Ковальчук рассказал, когда началось создание "Буревестника" и "Посейдона"

"Сегодня мы имеем "Буревестник" и "Посейдон" только потому, что тогда, практически 80 лет назад, мы вели эти работы", — сказал он, выступая на заседании совета.

Спустя несколько дней глава государства сообщил и об успешных испытаниях подводного аппарата "Посейдон". По его словам, такие беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.