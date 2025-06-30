В Риге демонтировали мемориальную доску советскому писателю
В Риге сняли мемориальную доску советскому писателю Пикулю
© РИА Новости / Оксана Джадан | Перейти в медиабанкМемориальная доска в честь писателя Валентина Пикуля на стене дома в Риге, где он жил и работал с 1962 по 1978 годы
Мемориальная доска в честь писателя Валентина Пикуля на стене дома в Риге, где он жил и работал с 1962 по 1978 годы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю, установленную на доме, где он жил, сообщил портал Press.lv.
"С дома на улице Тербатас в Риге, где жил писатель Валентин Пикуль, сняли мемориальную доску. Доска, установленная в 2014 году, была снята на этой неделе по распоряжению бывшего вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса", - говорится в сообщении.
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Ратниекс также заявил, что "рано или поздно из городской среды Риги исчезнут все реликвии", связанные с Советским Союзом и Россией.
Издание отмечает, что планируется демонтировать мемориальную доску Пикулю и со здания "Дома писателей" в Риге.
Писатель прожил в Риге с 1962 года до смерти в 1990 году, похоронен на рижском Лесном кладбище. В этот период создал более 20 произведений, в том числе самые известные исторические романы "Слово и дело", "Фаворит" и "Пером и шпагой". Ранее в честь Пикуля были названы аллея и тропа в микрорайоне Риги, где он проживал. В декабре 2022 года Рижская дума переименовала их в честь художницы Бируты Баумане.
Ранее по инициативе Рижской думы и лично Ратниекса в Риге были переименованы улицы Москвы, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева, а также снесен памятник уроженцу города академику Мстиславу Келдышу. В мае 2023 года Рижская дума сообщила, что памятник Пушкину в Риге демонтировали и перенесли на хранение на склад.