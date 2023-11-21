https://ria.ru/20231121/falkon-1910711733.html
Специалисты с помощью "Фалькона" изучили опасный объект в Карском море
Специалисты с помощью "Фалькона" изучили опасный объект в Карском море - РИА Новости, 21.11.2023
Специалисты с помощью "Фалькона" изучили опасный объект в Карском море
Специалисты МЧС России в ходе завершившейся арктической экспедиции при помощи телеуправляемого подводного аппарата установили специальный оптический прибор для... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T05:13
2023-11-21T05:13
2023-11-21T10:08
россия
новая земля
карское море
мстислав келдыш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910736027_0:0:2476:1393_1920x0_80_0_0_7b069a7b543f087cd9d2317e765c1d3a.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты МЧС России в ходе завершившейся арктической экспедиции при помощи телеуправляемого подводного аппарата установили специальный оптический прибор для анализа данных на опасный подводный объект, находящийся на глубине порядка 30 метров в акватории Карского моря на архипелаге Новая Земля, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Четвертого октября к берегам Новой Земли отправилось научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" с учеными Института океанологии РАН имени Ширшова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", а также сотрудниками Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и Центра по проведению спасательных работ особого риска "Лидер" МЧС России. "В экспедиции сотрудники ведомства применяли телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Фалькон". С его помощью спасатели установили на один из потенциально опасных подводных объектов спектрометр на глубине порядка 30 метров", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подводный робот позволяет проводить поисковые и осмотровые работы на акваториях, а также вести съемку в режиме реального времени. "Фалькон" оснащен манипулятором для проведения несложных работ под водой. Собеседник агентства отметил, что изучение потенциально опасного подводного объекта при помощи спектрометра проводилось в течение суток. Вместе с "Фальконом" также применялся аппарат "Ровбилдер-600" с аналогичными характеристиками. "Отобранные в ходе экспедиции материалы проходят исследования. Уже известно, что радиационная ситуация на затопленных объектах на текущий момент не представляет опасности", - резюмировал представитель ведомства. В разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомная подводная лодка К-27. Только в Новоземельской впадине, как ранее сообщалось, находятся около 1,2 тысячи опасных подводных радиоактивных объектов. Формирование реестра подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России, возложено на МЧС соответствующим постановлением правительства РФ. Как сообщало ведомство, в реестр включили более 24 тысяч единичных объектов. Они содержат твердые радиоактивные отходы и находятся в основном на глубинах до 500 метров.
https://ria.ru/20230307/almaz-1856381237.html
https://ria.ru/20231120/nauka-1909773904.html
россия
новая земля
карское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910736027_285:0:2142:1393_1920x0_80_0_0_9754a00cb2bbb70deb2d253c52a86251.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новая земля, карское море, мстислав келдыш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, курчатовский институт
Россия, Новая Земля, Карское море, Мстислав Келдыш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук, Курчатовский институт
Специалисты с помощью "Фалькона" изучили опасный объект в Карском море
МЧС с помощью аппарата "Фалькон" изучило опасный подводный объект в Карском море
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Специалисты МЧС России в ходе завершившейся арктической экспедиции при помощи телеуправляемого подводного аппарата установили специальный оптический прибор для анализа данных на опасный подводный объект, находящийся на глубине порядка 30 метров в акватории Карского моря на архипелаге Новая Земля, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Четвертого октября к берегам Новой Земли отправилось научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш
" с учеными Института океанологии РАН
имени Ширшова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт
", а также сотрудниками Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и Центра по проведению спасательных работ особого риска "Лидер" МЧС России.
Сибирские ученые нашли и исследовали самый древний алмаз на Земле
"В экспедиции сотрудники ведомства применяли телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Фалькон". С его помощью спасатели установили на один из потенциально опасных подводных объектов спектрометр на глубине порядка 30 метров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что подводный робот позволяет проводить поисковые и осмотровые работы на акваториях, а также вести съемку в режиме реального времени. "Фалькон" оснащен манипулятором для проведения несложных работ под водой.
Собеседник агентства отметил, что изучение потенциально опасного подводного объекта при помощи спектрометра проводилось в течение суток. Вместе с "Фальконом" также применялся аппарат "Ровбилдер-600" с аналогичными характеристиками.
"Отобранные в ходе экспедиции материалы проходят исследования. Уже известно, что радиационная ситуация на затопленных объектах на текущий момент не представляет опасности", - резюмировал представитель ведомства.
В разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола "Ленин", в том числе его ядерный реактор, а также атомная подводная лодка К-27. Только в Новоземельской впадине, как ранее сообщалось, находятся около 1,2 тысячи опасных подводных радиоактивных объектов.
Формирование реестра подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России, возложено на МЧС соответствующим постановлением правительства РФ. Как сообщало ведомство, в реестр включили более 24 тысяч единичных объектов. Они содержат твердые радиоактивные отходы и находятся в основном на глубинах до 500 метров.
Ученые поняли, как космическая погода влияет на малые спутники