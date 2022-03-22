https://ria.ru/20220322/fsvts-1779418736.html

ФСВТС создала оперативный штаб по борьбе с санкциями

ФСВТС создала оперативный штаб по борьбе с санкциями - РИА Новости, 22.03.2022

ФСВТС создала оперативный штаб по борьбе с санкциями

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) создан оперативный штаб по борьбе с санкциями, сообщил во вторник заместитель директора... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:21

2022-03-22T12:21

2022-03-22T12:21

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

михаил бабич

дмитрий шугаев

безопасность

оружие

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) создан оперативный штаб по борьбе с санкциями, сообщил во вторник заместитель директора Службы Михаил Бабич.По его словам, этот штаб на регулярной основе анализирует вопросы, которые ставит перед ними субъекты ВТС. "Кроме того, очень остро встали вопросы финансовых ограничений и транспортно-логистических", - сказал Бабич.Он сообщил, что все эти вопросы будут системно проанализированы и доложены правительственной комиссии под руководством Мишустина и комиссии по ВТС при президенте РФ.

https://ria.ru/20220319/sanktsii-1778993491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), михаил бабич, дмитрий шугаев, безопасность, оружие, санкции, санкции в отношении россии