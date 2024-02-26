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Российские ученые изучили неизведанные течения Атлантического океана - РИА Новости, 26.02.2024
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Наука
 
13:17 26.02.2024
https://ria.ru/20240226/techeniya-1929532187.html
Российские ученые изучили неизведанные течения Атлантического океана
Российские ученые изучили неизведанные течения Атлантического океана - РИА Новости, 26.02.2024
Российские ученые изучили неизведанные течения Атлантического океана
Российские ученые впервые изучили течения в глубоководном канале Видал в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:17
2024-02-26T13:17
наука
атлантический океан
калининград
мстислав келдыш
российская академия наук
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские ученые впервые изучили течения в глубоководном канале Видал в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. "Экспедиция Института океанологии им. П.П. Ширшова длительностью почти три месяца прошла на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" и завершилась в порту Калининград 25 февраля 2024 года. Ученые впервые выполнили гидрологические измерения в абиссальном канале Видал к северо-западу от разлома Вима", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в этом канале никаких гидрологических измерений не проводилось. По данным института, перепад глубин в исследуемом канале протяженностью около 800 километров и шириной до 3 километров составил от 5200 до 5800 метров. Океанологи провели в районах исследования измерения температуры, солености, скорости течения, анализы растворенного кислорода, щелочности. "Проведенные исследования позволили получить экспериментальные данные об океанской трехмерной циркуляции в данной части абиссальных глубин Атлантики, что необходимо для понимания процессов, происходящих в труднодоступных глубинах океана", - пояснили ученые. Также полученные результаты позволят оценить среднее состояние океана, его изменчивость на масштабах десятилетия и сделать прогноз изменения климата, подчеркнули в институте.
https://ria.ru/20240223/solntse-1929099189.html
https://ria.ru/20240219/nauka-1927770011.html
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атлантический океан, калининград, мстислав келдыш, российская академия наук
Наука, Атлантический океан, Калининград, Мстислав Келдыш, Российская академия наук
Российские ученые изучили неизведанные течения Атлантического океана

Российские ученые впервые изучили течения в канале Видал в Атлантическом океане

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСолнце над водами Атлантического океана
Солнце над водами Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Солнце над водами Атлантического океана. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские ученые впервые изучили течения в глубоководном канале Видал в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.
"Экспедиция Института океанологии им. П.П. Ширшова длительностью почти три месяца прошла на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" и завершилась в порту Калининград 25 февраля 2024 года. Ученые впервые выполнили гидрологические измерения в абиссальном канале Видал к северо-западу от разлома Вима", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ранее в этом канале никаких гидрологических измерений не проводилось. По данным института, перепад глубин в исследуемом канале протяженностью около 800 километров и шириной до 3 километров составил от 5200 до 5800 метров.
Океанологи провели в районах исследования измерения температуры, солености, скорости течения, анализы растворенного кислорода, щелочности.
"Проведенные исследования позволили получить экспериментальные данные об океанской трехмерной циркуляции в данной части абиссальных глубин Атлантики, что необходимо для понимания процессов, происходящих в труднодоступных глубинах океана", - пояснили ученые.
Также полученные результаты позволят оценить среднее состояние океана, его изменчивость на масштабах десятилетия и сделать прогноз изменения климата, подчеркнули в институте.
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НаукаАтлантический океанКалининградМстислав КелдышРоссийская академия наук
 
 
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