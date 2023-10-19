Рижская дума поддержала решение о сносе памятника академику Келдышу
Рижская дума поддержала решение о сносе до 8 ноября памятника академику Келдышу
© iStock.com / WirestockВид на Памятник Свободы в Риге, Латвия
© iStock.com / Wirestock
Вид на Памятник Свободы в Риге, Латвия. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Рижская дума сообщила, что поддержала решение о сносе памятника уроженцу города академику Мстиславу Келдышу до 8 ноября и переносе его на склад.
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"Рижская дума поддержала решение Совета Рижской думы по памятникам демонтировать возведенный в советское время памятник Мстиславу Келдышу. Его перенесут на склад Рижского агентства памятников. Перемещение памятника будет осуществлено до 8 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы Рижской думы.
В городском совете также напомнили, что улица Мстислава Келдыша в Риге была в конце 2022 года переименована в улицу латышских писателей братьев Каудзите.
Мстислав Келдыш родился в Риге в 1911 году. Легендарный советский ученый в области прикладной математики и механики, академик АН СССР с 1946 года, президент АН СССР в 1961-1975 годах. Был теоретиком советской космической программы.
В мае Рижская дума сообщила, что памятник Пушкину в Риге демонтировали и перенесли на хранение на склад, впоследствии скульптура будет передана Союзу художников Латвии. Посольство России в прибалтийской республике назвало снос памятника вероломным шагом, осуществленным "тайком под покровом ночи" во избежание резонанса.
В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги.