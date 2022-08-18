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Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022" - РИА Новости, 18.08.2022
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Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022"
Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022" - РИА Новости, 18.08.2022
Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022"
Руководство министерства обороны России ознакомилось с передовыми разработками отечественной и зарубежной промышленности, представленными на Международном... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:43
2022-08-18T16:49
безопасность
михаил бабич
россия
алабино
кубинка
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
патриот
форум "армия-2022"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Руководство министерства обороны России ознакомилось с передовыми разработками отечественной и зарубежной промышленности, представленными на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022"."В ходе работы на площадках форума руководство Минобороны РФ заслушало доклад заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) генерал-майора Михаила Бабича о презентованной иностранным делегациям российской военной продукции и заключенных контрактах. Также руководство осмотрело передовые разработки в области беспилотной техники, искусственного интеллекта и военной медицины, представленные участниками форума", - рассказали в четверг в российском военном ведомстве.В павильоне "Диверсификация" были представлены современные разработки в области медицины: отечественный автомобиль медицинской службы, умные эндопротезы, медицинская капсула для транспортировки раненных и другие передовые решения.Также на стенде Военного инновационного технополис ЭРА руководство Минобороны РФ осмотрело авиационные беспилотники, робототехнические платформы "Богомол" и "Платформа-МУЛ", а также комплекс контроля обстановки на охраняемых объектах "Стрелец-Часовой" с технологиями искусственного интеллекта.Форум "Армия-2022" официально открылся 15 августа и продлится до 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий, которые будут проводиться на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран.
https://ria.ru/20220818/armiya-2022-1810355548.html
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россия
алабино
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безопасность, михаил бабич, россия, алабино, кубинка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), патриот, форум "армия-2022"
Безопасность, Михаил Бабич, Россия, Алабино, Кубинка, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Патриот, Форум "Армия-2022"
16:43 18.08.2022 (обновлено: 16:49 18.08.2022)
 
Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022"

Руководство Минобороны ознакомилось с передовыми разработками на "Армии-2022"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрототип беспилотного автомобиля ШАССИ "Урал-432067-73" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Прототип беспилотного автомобиля ШАССИ Урал-432067-73 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Прототип беспилотного автомобиля ШАССИ "Урал-432067-73" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Руководство министерства обороны России ознакомилось с передовыми разработками отечественной и зарубежной промышленности, представленными на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".
"В ходе работы на площадках форума руководство Минобороны РФ заслушало доклад заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) генерал-майора Михаила Бабича о презентованной иностранным делегациям российской военной продукции и заключенных контрактах. Также руководство осмотрело передовые разработки в области беспилотной техники, искусственного интеллекта и военной медицины, представленные участниками форума", - рассказали в четверг в российском военном ведомстве.
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 07:55
На форуме "Армия-2022" впервые покажут полевой перевязочный пункт АП-3
В павильоне "Диверсификация" были представлены современные разработки в области медицины: отечественный автомобиль медицинской службы, умные эндопротезы, медицинская капсула для транспортировки раненных и другие передовые решения.
Также на стенде Военного инновационного технополис ЭРА руководство Минобороны РФ осмотрело авиационные беспилотники, робототехнические платформы "Богомол" и "Платформа-МУЛ", а также комплекс контроля обстановки на охраняемых объектах "Стрелец-Часовой" с технологиями искусственного интеллекта.
Форум "Армия-2022" официально открылся 15 августа и продлится до 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий, которые будут проводиться на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран.
Бронетранспортер Минского завода колесный тягачей МЗКТ-690003 (V-2) на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 14:51
Белоруссия представила новый БТР на "Армии-2022"
 
БезопасностьМихаил БабичРоссияАлабиноКубинкаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ПатриотФорум "Армия-2022"
 
 
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