https://ria.ru/20240916/sudno-1972877568.html
В Карском море застряло судно с учеными
В Карском море застряло судно с учеными - РИА Новости, 16.09.2024
В Карском море застряло судно с учеными
Судно "Академик Николай Страхов" с членами научной экспедиции института океанологии РАН застряло в Карском море из-за остановки главного двигателя, 16 сентября... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T03:12
2024-09-16T03:12
2024-09-16T04:54
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архангельск
мстислав келдыш
российская академия наук
происшествия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Судно "Академик Николай Страхов" с членами научной экспедиции института океанологии РАН застряло в Карском море из-за остановки главного двигателя, 16 сентября запланирован подход научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" для эвакуации ученых и части экипажа, сообщили в Telegram-канале института океанологии РАН. "В четверг, пятого сентября, остановился главный двигатель судна "Академик Николай Страхов". Аварийно-дизельные генераторы были запущены сразу после остановки главного двигателя, и через небольшой промежуток времени механики перевели энергообеспечение судна в нормальный режим, запустив вспомогательный дизель-генератор. Но поломка оказалась слишком серьезной. На судне отсутствуют необходимые комплектующие, и квалификация экипажа не позволит выполнить ремонт своими силами. В итоге на 16 сентября запланирован подход НИС "Академик Мстислав Келдыш" к аварийному судну для снятия членов научной экспедиции и части экипажа, так как по правилам буксировки на борту остается только аварийная партия (минимальное количество экипажа)", — говорится в сообщении. Отмечается, что с буксиром необходимого класса уже заключен договор о перенаправлении судна в Архангельск. Планируемая дата подхода буксира — 17 сентября. Судно стоит на якоре не посередине Карского моря, а в относительно безопасном месте недалеко от берега в районе Обской губы. Службы отдела флота ИО РАН постоянно отслеживают прогноз погоды в районе стоянки "Академика Николая Страхова" для принятия экстренных мер в случае угрозы его безопасности. Как уточняется в сообщении, с начала аварии доклады отсылаются в Морспасслужбу каждые четыре часа. Ситуация не признана критической, принятие экстренных мер не требуется, жизни и здоровью людей на борту ничего не угрожает.Перед выходом в рейс судно, согласно действующим правилам, было освидетельствовано, получило разрешение на выход в экспедицию и вышло в море со всеми необходимыми документами.
https://ria.ru/20240915/rossiya-1972798223.html
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карское море, архангельск, мстислав келдыш, российская академия наук, происшествия, россия
Карское море, Архангельск, Мстислав Келдыш, Российская академия наук, Происшествия, Россия
В Карском море застряло судно с учеными
В Карском море проведут операцию по спасению судна "Академик Николай Страхов"
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Судно "Академик Николай Страхов" с членами научной экспедиции института океанологии РАН застряло в Карском море из-за остановки главного двигателя, 16 сентября запланирован подход научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" для эвакуации ученых и части экипажа, сообщили в Telegram-канале института океанологии РАН.
"В четверг, пятого сентября, остановился главный двигатель судна "Академик Николай Страхов". Аварийно-дизельные генераторы были запущены сразу после остановки главного двигателя, и через небольшой промежуток времени механики перевели энергообеспечение судна в нормальный режим, запустив вспомогательный дизель-генератор. Но поломка оказалась слишком серьезной. На судне отсутствуют необходимые комплектующие, и квалификация экипажа не позволит выполнить ремонт своими силами. В итоге на 16 сентября запланирован подход НИС "Академик Мстислав Келдыш" к аварийному судну для снятия членов научной экспедиции и части экипажа, так как по правилам буксировки на борту остается только аварийная партия (минимальное количество экипажа)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с буксиром необходимого класса уже заключен договор о перенаправлении судна в Архангельск
. Планируемая дата подхода буксира — 17 сентября.
Судно стоит на якоре не посередине Карского моря, а в относительно безопасном месте недалеко от берега в районе Обской губы. Службы отдела флота ИО РАН постоянно отслеживают прогноз погоды в районе стоянки "Академика Николая Страхова" для принятия экстренных мер в случае угрозы его безопасности.
Как уточняется в сообщении, с начала аварии доклады отсылаются в Морспасслужбу каждые четыре часа. Ситуация не признана критической, принятие экстренных мер не требуется, жизни и здоровью людей на борту ничего не угрожает.
Перед выходом в рейс судно, согласно действующим правилам, было освидетельствовано, получило разрешение на выход в экспедицию и вышло в море со всеми необходимыми документами.