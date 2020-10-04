https://ria.ru/20201004/kosmos-1578090912.html

День начала космической эры человечества

4 октября отмечается День начала космической эры человечества, провозглашенный Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. В этот день, 4... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T01:01

2020-10-04T01:01

2020-10-04T01:01

день начала космической эры человечества

справки

в мире

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4 октября отмечается <a href="https://ria.ru/event_Den_nachala_kosmicheskojj_ehry_chelovechestva" target="_blank">День начала космической эры человечества</a>, провозглашенный Международной федерацией астронавтики в сентябре 1967 года. В этот день, 4 октября 1957 года в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Над его созданием во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым <a href="https://www.roscosmos.ru/19873/" target="_blank">работали ученые</a> Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Николай Лидоренко, Владимир Лапко, Борис Чекунов и многие другие. Занимаясь созданием баллистических ракет дальнего действия и особенно межконтинентальной ракеты Р-7, Сергей Королев постоянно <a href="http://www.lidorenko.ru/ns1.htm" target="_blank">возвращался к идее</a> практического освоения космоса. 27 мая 1954 года он обратился к министру оборонной промышленности СССР Дмитрию Устинову с предложением о разработке искусственного спутника Земли (ИСЗ). В июне 1955 года была подготовлена докладная записка по организации работ над космическими объектами, а в августе того же года – данные о параметрах космического аппарата для полета к Луне.Постановление о работах по ИСЗ было принято 30 января 1956 года. Первоначально предполагалось, что он будет более сложным и тяжелым. Однако работы затягивались, и было <a href="http://www.phys.msu.ru/rus/about/sovphys/ISSUES-2007/6%2859%29-2007/59-3/" target="_blank">решено разработать максимально простой аппарат</a>, чтобы не уступить первенство занимавшимися аналогичным проектом США. В январе 1957 года Королев <a href="http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/chrono/index.shtml?1957.html" target="_blank">направил</a> докладную записку в Совет Министров СССР. В ней он сообщил, что в апреле-июне 1957 года могут быть подготовлены две ракеты в спутниковом варианте "и запущены сразу же после первых удачных пусков межконтинентальной ракеты". Первая советская межконтинентальная баллистическая ракета успешно стартовала 21 августа 1957 года.Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем Р-7 с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур.Запущенный космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков.Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 километров и перигее 288 километров. На 315 секунде после старта искусственный спутник Земли отделился от второй ступени ракеты-носителя, и сразу его позывные услышал весь мир.Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики <a href="http://www.roscosmos.ru/17493/" target="_blank">работали</a> в течение двух недель после старта. Запуск искусственного спутника Земли имел огромное <a href="http://moscow.org/calendar/calendar_828.htm" target="_blank">значение для познания свойств</a> космического пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы. Анализ полученных сигналов со спутника дал ученым возможность изучить верхние слои ионосферы, что до этого не представлялось возможным. Кроме того, были получены полезные для дальнейших запусков сведения об условиях работы аппаратуры, проведена проверка всех расчетов, а также определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника.Запуск первого искусственного спутника Земли получил огромный мировой резонанс. Его полет увидел весь мир. Практически вся мировая пресса говорила об этом событии. В ознаменование достижений советского народа в освоении космического пространства 4 октября 1964 года в Москве на проспекте Мира был открыт монумент "Покорителям космоса". Он представляет собой 107-метровый обелиск, изображающий шлейф, который оставляет за собой ракета, находящаяся на его вершине. Подножие монумента окружено горельефными фигурами людей – ученых, инженеров, рабочих, создающих космическую технику. Позже перед монументом была <a href="http://www.kosmo-museum.ru/press_office" target="_blank">открыта Аллея Героев космоса</a>. У основания обелиска установлен памятник великому русскому ученому, основоположнику космонавтики Константину Циолковскому. США <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/explorer/explorer-overview.html" target="_blank">смогли повторить</a> успех СССР лишь 1 февраля 1958 года (по Гринвичу или 31 января по времени восточного побережья США), запустив спутник "Эксплорер-1" (Explorer-I). Вслед за Советским Союзом и США на космические трассы самостоятельно <a href="http://astronaut.ru/bookcase/books/denisov/text/03.htm" target="_blank">вышли и другие страны</a>: в 1962 году – Великобритания, в 1965 году – Франция, в 1970 году – Япония и Китай. Сейчас <a href="http://news-mining.ru/news/den_nachala_kosmicheskoy_ery_chelovechestva/" target="_blank">космическая отрасль</a> является наиболее быстро развивающейся. Человеком запущены тысячи малых и больших космических аппаратов разнообразного назначения. Многие блага цивилизации связаны именно с космосом: космические аппараты используются для организации систем связи, навигации, телевидения, изучения погодных условий и природных ресурсов Земли, освоения и изучения дальнего космоса, а космические технологии XXI века проникли в повседневную жизнь, сделав ее еще комфортнее. За прошедшие годы российское государство <a href="https://www.roscosmos.ru/22347/" target="_blank">сделало</a> немало для укрепления потенциала отечественной космической отрасли и для обеспечения безопасности в космосе. Реализуется Федеральная космическая программа на период до 2025 года, <a href="https://www.roscosmos.ru/22347/" target="_blank">цель</a> которой "обеспечение государственной политики в области космической деятельности на основе формирования и поддержания необходимого состава орбитальной группировки космических аппаратов, обеспечивающих предоставление услуг в интересах социально-экономической сферы, науки и международного сотрудничества, в том числе в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также реализации пилотируемой программы, создания средств выведения и технических средств, создание научно-технического задела для перспективных космических комплексов и систем". Отмечая большое значение изучения космического пространства, 6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 54/68) провозгласила период с 4 по 10 октября <a href="http://www.un.org/ru/events/spaceweek/" target="_blank">Всемирной неделей космоса</a>. Цель недели – отметить вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека.Неделя приурочена к памятной дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и вступлению в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием в мире, посвященным вопросам изучения космического пространства. Ежегодно Ассоциацией Совета директоров в тесном сотрудничестве с Управлением ООН по вопросам космического пространства выбирается тема Всемирной недели космоса.Центральная тема недели космоса в 2020 году – "<a href="http://www.worldspaceweek.org/" target="_blank">Спутники улучшают жизнь</a>" ("Satellites Improve Life"). Мероприятия в рамках Всемирной недели космоса продемонстрирует важность спутников в повседневной жизни и их влияние на развитие в области связи, мониторинга окружающей среды, транспорта, прогнозирования погоды, телемедицины, науки и во многих других сферах.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день начала космической эры человечества, справки, в мире