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Космический полет по программе "Союз" — "Аполлон" - РИА Новости, 15.07.2025
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01:55 15.07.2025 (обновлено: 04:38 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/kosmos-2029133772.html
Космический полет по программе "Союз" — "Аполлон"
Космический полет по программе "Союз" — "Аполлон" - РИА Новости, 15.07.2025
Космический полет по программе "Союз" — "Аполлон"
Пятьдесят лет назад состоялся космический полет по программе "Союз" – "Аполлон". РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T01:55:00+03:00
2025-07-15T04:38:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пятьдесят лет назад состоялся космический полет по программе "Союз" – "Аполлон". Ниже приводится справочная информация. 15 июля 1975 года запуском кораблей "Союз-19" в СССР и "Аполлон" в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран. Контакты между советскими и американскими учеными в области освоения космоса начались сразу после запусков первых искусственных спутников Земли. Первое соглашение о сотрудничестве в области мирного изучения космоса между Академией наук (АН) СССР и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, National Aeronautics and Space Administration) было подписано в июне 1962 года. Тогда начался широкий обмен мнениями и взаимное ознакомление с результатами космических экспериментов. Инициаторами обсуждения вопросов о возможности сотрудничества СССР и США в области пилотируемых полетов были президент АН СССР академик Мстислав Келдыш и директор НАСА доктор Томас Пейн. 26-27 октября 1970 года в Москве состоялась первая встреча советских и американских специалистов по проблемам совместимости средств сближения и стыковки пилотируемых космических кораблей. На встрече были образованы рабочие группы для выработки и согласования технических требований по обеспечению совместимости этих средств. В 1971 году сначала в июне в Хьюстоне, затем в ноябре в Москве состоялись встречи специалистов АН СССР и НАСА США. На них были рассмотрены технические требования к системам космических кораблей, согласованы принципиальные технические решения и основные положения по обеспечению совместимости систем, а также возможность осуществления в середине 1970-х годов пилотируемых полетов на существующих космических кораблях. Реализация экспериментального проекта стала возможна после подписания 24 мая 1972 года в Москве председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным и президентом США Ричардом Никсоном "Соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", в котором предусматривалось проведение в 1975 году экспериментального полета кораблей двух стран со стыковкой и взаимным переходом членов экипажей. Для выполнения этой задачи нужно было создать перспективное универсальное спасательное средство, отработать технические системы и методы совместного управления полетом, осуществить совместные научные исследования и эксперименты. Специально для совместного полета разработали универсальный стыковочный узел – лепестковый или, как его еще называют, "андрогинный". Лепестковое соединение было одинаковым для обоих стыкующихся кораблей, что позволяло не думать о совместимости в аварийной ситуации. Для выполнения совместного полета обеими сторонами были разработаны специальные модификации космических кораблей серий "Союз" и "Аполлон", позволяющие решить вопрос с разным газовым составом в их кабинах. "Аполлон" проектировался под атмосферу чистого кислорода при низком давлении (280 миллиметров ртутного столба), советские же корабли летали с бортовой атмосферой, по составу и давлению близкой к земной. Для решения этой задачи к "Аполлону" приделали дополнительный отсек, в котором после стыковки параметры атмосферы сближались с атмосферой в советском космическом корабле. В "Союзе" из-за этого снизили давление до 520 миллиметров ртутного столба, повысив содержание кислорода до 40%. Корабль серии "Союз" внешне подвергся незначительным изменениям. Он стал двухместным, появились панели солнечных батарей, изменились его грузоподъемность и двигательные установки, корабль был снабжен участвующим в стыковке андрогинно-периферийным стыковочным узлом АПАС-75. У корабля "Аполлон" разработанный и произведенный в США стыковочный узел, совместимый с АПАС-75, содержался в дополнительном стыковочно-шлюзовом переходном отсеке. Подобные отсеки использовались во всех последующих совместных программах. Испытания модифицированного варианта корабля "Союз" включали три полета – два беспилотных и один пилотируемый – "Союз-16". Пилотируемый полет состоялся в декабре 1974 года. В ходе него проводились испытания системы обеспечения жизнедеятельности, а также автоматической системы и отдельных узлов стыковочного агрегата, отработка методики выполнения совместных научных экспериментов и др. Управления полетами кораблей должны были обеспечивать советский и американский центры. Советский Центр управления полетом (СЦУП) с новым комплексом технических средств был создан в 1973 году на базе помещений технического здания Координационно-вычислительного центра. Кроме того, в него разрешили допустить американских специалистов, участвующих в проведении совместных тренировок и управлении полетом кораблей. Составы экипажей корабля "Аполлон" были сформированы и официально объявлены к январю 1973 года. В основной вошли Томас Стаффорд (Thomas Stafford, командир), Вэнс Бранд (Vance Brand) и Дональд Слейтон (Donald Slayton), в дублирующий – Алан Бин (Alan Bean), Роналд Эванс (Ronald Evans) и Джек Лаусма (Jack Lousma). Состав советских экипажей был сформирован и объявлен Академией наук СССР 25 мая 1973 года. В первый вошли Алексей Леонов (командир) и Валерий Кубасов, во второй – Анатолий Филипченко и Николай Рукавишников, в третий – Владимир Джанибеков и Борис Андреев, в четвертый – Юрий Романенко и Александр Иванченков. Первая совместная тренировка американского и советского космических экипажей состоялась летом 1973 года в центре пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне (штат Техас, США), а осенью этого же года советские космонавты принимали своих американских коллег в Звездном городке. При подготовке экипажей главной проблемой стало изучение языка другой страны. За два года совместных тренировок вся пятерка научилась хорошо понимать друг друга на "рустоне" (из соединения слов "русский" и "Хьюстон"), как в шутку стали называть смешанный англо-русский язык. И русские, и американцы вместе работали на тренажерах, осваивали технику друг друга. Советские космонавты настолько хорошо изучили "Аполлон", а американские "Союз", что могли заменить друг друга и работать в смешанных экипажах. 29, 30 июня и 1 июля 1975 года состоялась комплексная совместная тренировка, которая подтвердила готовность экипажей. На случай возникновения нештатных ситуаций при проведении полета на Земле был детально проработан план действий. В случае, если бы основной "Союз" не дождался "Аполлона" на орбите или сам по каким-либо непредвиденным причинам должен был бы совершить посадку, его место на орбите заняли бы Анатолий Филипченко и Николай Рукавишников, стартовав на резервном "Союзе" для второй попытки встретиться с американским кораблем. Если бы "Аполлон" из-за погоды не сумел взлететь, то "Союз" дожидался его на орбите дополнительно сутки, двое, трое и даже четверо. Предусматривалось также и как поступать экипажам при выходе из строя стыковочного устройства на одном из кораблей, при исчезновении огней ориентации, при нарушении герметичности корабля, при отказе радиооборудования, при пожаре и т.д. 15 июля 1975 года запуском кораблей "Союз-19" и "Аполлон" начался завершающий этап проекта. В 15 часов 20 минут по московскому времени (мск) с космодрома Байконур был произведен запуск космического корабля "Союз-19" с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Спустя семь с половиной часов с мыса Канаверал (штат Флорида, США) был запущен корабль "Аполлон" с астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. 16 июля экипажи обоих космических кораблей занимались ремонтными работами: на "Союзе-19" была обнаружена неисправность в телевизионной системе, а на "Аполлоне" при сборке стыковочного механизма на земле была допущена ошибка. Космонавты и астронавты сумели устранить неисправности. В это время происходили маневры и сближение двух космических кораблей. За два витка до стыковки экипаж "Союза-19" установил с помощью ручного управления орбитальную ориентацию корабля. Поддержание ее выполнялось автоматически. На участке сближения кораблей в период подготовки к каждому маневру управление обеспечивала реактивная система и цифровой автопилот "Аполлона". Активную роль при стыковке играл космический корабль "Аполлон", а "Союз-19" обеспечивал поддержание требуемой ориентации. На советском корабле работали световые маяки, а при сближении с "Аполлоном" были включены боковые огни ориентации. Световые маяки позволили американцам увидеть советский корабль с расстояния в несколько сот километров. 17 июля в 15 часов мск "Аполлон" начал проводить серию заключительных маневров сближения с "Союзом-19". Через час расстояние между кораблями сократилось до 410 километров, экипажи установили между собой прямую радиосвязь. К восемнадцати часам корабли уже находились в 60 километрах. Через 50 минут "Аполлон" подошел к "Союзу-19" на 50 метров. Было получено согласие "Союза" на стыковку. Касание кораблей было зафиксировано в 19.09 мск, а через три минуты произошла полная их стыковка. После проверки герметичности стыка американские астронавты перешли в стыковочный модуль и через три часа подготовки открыли его люк, а советские космонавты – люк "Союза". После этого они поприветствовали друг друга на двух языках, а Леонов со Стаффордом пожали друг другу руки в шлюзовом отсеке – знаменитое "рукопожатие в космосе". Затем Стаффорд и Слейтон перешли в "Союз". В ходе встречи произошел обмен флагами и сувенирами, было подписано совместное свидетельство Международной авиационной федерации (ФАИ) о первой международной стыковке в космосе, выполнены запланированные научно-технические эксперименты, состоялся товарищеский ужин. На следующей день были проведены еще три взаимных визита. Сначала астронавт Бранд перешел в "Союз-19", а Леонов – в стыковочный отсек "Аполлона". Затем Стаффорд с Леоновым направились в "Союз", а Бранд с Кубасовым в "Аполлон". Во время этих визитов космонавты и астронавты знакомились с оборудованием кораблей союзников, общались, проводили научные эксперименты и, согласно программе, много времени уделяли телевизионным трансляциям на Землю. Они провели первую в мире международную пресс-конференцию в космосе, во время которой ответили по радио на вопросы корреспондентов, передаваемые с Земли из советского и американского пресс-центров. Кроме того, члены экипажей проводили испытания системы обеспечения жизнедеятельности, а также автоматической системы и отдельных узлов стыковочного агрегата, формирование монтажной орбиты с высотой 225 километров. День завершился последним, четвертым переходом. После него космонавты и астронавты возвратились в свои корабли и закрыли переходные люки. 19 июля в 15.03 мск корабли расстыковались и отошли на расстояние 200 метров. Этап полета в сцепленном состоянии длился 43 часа 54 минуты 11 секунд. В процессе расхождения был проведен эксперимент "Искусственное солнечное затмение". Затем члены экипажей осуществили повторное соединение кораблей, при котором активным был стыковочный узел "Союза-19". Стыковочное устройство сработало без замечаний. Второй раз в состыкованном состоянии корабли находились два часа 52 минуты 33 секунды. В 18.26 мск началось окончательное расхождение космических кораблей. После чего их полет проходил по самостоятельным программам. Спускаемый аппарат "Союза-19" успешно совершил посадку 21 июля 1975 года вблизи города Аркалык в Казахстане, а 25 июля приводнился в Тихом океане командный модуль корабля "Аполлон". При посадке американского корабля произошла нештатная ситуация – из-за ошибки астронавтов двигатели реактивной системы управления продолжали работать и после открытия воздушного клапана, в результате пары ядовитых газов от них попали внутрь кабины. Стаффорд успел достать кислородные маски и надеть себе и потерявшим сознание товарищам, помогла и оперативность спасательных служб. Тем не менее, риск был огромен: по свидетельству врачей, астронавты получили около 75% смертельной дозы ядовитой смеси. Космический полет по программе "Союз" – "Аполлон", над которой трудились в течение более трех лет советские и американские ученые, инженеры, рабочие, был успешно завершен. Он подтвердил правильность технических решений по обеспечению совместимости средств сближения и стыковки будущих пилотируемых космических кораблей и станций, а также обоснованность выбора принципов взаимодействия наземных служб СССР и США при управлении полетом из двух центров, расположенных на разных континентах. Сегодня стыковочными системами, разработанными для космических кораблей "Союз-19" и Аполлон", пользуются практически все участники космических полетов. Программа "Союз" – "Аполлон" показала, что ведущие космические державы, отбросив свои политические и экономические противоречия, могут работать вместе. Предлагалось несколько вариантов продолжения совместных работ. Однако по разным причинам этим планам не дали хода. Возобновились совместные пилотируемые полеты со стыковками только через двадцать лет, с программы "Мир" – "Шаттл". Ныне приобретенный опыт успешно реализуется при совместном управлении Международной космической станцией.
https://ria.ru/20200917/soyuz-apollon-1577362448.html
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справки, ссср, алексей леонов, наса, валерий кубасов, мстислав келдыш, земля, сша
Справки, СССР, Алексей Леонов, НАСА, Валерий Кубасов, Мстислав Келдыш, Земля, США

Космический полет по программе "Союз" — "Аполлон"

© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанк"Стыковка кораблей "Союз" - "Аполлон". Рисунок А.Качугина
Стыковка кораблей Союз - Аполлон. Рисунок А.Качугина - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Павел Балабанов
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"Стыковка кораблей "Союз" - "Аполлон". Рисунок А.Качугина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пятьдесят лет назад состоялся космический полет по программе "Союз" – "Аполлон".
Ниже приводится справочная информация.
Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов оставляет автограф на спускаемом аппарате после приземления. 1975 год - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
17 сентября 2020, 01:09
15 июля 1975 года запуском кораблей "Союз-19" в СССР и "Аполлон" в США начался первый в истории человечества совместный космический полет представителей разных стран.
Контакты между советскими и американскими учеными в области освоения космоса начались сразу после запусков первых искусственных спутников Земли. Первое соглашение о сотрудничестве в области мирного изучения космоса между Академией наук (АН) СССР и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, National Aeronautics and Space Administration) было подписано в июне 1962 года. Тогда начался широкий обмен мнениями и взаимное ознакомление с результатами космических экспериментов.
Инициаторами обсуждения вопросов о возможности сотрудничества СССР и США в области пилотируемых полетов были президент АН СССР академик Мстислав Келдыш и директор НАСА доктор Томас Пейн. 26-27 октября 1970 года в Москве состоялась первая встреча советских и американских специалистов по проблемам совместимости средств сближения и стыковки пилотируемых космических кораблей. На встрече были образованы рабочие группы для выработки и согласования технических требований по обеспечению совместимости этих средств. В 1971 году сначала в июне в Хьюстоне, затем в ноябре в Москве состоялись встречи специалистов АН СССР и НАСА США. На них были рассмотрены технические требования к системам космических кораблей, согласованы принципиальные технические решения и основные положения по обеспечению совместимости систем, а также возможность осуществления в середине 1970-х годов пилотируемых полетов на существующих космических кораблях.
Реализация экспериментального проекта стала возможна после подписания 24 мая 1972 года в Москве председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным и президентом США Ричардом Никсоном "Соглашения о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", в котором предусматривалось проведение в 1975 году экспериментального полета кораблей двух стран со стыковкой и взаимным переходом членов экипажей.
Для выполнения этой задачи нужно было создать перспективное универсальное спасательное средство, отработать технические системы и методы совместного управления полетом, осуществить совместные научные исследования и эксперименты.
Специально для совместного полета разработали универсальный стыковочный узел – лепестковый или, как его еще называют, "андрогинный". Лепестковое соединение было одинаковым для обоих стыкующихся кораблей, что позволяло не думать о совместимости в аварийной ситуации.
Для выполнения совместного полета обеими сторонами были разработаны специальные модификации космических кораблей серий "Союз" и "Аполлон", позволяющие решить вопрос с разным газовым составом в их кабинах. "Аполлон" проектировался под атмосферу чистого кислорода при низком давлении (280 миллиметров ртутного столба), советские же корабли летали с бортовой атмосферой, по составу и давлению близкой к земной. Для решения этой задачи к "Аполлону" приделали дополнительный отсек, в котором после стыковки параметры атмосферы сближались с атмосферой в советском космическом корабле. В "Союзе" из-за этого снизили давление до 520 миллиметров ртутного столба, повысив содержание кислорода до 40%.
Корабль серии "Союз" внешне подвергся незначительным изменениям. Он стал двухместным, появились панели солнечных батарей, изменились его грузоподъемность и двигательные установки, корабль был снабжен участвующим в стыковке андрогинно-периферийным стыковочным узлом АПАС-75. У корабля "Аполлон" разработанный и произведенный в США стыковочный узел, совместимый с АПАС-75, содержался в дополнительном стыковочно-шлюзовом переходном отсеке. Подобные отсеки использовались во всех последующих совместных программах.
Испытания модифицированного варианта корабля "Союз" включали три полета – два беспилотных и один пилотируемый – "Союз-16". Пилотируемый полет состоялся в декабре 1974 года. В ходе него проводились испытания системы обеспечения жизнедеятельности, а также автоматической системы и отдельных узлов стыковочного агрегата, отработка методики выполнения совместных научных экспериментов и др.
Управления полетами кораблей должны были обеспечивать советский и американский центры. Советский Центр управления полетом (СЦУП) с новым комплексом технических средств был создан в 1973 году на базе помещений технического здания Координационно-вычислительного центра. Кроме того, в него разрешили допустить американских специалистов, участвующих в проведении совместных тренировок и управлении полетом кораблей.
Составы экипажей корабля "Аполлон" были сформированы и официально объявлены к январю 1973 года. В основной вошли Томас Стаффорд (Thomas Stafford, командир), Вэнс Бранд (Vance Brand) и Дональд Слейтон (Donald Slayton), в дублирующий – Алан Бин (Alan Bean), Роналд Эванс (Ronald Evans) и Джек Лаусма (Jack Lousma). Состав советских экипажей был сформирован и объявлен Академией наук СССР 25 мая 1973 года. В первый вошли Алексей Леонов (командир) и Валерий Кубасов, во второй – Анатолий Филипченко и Николай Рукавишников, в третий – Владимир Джанибеков и Борис Андреев, в четвертый – Юрий Романенко и Александр Иванченков.
Первая совместная тренировка американского и советского космических экипажей состоялась летом 1973 года в центре пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне (штат Техас, США), а осенью этого же года советские космонавты принимали своих американских коллег в Звездном городке. При подготовке экипажей главной проблемой стало изучение языка другой страны. За два года совместных тренировок вся пятерка научилась хорошо понимать друг друга на "рустоне" (из соединения слов "русский" и "Хьюстон"), как в шутку стали называть смешанный англо-русский язык. И русские, и американцы вместе работали на тренажерах, осваивали технику друг друга. Советские космонавты настолько хорошо изучили "Аполлон", а американские "Союз", что могли заменить друг друга и работать в смешанных экипажах. 29, 30 июня и 1 июля 1975 года состоялась комплексная совместная тренировка, которая подтвердила готовность экипажей.
На случай возникновения нештатных ситуаций при проведении полета на Земле был детально проработан план действий. В случае, если бы основной "Союз" не дождался "Аполлона" на орбите или сам по каким-либо непредвиденным причинам должен был бы совершить посадку, его место на орбите заняли бы Анатолий Филипченко и Николай Рукавишников, стартовав на резервном "Союзе" для второй попытки встретиться с американским кораблем. Если бы "Аполлон" из-за погоды не сумел взлететь, то "Союз" дожидался его на орбите дополнительно сутки, двое, трое и даже четверо. Предусматривалось также и как поступать экипажам при выходе из строя стыковочного устройства на одном из кораблей, при исчезновении огней ориентации, при нарушении герметичности корабля, при отказе радиооборудования, при пожаре и т.д.
15 июля 1975 года запуском кораблей "Союз-19" и "Аполлон" начался завершающий этап проекта. В 15 часов 20 минут по московскому времени (мск) с космодрома Байконур был произведен запуск космического корабля "Союз-19" с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Спустя семь с половиной часов с мыса Канаверал (штат Флорида, США) был запущен корабль "Аполлон" с астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном.
16 июля экипажи обоих космических кораблей занимались ремонтными работами: на "Союзе-19" была обнаружена неисправность в телевизионной системе, а на "Аполлоне" при сборке стыковочного механизма на земле была допущена ошибка. Космонавты и астронавты сумели устранить неисправности.
В это время происходили маневры и сближение двух космических кораблей. За два витка до стыковки экипаж "Союза-19" установил с помощью ручного управления орбитальную ориентацию корабля. Поддержание ее выполнялось автоматически. На участке сближения кораблей в период подготовки к каждому маневру управление обеспечивала реактивная система и цифровой автопилот "Аполлона".
Активную роль при стыковке играл космический корабль "Аполлон", а "Союз-19" обеспечивал поддержание требуемой ориентации. На советском корабле работали световые маяки, а при сближении с "Аполлоном" были включены боковые огни ориентации. Световые маяки позволили американцам увидеть советский корабль с расстояния в несколько сот километров.
17 июля в 15 часов мск "Аполлон" начал проводить серию заключительных маневров сближения с "Союзом-19". Через час расстояние между кораблями сократилось до 410 километров, экипажи установили между собой прямую радиосвязь. К восемнадцати часам корабли уже находились в 60 километрах. Через 50 минут "Аполлон" подошел к "Союзу-19" на 50 метров. Было получено согласие "Союза" на стыковку. Касание кораблей было зафиксировано в 19.09 мск, а через три минуты произошла полная их стыковка.
После проверки герметичности стыка американские астронавты перешли в стыковочный модуль и через три часа подготовки открыли его люк, а советские космонавты – люк "Союза". После этого они поприветствовали друг друга на двух языках, а Леонов со Стаффордом пожали друг другу руки в шлюзовом отсеке – знаменитое "рукопожатие в космосе". Затем Стаффорд и Слейтон перешли в "Союз". В ходе встречи произошел обмен флагами и сувенирами, было подписано совместное свидетельство Международной авиационной федерации (ФАИ) о первой международной стыковке в космосе, выполнены запланированные научно-технические эксперименты, состоялся товарищеский ужин.
На следующей день были проведены еще три взаимных визита. Сначала астронавт Бранд перешел в "Союз-19", а Леонов – в стыковочный отсек "Аполлона". Затем Стаффорд с Леоновым направились в "Союз", а Бранд с Кубасовым в "Аполлон". Во время этих визитов космонавты и астронавты знакомились с оборудованием кораблей союзников, общались, проводили научные эксперименты и, согласно программе, много времени уделяли телевизионным трансляциям на Землю. Они провели первую в мире международную пресс-конференцию в космосе, во время которой ответили по радио на вопросы корреспондентов, передаваемые с Земли из советского и американского пресс-центров. Кроме того, члены экипажей проводили испытания системы обеспечения жизнедеятельности, а также автоматической системы и отдельных узлов стыковочного агрегата, формирование монтажной орбиты с высотой 225 километров. День завершился последним, четвертым переходом. После него космонавты и астронавты возвратились в свои корабли и закрыли переходные люки.
19 июля в 15.03 мск корабли расстыковались и отошли на расстояние 200 метров. Этап полета в сцепленном состоянии длился 43 часа 54 минуты 11 секунд. В процессе расхождения был проведен эксперимент "Искусственное солнечное затмение". Затем члены экипажей осуществили повторное соединение кораблей, при котором активным был стыковочный узел "Союза-19". Стыковочное устройство сработало без замечаний. Второй раз в состыкованном состоянии корабли находились два часа 52 минуты 33 секунды. В 18.26 мск началось окончательное расхождение космических кораблей. После чего их полет проходил по самостоятельным программам.
Спускаемый аппарат "Союза-19" успешно совершил посадку 21 июля 1975 года вблизи города Аркалык в Казахстане, а 25 июля приводнился в Тихом океане командный модуль корабля "Аполлон". При посадке американского корабля произошла нештатная ситуация – из-за ошибки астронавтов двигатели реактивной системы управления продолжали работать и после открытия воздушного клапана, в результате пары ядовитых газов от них попали внутрь кабины. Стаффорд успел достать кислородные маски и надеть себе и потерявшим сознание товарищам, помогла и оперативность спасательных служб. Тем не менее, риск был огромен: по свидетельству врачей, астронавты получили около 75% смертельной дозы ядовитой смеси.
Космический полет по программе "Союз" – "Аполлон", над которой трудились в течение более трех лет советские и американские ученые, инженеры, рабочие, был успешно завершен. Он подтвердил правильность технических решений по обеспечению совместимости средств сближения и стыковки будущих пилотируемых космических кораблей и станций, а также обоснованность выбора принципов взаимодействия наземных служб СССР и США при управлении полетом из двух центров, расположенных на разных континентах. Сегодня стыковочными системами, разработанными для космических кораблей "Союз-19" и Аполлон", пользуются практически все участники космических полетов.
Программа "Союз" – "Аполлон" показала, что ведущие космические державы, отбросив свои политические и экономические противоречия, могут работать вместе. Предлагалось несколько вариантов продолжения совместных работ. Однако по разным причинам этим планам не дали хода.
Возобновились совместные пилотируемые полеты со стыковками только через двадцать лет, с программы "Мир" – "Шаттл". Ныне приобретенный опыт успешно реализуется при совместном управлении Международной космической станцией.
Космическое рукопожатие: миссия Союз – Аполлон - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
Космическое рукопожатие: миссия "Союз" – "Аполлон"
15 июля 2020, 10:59
 
СправкиСССРАлексей ЛеоновНАСАВалерий КубасовМстислав КелдышЗемляСША
 
 
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