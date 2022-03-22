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ФСВТС создала оперативный штаб по борьбе с санкциями - РИА Новости, 22.03.2022
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ФСВТС создала оперативный штаб по борьбе с санкциями
ФСВТС создала оперативный штаб по борьбе с санкциями - РИА Новости, 22.03.2022
ФСВТС создала оперативный штаб по борьбе с санкциями
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) создан оперативный штаб по борьбе с санкциями, сообщил во вторник заместитель директора... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:21
2022-03-22T12:21
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
михаил бабич
дмитрий шугаев
безопасность
оружие
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) создан оперативный штаб по борьбе с санкциями, сообщил во вторник заместитель директора Службы Михаил Бабич.По его словам, этот штаб на регулярной основе анализирует вопросы, которые ставит перед ними субъекты ВТС. "Кроме того, очень остро встали вопросы финансовых ограничений и транспортно-логистических", - сказал Бабич.Он сообщил, что все эти вопросы будут системно проанализированы и доложены правительственной комиссии под руководством Мишустина и комиссии по ВТС при президенте РФ.
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россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), михаил бабич, дмитрий шугаев, безопасность, оружие, санкции, санкции в отношении россии
12:21 22.03.2022
 
ФСВТС создала оперативный штаб по борьбе с санкциями

В ФСВТС создали оперативный штаб по борьбе с санкциями под руководством Шугаева

© РИА Новости / Роман ВладимировМихаил Бабич
Михаил Бабич - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Роман Владимиров
Михаил Бабич
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) создан оперативный штаб по борьбе с санкциями, сообщил во вторник заместитель директора Службы Михаил Бабич.
"Волна санкций, которую мы сейчас переживаем, самая системная, самая глубокая. Мы анализируем, какие сферы совместной деятельности ОПК и Минобороны они затронут. В этой связи в службе организован оперативный штаб под руководством директора Дмитрия Шугаева", - сказал Бабич на заседании экспертного совета в Госдуме.
По его словам, этот штаб на регулярной основе анализирует вопросы, которые ставит перед ними субъекты ВТС. "Кроме того, очень остро встали вопросы финансовых ограничений и транспортно-логистических", - сказал Бабич.
Он сообщил, что все эти вопросы будут системно проанализированы и доложены правительственной комиссии под руководством Мишустина и комиссии по ВТС при президенте РФ.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 11:33
WSJ оценила антироссийские санкции Запада "на троечку"
 
РоссияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Михаил БабичДмитрий ШугаевБезопасностьОружиеСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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