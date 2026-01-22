Рейтинг@Mail.ru
Ковальчук рассказал, когда началось создание "Буревестника" и "Посейдона" - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
13:26 22.01.2026 (обновлено: 14:23 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/vooruzheniya-2069559347.html
Ковальчук рассказал, когда началось создание "Буревестника" и "Посейдона"
Ковальчук рассказал, когда началось создание "Буревестника" и "Посейдона" - РИА Новости, 22.01.2026
Ковальчук рассказал, когда началось создание "Буревестника" и "Посейдона"
Создание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник" и подводного беспилотного аппарата "Посейдон" стало результатом фундаментальных... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:26:00+03:00
2026-01-22T14:23:00+03:00
новое оружие россии
ссср
россия
санкт-петербург
михаил ковальчук
игорь курчатов
курчатовский институт
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907242_0:7:2071:1173_1920x0_80_0_0_c513be827597ce6394c22284e9e9e74b.jpg
https://ria.ru/20260113/burevestnik-2067661645.html
https://ria.ru/20251031/burevestnik-2052121941.html
https://ria.ru/20251218/voyna-2062782585.html
ссср
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907242_507:0:2071:1173_1920x0_80_0_0_5e850731df308b62aabc947a040d8041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, россия, санкт-петербург, михаил ковальчук, игорь курчатов, курчатовский институт, безопасность
Новое оружие России, СССР, Россия, Санкт-Петербург, Михаил Ковальчук, Игорь Курчатов, Курчатовский институт, Безопасность
Ковальчук рассказал, когда началось создание "Буревестника" и "Посейдона"

Ковальчук: создание "Буревестника" и "Посейдона" началось в конце 1940-х годов

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Создание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник" и подводного беспилотного аппарата "Посейдон" стало результатом фундаментальных исследований отечественных ученых, начатых в конце 1940-х, рассказал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", председатель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Ковальчук.
«

"Сегодня мы имеем "Буревестник" и "Посейдон" только потому, что тогда, практически 80 лет назад, мы вели эти работы", — сказал он, выступая на заседании совета.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Ракета "Буревестник" будет малозаметной из-за ИИ, заявил ученый
13 января, 18:30
Ковальчук привел фотокопию первой страницы отчета "о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем". По его словам, в 1955 году этот отчет утвердили научный руководитель советского атомного проекта академик Игорь Курчатов, его соратник, выдающийся ученый-атомщик академик Анатолий Александров и главный теоретик космической программы СССР академик Мстислав Келдыш.
Эти исследования и разработки шли с конца 1940-х годов в Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР (ныне Курчатовский институт), добавил Ковальчук.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Буревестник" и "Посейдон" обнуляют "Золотой купол" США, считает эксперт
31 октября 2025, 16:04
В конце октября президент Владимир Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов, пуск состоялся 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров. Путин отметил, что это уникальное вооружение, которого нет ни у кого в мире.
Спустя несколько дней глава государства сообщил и об успешных испытаниях подводного аппарата "Посейдон". По его словам, такие беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Как подчеркивал Путин, "Буревестник" и "Посейдон" обеспечат стратегический паритет и безопасность России на десятилетия вперед.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа доигралась: Россия готова к войне с НАТО
18 декабря 2025, 08:00
 
Новое оружие РоссииСССРРоссияСанкт-ПетербургМихаил КовальчукИгорь КурчатовКурчатовский институтБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала