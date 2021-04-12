Главархив расскажет о жизни москвичей в 1950–1960-х годах
© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт МузеемДмитрий Бальтерманц. Москва. 1960 год
© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" в честь Дня космонавтики открылся раздел с документами и фотографиями 1950–1960-х годов, сообщается на сайте мэра столицы.
К 60-летию первого полета человека в космос в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" открылся новый большой раздел, посвященный событиям 1950–1960-х годов. Здесь представлены фотографии, документальные ролики, фрагменты воспоминаний очевидцев событий, новостная хроника, книги о столице того времени, а также различные предметы эпохи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что особое внимание уделено освоению космоса. В музее можно ознакомиться с документами о том, как советские люди отреагировали на запуск первого искусственного спутника Земли, узнать о полетах экипажей кораблей серий "Восток" и "Восход", увидеть автограф и фотографии Юрия Гагарина, письма школьников и молодежи к нему, а также фотографии героев из первого отряда космонавтов.
"Также уделено внимание и материалам, затрагивающим работу организаторов и конструкторов ракетно-космической промышленности в СССР: Сергея Королева, Владимира Бармина, Мстислава Келдыша, Владимира Челомея, Валентина Глушко. В музее представлены документы из личного фонда академика Николая Пилюгина — специалиста в области систем автономного управления ракетно-космическими комплексами. Среди документов автобиография ученого, документы о награждениях, самодельная книжка от коллег, где рассказывается о событиях, связанных с 20-летием Байконура", - добавляется в сообщении.