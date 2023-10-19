https://ria.ru/20231019/pamyatnik-1903725630.html

Рижская дума поддержала решение о сносе памятника академику Келдышу

Рижская дума поддержала решение о сносе памятника академику Келдышу - РИА Новости, 19.10.2023

Рижская дума поддержала решение о сносе памятника академику Келдышу

Рижская дума сообщила, что поддержала решение о сносе памятника уроженцу города академику Мстиславу Келдышу до 8 ноября и переносе его на склад. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T01:04

2023-10-19T01:04

2023-10-19T01:04

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рижская дума сообщила, что поддержала решение о сносе памятника уроженцу города академику Мстиславу Келдышу до 8 ноября и переносе его на склад. "Рижская дума поддержала решение Совета Рижской думы по памятникам демонтировать возведенный в советское время памятник Мстиславу Келдышу. Его перенесут на склад Рижского агентства памятников. Перемещение памятника будет осуществлено до 8 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы Рижской думы. В городском совете также напомнили, что улица Мстислава Келдыша в Риге была в конце 2022 года переименована в улицу латышских писателей братьев Каудзите. Мстислав Келдыш родился в Риге в 1911 году. Легендарный советский ученый в области прикладной математики и механики, академик АН СССР с 1946 года, президент АН СССР в 1961-1975 годах. Был теоретиком советской космической программы. В мае Рижская дума сообщила, что памятник Пушкину в Риге демонтировали и перенесли на хранение на склад, впоследствии скульптура будет передана Союзу художников Латвии. Посольство России в прибалтийской республике назвало снос памятника вероломным шагом, осуществленным "тайком под покровом ночи" во избежание резонанса. В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги. Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.

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рига, ссср, латвия, в мире, мстислав келдыш, рижская дума