https://ria.ru/20210121/babich-1594051048.html

Биография Михаила Бабича

Биография Михаила Бабича

Заместитель директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Викторович Бабич родился 28 мая 1969 года в городе Рязани. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:56

2021-01-21T17:56

2021-01-21T17:56

михаил бабич

справки

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Заместитель директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Викторович Бабич родился 28 мая 1969 года в городе Рязани. В 1990 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи имени маршала Советского Союза М.В. Захарова, в 1998 году – юридический факультет Московского института экономики, менеджмента и права, в 2000 году – Государственную академию управления, в 2005 году – факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального Штаба Вооруженных сил РФ. Кандидат экономических наук. В 1986-1995 годах Михаил Бабич проходил службу на командных должностях в Воздушно-десантных войсках и войсках Комитета государственной безопасности СССР (КГБ СССР), принимал участие в боевых действиях.С 1995 по 1998 год возглавлял ЗАО "Корпорация "Антей" в Москве.С 1998 по 1999 год занимал должность первого вице-президента ОАО "Российская торгово-промышленная компания "Росмясомолторг".С 1999 года по 2000 год работал первым заместителем генерального директора ГУП "Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка" при Минсельхозпроде России.В 2000 году – заместитель председателя правительства Московской области.С 2001 года по 2002 год был первым заместителем главы администрации Ивановской области, руководителем представительства администрации Ивановской области при правительстве РФ. С ноября 2002 года по февраль 2003 года – председатель правительства Чеченской Республики. С февраля по декабрь 2003 года – помощник директора пограничной службы ФСБ России, помощник министра экономического развития и торговли РФ.В 2003-2011 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Был членом фракции "Единая Россия", заместителем председателя комитета Государственной Думы по обороне.15 декабря 2011 года Бабич был назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Занимал эту должность по август 2018 года.С декабря 2011 года Бабич был председателем Государственной комиссии по химическому разоружению.В 2018-2019 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Белоруссии, специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.С июня по сентябрь 2019 года работал заместителем министра экономического развития Российской Федерации.С 30 сентября 2019 года – первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации.21 января 2021 года президент РФ подписал указ о назначении Михаила Бабича заместителем директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Другим указом президент присвоил ему воинское звание генерал-майора.Действительный государственный советник РФ 1 класса (2012).Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2017) и IV степеней (2011), Почета, Дружбы (2006), медалями, именным оружием и др.Удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил бабич, справки