https://ria.ru/20210310/terakt-1600591204.html

СК назвал причину подготовки теракта школьником в Пензенской области

СК назвал причину подготовки теракта школьником в Пензенской области

Теракт в Пензенской области хотел устроить 16-летний школьник, которым двигало чувство неприязни к одноклассникам и педагогам, сообщил СК РФ. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:46

2021-03-10T12:46

2021-03-10T13:27

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Теракт в Пензенской области хотел устроить 16-летний школьник, которым двигало чувство неприязни к одноклассникам и педагогам, сообщил СК РФ.По информации ФСБ, в образовательном учреждении в Пензенской области предотвращен теракт, подозреваемый задержан. Как рассказал ранее источник РИА Новости в силовых структурах, следователи возбудили дело по статье УК РФ "Приготовление к террористическому акту" в отношении 16-летнего пензенского школьника, написавшего в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. Суд поместил подростка под домашний арест, вину он не признает.Отмечается, что при нападении он планировал использовать гладкоствольное охотничье ружье. В ходе осмотров жилища подростка и его родственников изъято ружье и охотничий порох. Следователи просили суд поместить его под стражу, однако была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста."В настоящее время принимаются меры к обжалованию данного судебного решения. Расследование уголовного дела продолжается", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210309/shkola-1600400605.html

пензенская область

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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пензенская область, происшествия