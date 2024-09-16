https://ria.ru/20240916/sudno-1972877568.html

В Карском море застряло судно с учеными

В Карском море застряло судно с учеными - РИА Новости, 16.09.2024

В Карском море застряло судно с учеными

Судно "Академик Николай Страхов" с членами научной экспедиции института океанологии РАН застряло в Карском море из-за остановки главного двигателя, 16 сентября... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T03:12

2024-09-16T03:12

2024-09-16T04:54

карское море

архангельск

мстислав келдыш

российская академия наук

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136295/93/1362959392_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_7bb2a6f4441d114e9d5a793b8027f6b7.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Судно "Академик Николай Страхов" с членами научной экспедиции института океанологии РАН застряло в Карском море из-за остановки главного двигателя, 16 сентября запланирован подход научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш" для эвакуации ученых и части экипажа, сообщили в Telegram-канале института океанологии РАН. "В четверг, пятого сентября, остановился главный двигатель судна "Академик Николай Страхов". Аварийно-дизельные генераторы были запущены сразу после остановки главного двигателя, и через небольшой промежуток времени механики перевели энергообеспечение судна в нормальный режим, запустив вспомогательный дизель-генератор. Но поломка оказалась слишком серьезной. На судне отсутствуют необходимые комплектующие, и квалификация экипажа не позволит выполнить ремонт своими силами. В итоге на 16 сентября запланирован подход НИС "Академик Мстислав Келдыш" к аварийному судну для снятия членов научной экспедиции и части экипажа, так как по правилам буксировки на борту остается только аварийная партия (минимальное количество экипажа)", — говорится в сообщении. Отмечается, что с буксиром необходимого класса уже заключен договор о перенаправлении судна в Архангельск. Планируемая дата подхода буксира — 17 сентября. Судно стоит на якоре не посередине Карского моря, а в относительно безопасном месте недалеко от берега в районе Обской губы. Службы отдела флота ИО РАН постоянно отслеживают прогноз погоды в районе стоянки "Академика Николая Страхова" для принятия экстренных мер в случае угрозы его безопасности. Как уточняется в сообщении, с начала аварии доклады отсылаются в Морспасслужбу каждые четыре часа. Ситуация не признана критической, принятие экстренных мер не требуется, жизни и здоровью людей на борту ничего не угрожает.Перед выходом в рейс судно, согласно действующим правилам, было освидетельствовано, получило разрешение на выход в экспедицию и вышло в море со всеми необходимыми документами.

https://ria.ru/20240915/rossiya-1972798223.html

https://ria.ru/20240912/tanker-1972215746.html

карское море

архангельск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

карское море, архангельск, мстислав келдыш, российская академия наук, происшествия, россия