. Российский батискаф,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:00

2023-02-14T08:00

2023-02-14T08:09

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Красивая, но мимолетная история любви на фоне катастрофы — "Титаник" Джеймса Кэмерона смотрят и пересматривают даже спустя четверть века. Российский батискаф, плевок в лицо, буллинг Уинслет и другие любопытные эпизоды съемок — в материале РИА Новости к 25-летию кинокартины.Русский следДжеймс Кэмерон с детства интересовался кораблекрушениями.После "Терминатора 2" он посмотрел "Гибель "Титаника" 1958 года, а потом встретился с Робером Баллардом, который обнаружил место затопления лайнера.Изучив историю крушения, Кэмерон приехал в Калининград. И оттуда на советско-российском научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" отправился туда, где произошла катастрофа.С российскими специалистами он 12 раз в батискафах "Мир-1" и "Мир-2" погружался более чем на 3800 метров на дно Атлантического океана. Увидев корабль впервые, Кэмерон прослезился. Кстати, российские моряки судна "Академик Мстислав Келдыш" участвовали в массовке в начале и финале картины. Они же первыми у нас посмотрели готовую ленту: Кэмерон лично представил ее в калининградском кинотеатре "Заря".За 15 часов под водой исследователи сняли кадры, которые потом вошли в фильм. Это сделало его еще более реалистичным.Максимального правдоподобия режиссер добивался во всем: построили модель "Титаника" почти в натуральную величину, причем декорации реконструировали компании, которые когда-то оснащали реальный лайнер.Актеры почти несколько месяцев буквально безвылазно провели в холодной воде.При создании спецэффектов Роберт Скотак использовал наработки советского кинорежиссера Павла Клушанцева — автора многих методов и приемов комбинированных съемок. Помимо Кэмерона, у него заимствовали Стэнли Кубрик, Джордж Лукас (он называл Клушанцева крестным отцом "Звездных войн"), Ридли Скотт."Титаник" среди прочего получил "Оскар" за спецэффекты.Король мираИзначально Кэмерон не рассматривал Кейт Уинслет на главную роль.Настойчивость помогла актрисе: прочитав сценарий и проплакав над финалом несколько часов, британка каждый день звонила режиссеру, отправляла письма. После пробы он все еще не был уверен в выборе.К тому же Кэмерон видел Роуз хрупкой, а у Уинслет нога 43-го размера (за что Джеймс давал ей разные прозвища). Среди других кандидаток были Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу, Клэр Дейнс, Габриэль Анвар. И Кейт перешла к угрозам.Она кричала Кэмерону по телефону: "Вы не понимаете, я и есть Роуз! Почему вы рассматриваете других актрис? Вы сумасшедший, если утвердите не меня!" И режиссер сдался.А Леонардо Ди Каприо чуть не отказался от роли: 21-летний актер считал, что "его персонаж не терпит мучений". К тому же играть классического романического героя ему было неинтересно.Но он хотел поработать с Уинслет. Из других кандидатов — Джонни Депп отказался (о чем потом жалел), Мэтью Макконахи показался Кэмерону недостаточно юным, Джаред Лето не пришел на пробу, Пол Радд ее провалил.В конце первого съемочного дня Ди Каприо спросил у Кэмерона: "У меня получилось?" Режиссер ответил: "Ну тебя еще можно заменить".Но в итоге Кейт и Лео стали едва ли не самой известной парой на экране. Их подозревали в романе — они всегда это отрицали.Сцена, когда Джек рисует обнаженную Роуз, стала для актеров испытанием. Чтобы разрядить обстановку, незадолго до команды "Камера!" Кейт распахнула перед Ди Каприо халат.Но Лео все равно волновался. Вместо простой фразы "Ложись на диван" запнулся: "Вон туда. На кровать, то есть на диван". Режиссеру смущение показалось естественным — и дубль вошел в фильм.Кстати, рисунки всех "француженок" в альбоме Джека принадлежат Кэмерону. А изображение Роуз в стиле ню — зеркальное: ведь Джеймс левша, при монтаже эти сцены "перевернули", чтобы не путать зрителей.Культовый отпечаток ладони на запотевшем стекле машины, в которой уединились Джек и Роуз, тоже оставил Кэмерон.Не способствовали романтике выходки и подшучивания Ди Каприо. Кейт просила его не есть лук с чесноком и не курить перед съемками поцелуев. Артист же делал все наоборот. За что получил прозвище "Вонючка Лео".Он в долгу не остался: смеялся над размером ноги Уинслет, называя ее стопы "каноэ". Они менялись ботинками за кадром, курили самокрутки и травили нецензурные байки.Тиран КэмеронДжеймс известен своей вспыльчивостью и желанием все контролировать.Он запрещал артистам вылезать на сушу во время долгих съемок. Почти все носили гидрокостюмы, но вода была более чем прохладной. В итоге многие заболевали, а Кейт заразилась гриппом и страдала от гипотермии.Однажды Кейт закрепили под поверхностью воды, чтобы снять крупные планы. И хотя вокруг были страховщики, а воздух подавали через специальную трубку, Уинслет чуть не захлебнулась. А после возмущалась: ее даже не спросили, умеет ли она плавать!В сцене, когда Роуз искала Джека на тонущем корабле, Кейт была без гидрокостюма. Вода — 15 градусов. Играть дрожь ей не пришлось — все было по-настоящему.Позднее Уинслет спросили, снимется ли она снова у Кэмерона. "Вам придется заплатить мне очень много денег, чтобы я опять стала работать с ним!" — ответила актриса.Тем не менее через 20 лет согласилась участвовать в съемках продолжения "Аватара".Были и импровизации: момент, когда Роуз плюет в лицо Кэлу (Билли Зейн), своему навязанному жениху, Уинслет придумала сама.Актер ничего не подозревал, поэтому его отвращение и оцепенение — настоящие.Факты и вымыслыХотя Кэмерон хотел сделать картину максимально правдоподобной, без вымысла не обошлось.Закончив сценарий, он узнал, что некий "Дж. Доусон" действительно был на "Титанике". Впрочем, его звали Джозеф (ирландец работал на судне кочегаром).Есть прототип и у шеф-повара — Чарльз Джон Джоуин, который пробыл в ледяной воде целых два часа. Он был последним выжившим из тех, кто покинул корабль. По его воспоминаниям, он не чувствовал холода благодаря спиртному.Споры и совпаденияКэмерон не хотел включать в саундтрек песни со словами и просил исполнительницу Enya сочинить партитуру. Она отказалась, и режиссер обратился к композитору Джеймсу Хорнеру. Тот тайно договорился о демозаписи с Селин Дион трека "My Heart Will Go On". В итоге песня стала одной из самых популярных и романтичных в истории музыки.Из наиболее нашумевших кинодискуссий: мог ли Джек спастись?Уинслет говорила, что на деревянном обломке двери было достаточно места для двоих. Кэмерон объяснял, что гибель Джека предусмотрена сценарием — он должен был утонуть.Но фанаты продолжают экспериментировать и выдвигать версии. Режиссер к 25-летию фильма пообещал опубликовать результаты опытов с каскадерами и экспертами. Воссоздали все условия легендарной сцены. Согласно спойлеру от Джеймса — выжить все-таки мог только один.

2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

