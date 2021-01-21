https://ria.ru/20210121/napadeniya-1594011868.html

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России

Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России

стало известно о задержании в Подмосковье двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в Люберцах. Молодых людей вычислили по интернет-переписке. Другие... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:47

2021-01-21T14:47

2021-01-21T14:47

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

справки

происшествия

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202121 января стало известно о задержании в Подмосковье двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в Люберцах. Молодых людей вычислили по интернет-переписке. Другие детали пока не известны.20209 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 18-летнего жителя Тулы, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение. У него изъяли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях". Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Суд арестовал молодого человека до 8 февраля 2021 года. Материалы дела переданы для дальнейшего расследования в региональное следственное управление СК РФ. 4 сентября в Минусинском районе Красноярского края по подозрению в теракте задержали 15-летнего жителя. В Следственном комитете сообщили, что подросток готовил взрыв в школе. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. В частности, подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств. 9 декабря стало известно, что по решению Железнодорожного суда Красноярска подросток отправлен на лечение в психиатрический стационар. Об этом ходатайствовал следователь. 4 сентября стало известно, что ФСБ предотвратила массовые убийства в учебных заведениях в нескольких регионах. Спецслужбами были задержаны 13 человек, которые помимо нападений в учебных заведениях готовили преступления в зданиях силовых структур и в людных местах. Одна из запланированных атак должна была состояться 1 сентября на школьной линейке. 11 из 13 задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей. Их преступные планы подтвердились личными дневниками и информацией в гаджетах. Изъяты инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие. О мотивах задержанных ФСБ не сообщает, их возраст не называется. 15 июня ФСБ сообщила о задержании в Волгограде 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу. При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. У него также изъяли средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения. По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и городских пустырях. По мнению следствия, целью было учебное заведение. По информации Следственного комитета России, задержанный подросток планировал убить сотрудника школы и одного из учеников, с которым он враждовал, а также "иных лиц". Против подростка было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Ему также грозит статья о подготовке убийства двух и более человек. СК считает, что у задержанного могли быть сообщники. По решению суда подросток был арестован. 22 апреля ФСБ сообщила о задержании жителя Тюменской области, 2001 года рождения, за подготовку массового убийства в учебном заведении региона. По информации ведомства, у задержанного было изъято гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи, а также интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Намерение совершить преступление подтвердил сам 19-летний задержанный, а также свидетели. По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, молодой человек был признан невменяемым. Суд постановил применить к нему принудительное лечение в психиатрической больнице. 16 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. Задержанный 2006 года рождения. Подросток подтвердил, что изъятое при обыске принадлежит ему. Он также заявил, что оружие было нужно "для расстрела в школе", который планировался на 19-20 апреля. По версии следствия, в интернете он нашел инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу. В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него было выявлено психическое заболевание. 23 марта ФСБ сообщила, что двое молодых людей, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение, задержаны на Сахалине. В ходе обысков у них изъяли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи. Позднее стало известно, что одного из задержанных юношей отчислили в 2019 году из Сахалинского горного техникума, второй – был студентом техникума. Дело сахалинских студентов было передано в центральный аппарат СК России. 26 февраля стало известно, что в Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести. По данным ФСБ, оба несовершеннолетних – граждане России 2005 года рождения, состоявшие в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья. Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело о подготовке убийства нескольких человек группой лиц по предварительному сговору. Один из подростков на видео заявил оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. В дальнейшем подростки заявили, что обрез нашли случайно и никаких нападений не планировали. Обоих 26 февраля заключили под стражу до 25 апреля, но областной суд 12 марта в порядке апелляции освободил их, отправив 15-летнего подростка под домашний арест, а его 14-летнему другу запретив определенные действия, в том числе выходить из дома ночью и пользоваться телефоном и интернетом. 28 октября саратовский областной суд не стал продлевать домашний арест школьнику, участвовавшему, по версии УФСБ, в подготовке массового убийства в школе. Продлевать меру пресечения второго подростка - запрет определенных действий, суд также не стал. 18 февраля Центр общественных связей ФСБ сообщил о пресечении подготовки двух терактов в образовательных учреждениях Керчи. Силовики задержали двух подозреваемых: подростков 2004 и 2003 года рождения. По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. По данным следователей, в целях совершения преступлений подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего нашли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы "смерти", в которых склоняли пользователей к аналогичным преступлениям. Подростки находятся под арестом. В конце января стало известно, что в закрытом городе Снежинске Челябинской области силовики предотвратили покушение на школу, которое готовили два одноклассника. По данным СМИ, два девятиклассника готовили взрыв в школьной столовой. После взрыва подростки предполагали обстреливать выбегающих из столовой учащихся из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью. По данным правоохранительных органов, школьники готовились к покушению на школу с начала учебного года. Планы подростков вскрылись случайно в результате профилактических мероприятий, которые проводили в школах.27 января полицией Костромы были обнаружены трое подростков, которые планировали устроить стрельбу в школе. В ходе оперативных мероприятий полицейские получили информацию о 15-летнем подростке, увлекающемся экстремистскими идеями и интересующемся темой насилия в учебных заведениях. Он собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми обсуждал проведение акции "скулшутинга" в родной школе. После установления личностей всех участников группы, у них были изъяты компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписки с обсуждениями планировавшейся акции. Семьи подростков были взяты сотрудниками на особый контроль. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), справки, происшествия