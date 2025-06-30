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В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю - РИА Новости, 30.06.2025
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12:03 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/riga-2026252184.html
В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю
В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю - РИА Новости, 30.06.2025
В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю
Власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю, установленную на доме, где он жил, сообщил портал Press.lv. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:03:00+03:00
2025-06-30T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю, установленную на доме, где он жил, сообщил портал Press.lv. "С дома на улице Тербатас в Риге, где жил писатель Валентин Пикуль, сняли мемориальную доску. Доска, установленная в 2014 году, была снята на этой неделе по распоряжению бывшего вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса", - говорится в сообщении. Ратниекс также заявил, что "рано или поздно из городской среды Риги исчезнут все реликвии", связанные с Советским Союзом и Россией. Издание отмечает, что планируется демонтировать мемориальную доску Пикулю и со здания "Дома писателей" в Риге. Писатель прожил в Риге с 1962 года до смерти в 1990 году, похоронен на рижском Лесном кладбище. В этот период создал более 20 произведений, в том числе самые известные исторические романы "Слово и дело", "Фаворит" и "Пером и шпагой". Ранее в честь Пикуля были названы аллея и тропа в микрорайоне Риги, где он проживал. В декабре 2022 года Рижская дума переименовала их в честь художницы Бируты Баумане. Ранее по инициативе Рижской думы и лично Ратниекса в Риге были переименованы улицы Москвы, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева, а также снесен памятник уроженцу города академику Мстиславу Келдышу. В мае 2023 года Рижская дума сообщила, что памятник Пушкину в Риге демонтировали и перенесли на хранение на склад. Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20250225/poltava-2001550651.html
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в мире, рига, россия, москва, валентин пикуль, мстислав келдыш, рижская дума
В мире, Рига, Россия, Москва, Валентин Пикуль, Мстислав Келдыш, Рижская дума
В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю

В Риге сняли мемориальную доску советскому писателю Пикулю

© РИА Новости / Оксана Джадан | Перейти в медиабанкМемориальная доска в честь писателя Валентина Пикуля на стене дома в Риге, где он жил и работал с 1962 по 1978 годы
Мемориальная доска в честь писателя Валентина Пикуля на стене дома в Риге, где он жил и работал с 1962 по 1978 годы - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Мемориальная доска в честь писателя Валентина Пикуля на стене дома в Риге, где он жил и работал с 1962 по 1978 годы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю, установленную на доме, где он жил, сообщил портал Press.lv.
"С дома на улице Тербатас в Риге, где жил писатель Валентин Пикуль, сняли мемориальную доску. Доска, установленная в 2014 году, была снята на этой неделе по распоряжению бывшего вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса", - говорится в сообщении.
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Ратниекс также заявил, что "рано или поздно из городской среды Риги исчезнут все реликвии", связанные с Советским Союзом и Россией.
Издание отмечает, что планируется демонтировать мемориальную доску Пикулю и со здания "Дома писателей" в Риге.
Писатель прожил в Риге с 1962 года до смерти в 1990 году, похоронен на рижском Лесном кладбище. В этот период создал более 20 произведений, в том числе самые известные исторические романы "Слово и дело", "Фаворит" и "Пером и шпагой". Ранее в честь Пикуля были названы аллея и тропа в микрорайоне Риги, где он проживал. В декабре 2022 года Рижская дума переименовала их в честь художницы Бируты Баумане.
Ранее по инициативе Рижской думы и лично Ратниекса в Риге были переименованы улицы Москвы, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева, а также снесен памятник уроженцу города академику Мстиславу Келдышу. В мае 2023 года Рижская дума сообщила, что памятник Пушкину в Риге демонтировали и перенесли на хранение на склад.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
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