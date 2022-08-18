16:43 18.08.2022 (обновлено: 16:49 18.08.2022)
Руководство Минобороны ознакомилось с экспозицией "Армии-2022"
Руководство Минобороны ознакомилось с передовыми разработками на "Армии-2022"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрототип беспилотного автомобиля ШАССИ "Урал-432067-73" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Прототип беспилотного автомобиля ШАССИ "Урал-432067-73" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Руководство министерства обороны России ознакомилось с передовыми разработками отечественной и зарубежной промышленности, представленными на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".
"В ходе работы на площадках форума руководство Минобороны РФ заслушало доклад заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) генерал-майора Михаила Бабича о презентованной иностранным делегациям российской военной продукции и заключенных контрактах. Также руководство осмотрело передовые разработки в области беспилотной техники, искусственного интеллекта и военной медицины, представленные участниками форума", - рассказали в четверг в российском военном ведомстве.
В павильоне "Диверсификация" были представлены современные разработки в области медицины: отечественный автомобиль медицинской службы, умные эндопротезы, медицинская капсула для транспортировки раненных и другие передовые решения.
Также на стенде Военного инновационного технополис ЭРА руководство Минобороны РФ осмотрело авиационные беспилотники, робототехнические платформы "Богомол" и "Платформа-МУЛ", а также комплекс контроля обстановки на охраняемых объектах "Стрелец-Часовой" с технологиями искусственного интеллекта.
Форум "Армия-2022" официально открылся 15 августа и продлится до 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий, которые будут проводиться на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме примут военные делегации 72 стран.
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