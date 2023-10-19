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В "Русском союзе Латвии" высказались о сносе памятника Келдышу в Риге - РИА Новости, 19.10.2023
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01:38 19.10.2023 (обновлено: 02:17 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/pamyatnik-1903726970.html
В "Русском союзе Латвии" высказались о сносе памятника Келдышу в Риге
В "Русском союзе Латвии" высказались о сносе памятника Келдышу в Риге - РИА Новости, 19.10.2023
В "Русском союзе Латвии" высказались о сносе памятника Келдышу в Риге
Любая страна, кроме Латвии, гордилась бы таким уроженцем, как академик Мстислав Келдыш, а уничтожение Рижской думой советских памятников является вандализмом,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T01:38
2023-10-19T02:17
рига
латвия
россия
мстислав келдыш
рижская дума
русский союз латвии
в мире
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Любая страна, кроме Латвии, гордилась бы таким уроженцем, как академик Мстислав Келдыш, а уничтожение Рижской думой советских памятников является вандализмом, заявили в партии "Русский союз Латвии" (РСЛ). Рижская дума на заседании в среду сообщила, что поддержала решение о сносе памятника уроженцу города академику Мстиславу Келдышу до 8 ноября и переносе его на склад. "Есть такое выражение "ломать - не строить". И это выражение идеально подходит депутатам правящей коалиции в Риге. Сегодня Рижская дума решила снести памятник Мстиславу Келдышу в Риге. Памятник теоретику космических полетов, выдающемуся математику и механику, создавшему расчеты для стабилизации крыльев летательных аппаратов и разработавшему новые методы в прикладной математике и гидроаэродинамике. М. Келдыш связан с созданием первых спутников и полетами людей в космос... Любая страна гордилась бы таким уроженцем, но только не Латвия", - говорится в сообщении партии в телеграм-канале. В РСЛ напомнили, что Келдыш родился в Риге в 1911 году в семье профессора инженерии РПИ Всеволода Келдыша, который, в свою очередь, был сыном Михаила Келдыша, военного врача, также жившего в Риге. "У нас переписанная история, как в романе Оруэлла "1984". В Рижской думе уже три года работает "Коалиция перемен". Уже очевидно, что перемены эти не в лучшую сторону... Памятник Келдышу находится именно там, где и должен быть. Причина этих перемен - желание осуществить кампанию, целью которой является уничтожение всех памятников наследия советского периода. Еще одна причина - вандализм. Такими темпами скоро не будет ни одного старого памятника, а нынешней "Коалиции перемен" ни одного памятника не останется", - сказала на заседании думы депутат от РСЛ Инна Дьери, объяснив, почему партия проголосует против снова памятника. Запись ее выступления размещена в телеграм-канале партии. В мае Рижская дума сообщила, что памятник Пушкину в Риге демонтировали и перенесли на хранение на склад, впоследствии скульптура будет передана Союзу художников Латвии. Посольство России в прибалтийской республике назвало снос памятника вероломным шагом, осуществленным "тайком под покровом ночи" во избежание резонанса. В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги. Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20230727/pamyatniki-1886537274.html
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рига, латвия, россия, мстислав келдыш, рижская дума, русский союз латвии, в мире
Рига, Латвия, Россия, Мстислав Келдыш, Рижская дума, Русский союз Латвии, В мире
В "Русском союзе Латвии" высказались о сносе памятника Келдышу в Риге

РСЛ: любая страна, кроме Латвии, гордилась бы таким уроженцем, как Келдыш

© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкПрезидент АН СССР Мстислав Келдыш
Президент АН СССР Мстислав Келдыш - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Юрий Иванов
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Президент АН СССР Мстислав Келдыш. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Любая страна, кроме Латвии, гордилась бы таким уроженцем, как академик Мстислав Келдыш, а уничтожение Рижской думой советских памятников является вандализмом, заявили в партии "Русский союз Латвии" (РСЛ).
Рижская дума на заседании в среду сообщила, что поддержала решение о сносе памятника уроженцу города академику Мстиславу Келдышу до 8 ноября и переносе его на склад.
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"Есть такое выражение "ломать - не строить". И это выражение идеально подходит депутатам правящей коалиции в Риге. Сегодня Рижская дума решила снести памятник Мстиславу Келдышу в Риге. Памятник теоретику космических полетов, выдающемуся математику и механику, создавшему расчеты для стабилизации крыльев летательных аппаратов и разработавшему новые методы в прикладной математике и гидроаэродинамике. М. Келдыш связан с созданием первых спутников и полетами людей в космос... Любая страна гордилась бы таким уроженцем, но только не Латвия", - говорится в сообщении партии в телеграм-канале.
В РСЛ напомнили, что Келдыш родился в Риге в 1911 году в семье профессора инженерии РПИ Всеволода Келдыша, который, в свою очередь, был сыном Михаила Келдыша, военного врача, также жившего в Риге.
«
"У нас переписанная история, как в романе Оруэлла "1984". В Рижской думе уже три года работает "Коалиция перемен". Уже очевидно, что перемены эти не в лучшую сторону... Памятник Келдышу находится именно там, где и должен быть. Причина этих перемен - желание осуществить кампанию, целью которой является уничтожение всех памятников наследия советского периода. Еще одна причина - вандализм. Такими темпами скоро не будет ни одного старого памятника, а нынешней "Коалиции перемен" ни одного памятника не останется", - сказала на заседании думы депутат от РСЛ Инна Дьери, объяснив, почему партия проголосует против снова памятника. Запись ее выступления размещена в телеграм-канале партии.
В мае Рижская дума сообщила, что памятник Пушкину в Риге демонтировали и перенесли на хранение на склад, впоследствии скульптура будет передана Союзу художников Латвии. Посольство России в прибалтийской республике назвало снос памятника вероломным шагом, осуществленным "тайком под покровом ночи" во избежание резонанса.
В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
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РигаЛатвияРоссияМстислав КелдышРижская думаРусский союз ЛатвииВ мире
 
 
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