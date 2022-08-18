https://ria.ru/20220818/minoborony-1810512621.html

Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022"

Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022" - РИА Новости, 18.08.2022

Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022"

Руководство министерства обороны России ознакомилось с передовыми разработками отечественной и зарубежной промышленности, представленными на Международном... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:43

2022-08-18T16:43

2022-08-18T16:49

безопасность

михаил бабич

россия

алабино

кубинка

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

патриот

форум "армия-2022"

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Руководство министерства обороны России ознакомилось с передовыми разработками отечественной и зарубежной промышленности, представленными на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022"."В ходе работы на площадках форума руководство Минобороны РФ заслушало доклад заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) генерал-майора Михаила Бабича о презентованной иностранным делегациям российской военной продукции и заключенных контрактах. Также руководство осмотрело передовые разработки в области беспилотной техники, искусственного интеллекта и военной медицины, представленные участниками форума", - рассказали в четверг в российском военном ведомстве.В павильоне "Диверсификация" были представлены современные разработки в области медицины: отечественный автомобиль медицинской службы, умные эндопротезы, медицинская капсула для транспортировки раненных и другие передовые решения.Также на стенде Военного инновационного технополис ЭРА руководство Минобороны РФ осмотрело авиационные беспилотники, робототехнические платформы "Богомол" и "Платформа-МУЛ", а также комплекс контроля обстановки на охраняемых объектах "Стрелец-Часовой" с технологиями искусственного интеллекта.Форум "Армия-2022" официально открылся 15 августа и продлится до 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий, которые будут проводиться на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран.

https://ria.ru/20220818/armiya-2022-1810355548.html

https://ria.ru/20220817/btr-1810222171.html

россия

алабино

кубинка

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, михаил бабич, россия, алабино, кубинка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), патриот, форум "армия-2022"