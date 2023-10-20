https://ria.ru/20231020/pamyatnik-1904130183.html

Фальков прокомментировал сообщение о сносе памятника Келдышу в Риге

Фальков прокомментировал сообщение о сносе памятника Келдышу в Риге - РИА Новости, 20.10.2023

Фальков прокомментировал сообщение о сносе памятника Келдышу в Риге

Принципиально важно сохранять память о выдающихся деятелях науки и техники, а решение Рижской думы снести памятник уроженцу Риги Мстиславу Келдышу вызывает... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:52

2023-10-20T13:52

2023-10-20T13:53

рига

ссср

россия

валерий фальков

мстислав келдыш

юрий гагарин (космонавт)

рижская дума

цаги имени н. е. жуковского

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Принципиально важно сохранять память о выдающихся деятелях науки и техники, а решение Рижской думы снести памятник уроженцу Риги Мстиславу Келдышу вызывает разочарование, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Ранее Рижская дума поддержала решение о сносе памятника выдающемуся советскому ученому, создателю математических основ советского ракетно-ядерного щита, бывшему президенту Академии наук СССР Келдышу, напомнили в Минобрнауки. "Считаю принципиально важным сохранять память о выдающихся деятелях науки и техники, вклад которых принадлежит всему человечеству. В этой связи, конечно, глубокое разочарование у меня вызвала новость о решении властей одной из стран снести памятник выдающемуся математику, организатору космической программы Мстиславу Всеволодовичу Келдышу, установленный в Риге — городе, где он родился", - сказал Фальков, его слова приводятся в Telegram-канале министерства. Выдающийся специалист в области прикладной математики, механики и космической техники, академик Мстислав Келдыш (1911-1978) внес неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности страны и решение крупных научных задач по освоению космоса. За свои труды Келдыш был трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда. В годы Великой Отечественной войны он работал на авиационных заводах и как начальник отдела динамической прочности Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) возглавлял работы, результаты которых помогли решить проблему вибраций в самолетостроении и предотвращать разрушение самолетов на определенных скоростях. После войны возглавил Реактивный научно-исследовательский институт (НИИ-1, ныне Исследовательский центр имени Келдыша), занимавшийся прикладными задачами для ракетной техники. Келдыш принимал непосредственное участие в реализации советского атомного проекта. Он возглавлял отдел по атомной проблеме, созданный в Математическом институте имени Стеклова Академии наук СССР (МИАН). Этот отдел стал вычислительным "ядром" советской термоядерной программы. Келдыш сыграл решающую роль в создании ракеты-носителя для выведения на орбиту спутников по научным программам (аппараты серии "Космос", руководил лунной программой, включавшей полеты автоматических станций семейства "Луна", участвовал в программе исследования Венеры автоматическими станциями семейства "Венера". Имя Келдыша неразрывно связано и с полетом в космос Юрия Гагарина в 1961 году. Келдыш находил эффективные решения самых сложных задач в космонавтике, разработав, в частности, схему разгона космических аппаратов с выходом на промежуточную орбиту искусственного спутника или использования гравитационного поля планеты для целенаправленного изменения траектории движения. Эти расчеты стали универсальными при проектировании космических аппаратов. Именно они сделали академика Келдыша главным теоретиком космонавтики.

https://ria.ru/20210210/keldysh-1596522564.html

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рига, ссср, россия, валерий фальков, мстислав келдыш, юрий гагарин (космонавт), рижская дума, цаги имени н. е. жуковского