СК назвал причину подготовки теракта школьником в Пензенской области
12:46 10.03.2021 (обновлено: 13:27 10.03.2021)
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Теракт в Пензенской области хотел устроить 16-летний школьник, которым двигало чувство неприязни к одноклассникам и педагогам, сообщил СК РФ.
По информации ФСБ, в образовательном учреждении в Пензенской области предотвращен теракт, подозреваемый задержан. Как рассказал ранее источник РИА Новости в силовых структурах, следователи возбудили дело по статье УК РФ "Приготовление к террористическому акту" в отношении 16-летнего пензенского школьника, написавшего в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. Суд поместил подростка под домашний арест, вину он не признает.
"В отношении подростка 2005 года рождения возбуждено уголовное дело... "приготовление к террористическому акту"... По данным следствия, 16-летний подросток, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что при нападении он планировал использовать гладкоствольное охотничье ружье. В ходе осмотров жилища подростка и его родственников изъято ружье и охотничий порох. Следователи просили суд поместить его под стражу, однако была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"В настоящее время принимаются меры к обжалованию данного судебного решения. Расследование уголовного дела продолжается", - подчеркивается в сообщении.