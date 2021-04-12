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Главархив расскажет о жизни москвичей в 1950–1960-х годах
Главархив расскажет о жизни москвичей в 1950–1960-х годах
В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" в честь Дня космонавтики открылся раздел с документами и фотографиями 1950–1960-х годов, сообщается на сайте РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:21
2021-04-12T08:21
земля
космос - риа наука
мстислав келдыш
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ссср
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" в честь Дня космонавтики открылся раздел с документами и фотографиями 1950–1960-х годов, сообщается на сайте мэра столицы.К 60-летию первого полета человека в космос в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" открылся новый большой раздел, посвященный событиям 1950–1960-х годов. Здесь представлены фотографии, документальные ролики, фрагменты воспоминаний очевидцев событий, новостная хроника, книги о столице того времени, а также различные предметы эпохи", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание уделено освоению космоса. В музее можно ознакомиться с документами о том, как советские люди отреагировали на запуск первого искусственного спутника Земли, узнать о полетах экипажей кораблей серий "Восток" и "Восход", увидеть автограф и фотографии Юрия Гагарина, письма школьников и молодежи к нему, а также фотографии героев из первого отряда космонавтов."Также уделено внимание и материалам, затрагивающим работу организаторов и конструкторов ракетно-космической промышленности в СССР: Сергея Королева, Владимира Бармина, Мстислава Келдыша, Владимира Челомея, Валентина Глушко. В музее представлены документы из личного фонда академика Николая Пилюгина — специалиста в области систем автономного управления ракетно-космическими комплексами. Среди документов автобиография ученого, документы о награждениях, самодельная книжка от коллег, где рассказывается о событиях, связанных с 20-летием Байконура", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210409/glavarkhiv-1727467877.html
https://ria.ru/20210305/moskva-1600021778.html
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земля, космос - риа наука, мстислав келдыш, юрий гагарин (космонавт), ссср

Главархив расскажет о жизни москвичей в 1950–1960-х годах

08:21 12.04.2021
 
© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт МузеемДмитрий Бальтерманц. Москва. 1960 год
Дмитрий Бальтерманц. Москва. 1960 год - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" в честь Дня космонавтики открылся раздел с документами и фотографиями 1950–1960-х годов, сообщается на сайте мэра столицы.
К 60-летию первого полета человека в космос в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" открылся новый большой раздел, посвященный событиям 1950–1960-х годов. Здесь представлены фотографии, документальные ролики, фрагменты воспоминаний очевидцев событий, новостная хроника, книги о столице того времени, а также различные предметы эпохи", - говорится в сообщении.
Партизанский отряд Наро-Фоминска. Группа партизан на линии обороны во дворе Наро-Фоминской прядильной фабрики. Автор В.В. Олейник. 1941–1942 годы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Москвичи смогут сдать свои фотопленки в столичный Главархив
Отмечается, что особое внимание уделено освоению космоса. В музее можно ознакомиться с документами о том, как советские люди отреагировали на запуск первого искусственного спутника Земли, узнать о полетах экипажей кораблей серий "Восток" и "Восход", увидеть автограф и фотографии Юрия Гагарина, письма школьников и молодежи к нему, а также фотографии героев из первого отряда космонавтов.
"Также уделено внимание и материалам, затрагивающим работу организаторов и конструкторов ракетно-космической промышленности в СССР: Сергея Королева, Владимира Бармина, Мстислава Келдыша, Владимира Челомея, Валентина Глушко. В музее представлены документы из личного фонда академика Николая Пилюгина — специалиста в области систем автономного управления ракетно-космическими комплексами. Среди документов автобиография ученого, документы о награждениях, самодельная книжка от коллег, где рассказывается о событиях, связанных с 20-летием Байконура", - добавляется в сообщении.
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ЗемляКосмос - РИА НаукаМстислав КелдышЮрий Гагарин (космонавт)СССР
 
 
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