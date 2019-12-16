Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Советские ученые во главе с академиком Советские ученые во главе с академиком Мстиславом Келдышем считали, что американский многоразовый пилотируемый корабль Space Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, следует из отчета Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года.

Документ, подписанный Келдышем 24 марта 1976 года, впервые опубликовал историк космонавтики, автор книг по советской и мировой космонавтике Павел Шубин.

Ученые считали, что Space Shuttle могут применить для поражения крупных административных и военно-промышленных комплексов. Кроме того, корабль был способен уничтожить мобильные или обнаруженные в последний момент новые цели, имеющие важное оборонное значение.

В отчете говорится, что после старта с военного космодрома — авиабазы Ванденберг (штат Калифорния) шаттл через 70-80 минут на первом же витке проходил над территорией стран соцлагеря — "от западных границ ГДР и Чехословакии до восточных границ СССР".

По мнению авторов отчета, полет через Южный полюс облегчал шаттлу прорыв обороны, поскольку южная граница СССР и размещенные вдоль нее средства обнаружения были не так отдалены от центральных районов и, соответственно, поздно могли засечь опасность.

При моделировании на компьютере возможных трасс полета специалисты выяснили, что шаттл после нырка в атмосферу мог сбросить ядерную бомбу с высоты 67 километров, в условиях образования облака ионизируемой плазмы, что мешало его обнаружению и идентификации наземными средствами.

При этом груз через три-четыре минуты мог достичь поверхности Земли: ученые в расчетах использовали координаты Москвы. Сам шаттл при этом выполнял боковой маневр, затем снова разгонялся, чтобы вынырнуть из атмосферы, а потом совершал посадку на авиабазе Ванденберг.

Изучая американские данные, советские специалисты нашли в четырех вариантах планируемой программы полетов шаттлов два совпадающих по своим задачам с описываемым сценарием.

В то же время в отчете признается, что цели в СССР удобнее было уничтожить межконтинентальными баллистическими ракетами, а шаттл использовать для разведки.

По мнению советских ученых, планы запуска шаттла с гражданского космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) были лишь прикрытием для военных задач.

По словам эксперта в области авиации и космонавтики, создателя сайта buran.ru Вадима Лукашевича, именно этот отчет и страх, который шаттл посеял в руководстве СССР, стал причиной решения о создании советского многоразового челнока "Буран".