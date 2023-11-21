https://ria.ru/20231121/falkon-1910711733.html

Специалисты с помощью "Фалькона" изучили опасный объект в Карском море

Специалисты с помощью "Фалькона" изучили опасный объект в Карском море - РИА Новости, 21.11.2023

Специалисты с помощью "Фалькона" изучили опасный объект в Карском море

Специалисты МЧС России в ходе завершившейся арктической экспедиции при помощи телеуправляемого подводного аппарата установили специальный оптический прибор для... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T05:13

2023-11-21T05:13

2023-11-21T10:08

россия

новая земля

карское море

мстислав келдыш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

курчатовский институт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910736027_0:0:2476:1393_1920x0_80_0_0_7b069a7b543f087cd9d2317e765c1d3a.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты МЧС России в ходе завершившейся арктической экспедиции при помощи телеуправляемого подводного аппарата установили специальный оптический прибор для анализа данных на опасный подводный объект, находящийся на глубине порядка 30 метров в акватории Карского моря на архипелаге Новая Земля, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Четвертого октября к берегам Новой Земли отправилось научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" с учеными Института океанологии РАН имени Ширшова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", а также сотрудниками Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и Центра по проведению спасательных работ особого риска "Лидер" МЧС России. "В экспедиции сотрудники ведомства применяли телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Фалькон". С его помощью спасатели установили на один из потенциально опасных подводных объектов спектрометр на глубине порядка 30 метров", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подводный робот позволяет проводить поисковые и осмотровые работы на акваториях, а также вести съемку в режиме реального времени. "Фалькон" оснащен манипулятором для проведения несложных работ под водой. Собеседник агентства отметил, что изучение потенциально опасного подводного объекта при помощи спектрометра проводилось в течение суток. Вместе с "Фальконом" также применялся аппарат "Ровбилдер-600" с аналогичными характеристиками. "Отобранные в ходе экспедиции материалы проходят исследования. Уже известно, что радиационная ситуация на затопленных объектах на текущий момент не представляет опасности", - резюмировал представитель ведомства. В разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомная подводная лодка К-27. Только в Новоземельской впадине, как ранее сообщалось, находятся около 1,2 тысячи опасных подводных радиоактивных объектов. Формирование реестра подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России, возложено на МЧС соответствующим постановлением правительства РФ. Как сообщало ведомство, в реестр включили более 24 тысяч единичных объектов. Они содержат твердые радиоактивные отходы и находятся в основном на глубинах до 500 метров.

https://ria.ru/20230307/almaz-1856381237.html

https://ria.ru/20231120/nauka-1909773904.html

россия

новая земля

карское море

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россия, новая земля, карское море, мстислав келдыш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, курчатовский институт