https://ria.ru/20240226/techeniya-1929532187.html

Российские ученые изучили неизведанные течения Атлантического океана

Российские ученые изучили неизведанные течения Атлантического океана - РИА Новости, 26.02.2024

Российские ученые изучили неизведанные течения Атлантического океана

Российские ученые впервые изучили течения в глубоководном канале Видал в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T13:17

2024-02-26T13:17

2024-02-26T13:17

наука

атлантический океан

калининград

мстислав келдыш

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929531062_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_092e0b743ebb22aedf83136bc0f01bc1.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские ученые впервые изучили течения в глубоководном канале Видал в Атлантическом океане, сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. "Экспедиция Института океанологии им. П.П. Ширшова длительностью почти три месяца прошла на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" и завершилась в порту Калининград 25 февраля 2024 года. Ученые впервые выполнили гидрологические измерения в абиссальном канале Видал к северо-западу от разлома Вима", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в этом канале никаких гидрологических измерений не проводилось. По данным института, перепад глубин в исследуемом канале протяженностью около 800 километров и шириной до 3 километров составил от 5200 до 5800 метров. Океанологи провели в районах исследования измерения температуры, солености, скорости течения, анализы растворенного кислорода, щелочности. "Проведенные исследования позволили получить экспериментальные данные об океанской трехмерной циркуляции в данной части абиссальных глубин Атлантики, что необходимо для понимания процессов, происходящих в труднодоступных глубинах океана", - пояснили ученые. Также полученные результаты позволят оценить среднее состояние океана, его изменчивость на масштабах десятилетия и сделать прогноз изменения климата, подчеркнули в институте.

https://ria.ru/20240223/solntse-1929099189.html

https://ria.ru/20240219/nauka-1927770011.html

атлантический океан

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

атлантический океан, калининград, мстислав келдыш, российская академия наук